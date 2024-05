Radio RMF FM liderem rankingu najbardziej opiniotwórczych rozgłośni ostatniej dekady! Nasza stacja zajęła także drugie miejsce wśród wszystkich polskich mediów. Zestawienie przygotował Instytut Monitorowania Mediów.

RMF FM najbardziej opiniotwórczym radiem dekady / RMF FM

Na informacje zdobywane przez dziennikarzy RMF FM inne redakcje powoływały się w latach 2014-2023 aż 209 tys. razy. Jak podkreśla IMM, wyróżnienie stanowi potwierdzenie, że praca dziennikarzy radia "niezmiennie wpływa na kształtowanie debaty publicznej, a materiały RMF FM cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem pozostałych przedstawicieli polskiej sceny medialnej".

RMF FM najbardziej opiniotwórczym radiem dekady / RMF FM

W rankingu uwzględniającym wszystkie media, RMF FM znalazło się na 2. miejscu, ustępując jedynie portalowi Onet.pl, a pokonując m.in. wszystkie telewizyjne kanały informacyjne, inne rozgłośnie czy opiniotwórcze gazety i magazyny.

Cytat Ta nagroda to dowód skuteczności naszych dziennikarzy, reporterów i korespondentów oraz potwierdzenie wiarygodności i rzetelności naszych newsów. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie Faktów RMF FM, Radia RMF24 i portalu RMF24.pl oraz wszystkich programów RMF FM. Ogromnie cieszymy się z tej nagrody, która potwierdza zasady, które przyjęliśmy ponad 30 lat temu - podajemy tylko fakty istotne dla słuchaczy. Nagrody są mile, ale będziemy dalej hołdować również innej naszej zasadzie: jesteś tak dobry jak twój ostatni serwis czy program Blanka Baranowska i Michał Rodak, zastępcy Dyrektora Informacji RMF FM

Raport "Najbardziej Opiniotwórcze Media" przygotowywany jest przez IMM od przeszło 20 lat. Od wielu lat w comiesięcznych rankingach RMF FM jest liderem wśród stacji radiowych oraz w czołówce najbardziej opiniotwórczych mediów. W zestawieniu podsumowującym pierwszą dekadę raportu (za lata 2004-2013) RMF FM, podobnie jak teraz, zajęło pozycję lidera wśród stacji radiowych.

Rzetelność newsów RMF FM potwierdzają też inne badania. Stacja jest liderem zestawienia mediów, którym najbardziej ufają Polacy, przygotowywanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism. Jest też rozgłośnią, której Polacy przyznają najwięcej ocen pozytywnych i najmniej negatywnych w badaniu CBOS.

/ RMF FM

RMF FM to największa rozgłośnia radiowa w Polsce. Stacja nadaje "Najlepszą Muzykę" w formacie AC (adult contemporary) - przeboje z ostatnich dekad. RMF FM uznawane jest za jedno z najszybszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji. "Fakty RMF FM" przygotowuje zespół kilkudziesięciu dziennikarzy, reporterów lokalnych i korespondentów zagranicznych.