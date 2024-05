Biznes, edukacja, ekologia i nowe technologie na rynku pracy - o tym w Szczecinie rozmawiają goście z Danii, Norwegii czy Szwecji. Wystartowała 10. edycja Dni Skandynawskich. Po branżowych rozmowach i warsztatach, jutro dzień wypełniony atrakcjami dla mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dzień pierwszy X Dni Skandynawskich wypełniała merytoryka, rozmowy o biznesie i sztucznej inteligencji.

To wydarzenie, które jak w soczewce, pokazuje to, co robimy dzień po dniu przez cały rok. Szczecin odgrywa bardzo ważną rolę w partnerstwie polsko-skandynawskim i rozumieją to zarówno włodarze jak i mieszkańcy, którzy te wspólne projekty akceptują, uczestniczą w nich i angażują się w nie - podkreślał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Współpraca Szczecina z krajami nordyckimi z roku na rok zacieśnia się coraz bardziej. W mieście działa już ponad 170 firm z kapitałem skandynawskim. Otwartość na innowacje i rozwój, a także świadomość znaczenia ekologii w życiu codziennym to cechy wspólne obu partnerów.

Mimo, że już dużo zainwestowaliśmy, choćby w sektorze energii wiatrowej, wierzę że to nie koniec, a dopiero początek. W tej dziedzinie Szczecin może być hubem nie tylko dla regionu czy Polski, ale tak naprawdę dla całej Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział Ole Toft, ambasador Królestwa Danii.

"Sztuczna Inteligencja i edukacja przyszłości - między technologią a odpowiedzialnością społeczną" to temat przewodni jubileuszowej edycji Dni Skandynawskich, dlatego wydarzenie zainaugurował panel dyskusyjny poświęcony AI.

Znajomość sztucznej inteligencji jest pożądana. Otwartość na technologie, na innowacje to są cechy, których pracodawcy będą szukać - stwierdził Robert Siudek, dyrektor oddziału Demant w Szczecinie.

Trzeba jednak wiedzieć, jak z tej technologii korzystać, bo często jej po prostu nie rozumiemy. Dlatego naszą odpowiedzialnością jest przygotowanie młodych ludzi do obcowania z AI - dodaje Ewelina Świergiel z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Dzień drugi wypełni kultura w stylu hygge, polegającym na czerpaniu przyjemności z życia i na radości z drobiazgów.

W piątek, 10 maja br. w program imprezy wypełniono wyłącznie atrakcjami dla mieszkańców. O g. 11.00 z placu Lotników wyruszy Parada Skandynawska, czyli barwny korowód, który przejdzie ulicami miasta w kierunku Szpinakowego Pałacu.

Po zakończeniu marszu, ok. g. 13.00 na Jasnych Błoniach rozpocznie się Piknik Skandynawski, który będzie znakomitą okazja do dobrej zabawy i relaksu na świeżym powietrzu w stylu "hygge".