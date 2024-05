Katarzyna Kiedrzynek poinformowała o zakończeniu kariery w piłkarskiej reprezentacji Polski. "Miałam przyjemność grać u boku wspaniałych piłkarek i poznałam mnóstwo przyjaciół. Nie zapomnę tych lat nigdy" - napisała w mediach społecznościowych.

Katarzyna Kiedrzynek / Federico Pestellini / PAP/PANORAMIC

"Przeżyłam wiele wspaniałych chwil"

33-letnia bramkarka 64 razy wystąpiła w drużynie narodowej.



"Po 18 latach reprezentowania biało-czerwonych barw z największą dumą i honorem, nadszedł ten nieuchronny czas, by zakończyć przygodę z drużyną narodową. Towarzyszyła mi ona przez prawie całe dorosłe życie. Przeżyłam wiele wspaniałych chwil, też wiele trudnych, które wykuwały mój charakter" - napisała Kiedrzynek.

"Dziękuję trenerom za zaufanie, cierpliwość i możliwość spełnienia marzeń. Dziękuję sztabom medycznym, bez których nie dociągnęłabym do 33 lat w kadrze i nie miałabym się z kim wygłupiać" - wyliczała piłkarka. "Dziękuję rodzinie i przyjaciołom za nieustanne wsparcie i wytrwałość. Ale przede wszystkim dziękuję kibicom, których wsparcie zawsze czułam. Wierzę, że będzie Was coraz więcej, bo Polska jest gotowa na piłkę kobiecą, a dziewczyny Was potrzebują. Nic nie daje takiej motywacji jak wsparcie z trybun" - dodała. Zapowiedziała też, że będzie "kibicem reprezentacji nr 1".

"Potencjał Kiedrzynek daje jej miejsce w światowej czołówce"

Kasia przez lata była nie tylko piłkarką, ale także pierwszą ambasadorką naszego kraju, która tak mocno wpłynęła na postrzeganie polskiej piłki kobiecej w Europie. Potencjał Kiedrzynek daje jej miejsce w światowej czołówce, a kariera reprezentacyjna z pewnością pomogła w uzyskaniu takiego poziomu - powiedziała selekcjonerka Biało-Czerwonych Nina Patalon. Kasia zawsze będzie miała specjalne miejsce w reprezentacji i polskiej piłce, a swoją osobowością na pewno wpłynęła na to, że piłkarki są postrzegany jako silne i pewne siebie. Jako osoby, które dokonują rzeczy niemożliwych, pierwszych i ważnych w świecie kobiecego sportu - zauważyła.

Kiedrzynek, obok napastniczki Ewy Pajor, jest najwybitniejszą postacią w historii kobiecej reprezentacji, w której zadebiutowała w 2009 roku meczem z Ukrainą. Wystąpiła w wielu spotkaniach eliminacji mistrzostw świata i Europy.

Po grze w Motorze Lublin i Górniku Łęczna, w 2013 roku przeszła do Paris Saint-Germain i stała się legendą tego klubu. Została wybrana najlepszą bramkarką ligi francuskiej w trzech kolejnych sezonach: 2014/15, 2015/16 i 2016/17. W 2015 i 2017 roku doszła do finału Ligi Mistrzów, a w edycji 2017/18 zdobyła Puchar Francji. W latach 2020-23 była piłkarką niemieckiego Wolfsburga. Przed tym sezonem powróciła do Paryża.