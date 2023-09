"Jeżeli chodzi o Jacka Czaputowicza, to tak po ludzku czy koleżeńsku radziłbym jakiś dłuższy urlop" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński. Minister kultury i dziedzictwa narodowego odniósł się w ten sposób do słów byłego szefa polskiej dyplomacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, który skrytykował sposób organizowania przez polskie władze ogólnokrajowego referendum.

Zbliżają się wybory parlamentarne - już 15 października wybierzemy nowych posłów i senatorów. W czwartek Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło jedynki na listach wyborczych. Czołowi politycy partii rządzącej "uciekli" z Warszawy - Jarosław Kaczyński wystartuje w Kielcach, a Mateusz Morawiecki - z Katowic. Jedynką w stolicy będzie Piotr Gliński. Czy to oznacza, że PiS oddaje Warszawę opozycji?

To efekt naszej profesjonalnej pracy. Jarosław Kaczyński już kilka miesięcy temu dawał sygnały, że trzeba optymalizować listy także z jego udziałem i rozważał startowanie z takiego miejsca, gdzie będzie mógł pociągnąć dodatkowe mandaty. To jest zwykła optymalizacja list - mówił w Porannej rozmowie RMF FM minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Ja wiem, że druga strona się niepokoi i denerwuje, ale dzięki temu mamy duże szanse - dodał.

Piotr Gliński nie wyznacza sobie żadnego pułapu głosów w Warszawie. To, co mam robić w polityce, to ciężko pracować. Na tych funkcjach, które dzięki zaufaniu wyborców pełnię, staram się realizować zadania poprzez ciężką pracę - stwierdził Piotr Gliński.

Gość Roberta Mazurka podkreślił, że listy PiS-u były zatwierdzane "kolektywnie" na komitecie politycznym. Każdy miał jakiś wpływ - dodał.

Piotr Gliński / Jakub Rutka / RMF FM

"Roberta Bąkiewicza ocenią wyborcy"

W trakcie rozmowy wspomniano o Robercie Bąkiewiczu. Były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości wystartuje z listy PiS z ostatniego miejsca w Radomiu. Jak do tego odnosi się minister kultury i dziedzictwa narodowego?

Roberta Bąkiewicza ocenią wyborcy. On od kilku lat pracuje społecznie, opiekuje się uchodźcami z Ukrainy. Mam zaufanie do polskich wyborców - oni ocenią również tego kandydata - odpowiedział. Nie każda osoba na liście jest moim kolegą, natomiast tak jak w życiu - każdemu trzeba dać szansę - dodał.

Robert Mazurek przytoczył słowa prof. Andrzeja Zybertowicza, który powiedział, że "on nigdy nie umieściłby Roberta Bąkiewicza na listach wyborczych". Andrzej Zybertowicz jest naszym doradcą, naszego środowiska politycznego, nie jest politykiem sensu stricto - odparł Piotr Gliński i powtórzył, że kandydaturę Bąkiewicza ocenią wyborcy.

Ja w polityce muszę znosić różne sytuacje i różne sytuacje, które często są niekomfortowe, często się akceptuje. Polityka to jest też często wybór mniejszego zła - podkreślił.

Kolejnym tematem, jaki poruszono w trakcie Porannej rozmowy w RMF FM, były słowa prof. Jacka Czaputowicza odnośnie organizacji przez polskie władze ogólnokrajowego referendum. Były szef polskiej dyplomacji w rządzie Mateusza Morawieckiego na antenie TVN24 zarzucił rządzącym, że cofają oni Polskę do czasów systemu komunistycznego, ze jako kraj zbliżamy się do reżimu białoruskiego.

Tak po ludzku czy koleżeńsku radziłbym jakiś dłuższy urlop, bo wyraźnie widać, że osoba, która jest profesorem, była i jest zaangażowana w bardzo ważne dzieło polityczne, posługuje się argumentami nieprawdziwymi. Informacje, które podaje pan Jacek Czaputowicz na temat tych wyborów i referendum, są nieprawdziwe - zaznaczył Piotr Gliński.