Niedziela obfituje w ważne wydarzenia polityczne. W samo południe w Warszawie wystartuje Marsz Miliona Serc, organizowany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy liczą na frekwencyjny rekord i mówią o kulminacyjnym punkcie kampanii. W tym samym czasie w katowickim Spodku rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której wystąpić ma również prezes PiS Jarosław Kaczyński. W całej Polsce trwają też spotkania polityków Trzeciej Drogi z wyborcami w ramach weekendowej akcji tysiąca spotkań.

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz / PAP

08:40

Od godziny 8 do 13 zostanie zamknięty plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. To właśnie tam będą zatrzymywały się autokary, którymi przyjadą uczestnicy wydarzenia. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Waryńskiego prowadząca od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu. Na rondzie kierowcy zjadą na jedną z jezdni Trasy Łazienkowskiej lub na ulicę Waryńskiego w kierunku Mokotowa. Auta nie wjadą w ulicę Marszałkowską także od strony placu Zbawiciela. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony ronda Dmowskiego, a także Piękną i Koszykową, nie pojadą w stronę Waryńskiego.

08:27

W niedzielę, o godzinie 9, zostanie zamknięta ulica Marszałkowska - na odcinku od ronda Dmowskiego do ulicy Złotej. Kierowcy jadący Alejami Jerozolimskimi na rodzie Dmowskiego pojadą prosto lub skręcą w stronę placu Konstytucji. Z kolei nadjeżdżający stamtąd na rondzie skręcą - w lewo lub w prawo - w Aleje Jerozolimskie.



Podobnie z drugiej strony wyłączonego odcinka. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony placu Bankowego na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską skręcą wyłącznie w prawo, w kierunku Emilii Plater. Natomiast jadący Świętokrzyską przejadą prosto lub skręcą w Marszałkowską, ale tylko w stronę Królewskiej. Na Marszałkowską nie będzie można również wyjechać z tunelu na ulicy Złotej.

08:09

"W niedzielę, 1 października, autobusy będą kursowały Traktem Królewskim. Tego dnia wyjątkowo nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Krakowskim Przedmieściu. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518 pojadą w tym rejonie trasami podstawowymi" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

08:00

W niedzielę, 1 października, o godz. 12 wyruszy - z ronda Dmowskiego - Marsz Miliona Serc. Zgromadzenie rozpocznie się w samo południe na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II, którą dojdą do ronda "Radosława". Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16.



W zależności od liczby uczestników policja może zdecydować o zamknięciu ulic, którymi przejdzie marsz, a także dróg poprzecznych - w tym m.in. Alej Jerozolimskich, Prostej, alei "Solidarności" czy Słomińskiego.