Rolnicy ze związku "Orka" rozpoczęli strajk okupacyjny w Sejmie. Twierdzą, że nie opuszczą gmachu, dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk. Rolnicy protestują przeciwko przepisom tzw. "Zielonego Ładu".

Protest rolników w Sejmie / Adam Burakowski / East News

W Sejmie rozpoczął się strajk okupacyjny rolników ze związku "Orka".

"My się pod niczym nie będziemy podpisywać"

Jak powiedzieli protestujący, "od grudnia wszystkie związki zawodowe próbują z panem Donaldem się spotkać, próbują ustalić konkretne decyzje, których brakuje".

Nasza organizacja patrzy ponad to, nas się już nie da mamić obietnicami. Wszystkich innych do tej pory rządzący kupowali. Wystarczyło, że ich kamera nagrała. Niektórzy się potrafili podpisać się pod czymś, co nie czytali. My się pod niczym nie będziemy podpisywać - mówili.

"Nie opuścimy tego Sejmu"

Przyjechaliśmy tutaj. I dzisiaj chcielibyśmy zaprotestować przeciwko "Zielonemu Ładowi", przeciwko otwarciu granicy na produkty płynące do kraju z Ukrainy. Chcielibyśmy, aby w końcu ktoś potraktował nas rolników bardzo poważnie - powiedział dziennikarzom przedstawiciel rolników.

Dodał, że rolnicy nie opuszczą Sejmu, dopóki nie spotka się z nimi premier. Zapowiedzieli, że w Sejmie będą się zmieniać z przedstawicielami innych związków rolniczych.

Nie opuścimy tego Sejmu, aż do momentu, kiedy pan Donald Tusk się z nami spotka. Chcielibyśmy zostać tutaj. Chcielibyśmy prosić pana marszałka (Szymona) Hołownię o to, aby umożliwił nam pozostanie tutaj i w legalny sposób protestować. Bronić swojej racji, bronić swojego rolnictwa - mówił.

Nie jesteśmy tutaj żadnymi bandytami, nie jesteśmy łobuzami. Chcemy w kulturalny sposób zaprotestować, zamanifestować swoje problemy, jakie mamy w rolnictwie - dodał przedstawiciel protestujących.

Jak powiedział jeden z rolników w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Radkowskim, protestujących do Sejmu wpuściły "trzy ugrupowania partyjne, opozycyjne". PiS, Konfederacja i chyba Kukiz - dodał.

Kołodziejczak: To jest farsa

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak w rozmowie z PAP pytany o to, czy jest gotów na spotkanie z rolnikami, odpowiedział twierdząco, dodając jednak, że rozmowa powinna się odbywać w resorcie rolnictwa, a nie okupowanym Sejmie.

Okupowanie ministerstwa to jeszcze rozumiem, ale takie rzeczy w Sejmie, w momencie kiedy wiele spraw zostało załatwionych, bo mają oni jakieś niespełnione ambicje polityczne, to jest farsa. To niszczenie wizerunku rolnika, tak się to robi, nie wiem komu na tym zależy. (...) Oni robią Orkę, ale na wizerunku polskich rolników. Niech skupią się na stworzeniu nowych liderów polskiej wsi, bo tych ewidentnie brakuje - powiedział.

Zapytany o to, czy czuje się zdrajcą, bo takie słowa padały pod jego adresem z ust rolników, odpowiedział: "Mogę jedynie ich pożałować". Dodał, że jeśli rolnicy naprawdę chcą rozmawiać, to nie powinni domagać się spotkania z premierem, a pojawić się w ministerstwie rolnictwa. To jest miejsce do rozmów - podkreślił.