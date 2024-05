Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego oraz posłanka Nowej Lewicy będzie gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zapytamy ją m.in. o to, dlaczego zdecydowała się na start w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wideo youtube

Dlaczego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego masowo ewakuują się ministrowie i dlaczego sama zdecydowała się zamienić Warszawę na Brukselę? Czy już zrealizowała swoje ministerialne plany? Jaki wynik Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzna za satysfakcjonujący? Między innymi o tym z Joanną Scheuring-Wielgus porozmawia Marek Tejchman.

Zapytamy również o wniosek o Trybunał Stanu dla szefa KRRiT Macieja Świrskiego.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!