Prestiżowe wyróżnienie od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans w Warszawie otrzymał dziennikarz RMF MAXX Przemek Mzyk.

/ fot: Michał Słaby - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego /

Nagroda została przyznana za przyczynianie się do wzmacniania pozytywnego wizerunku zawodów medycznych oraz edukację społeczeństwa z zakresu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

To wyróżnienie dla całej redakcji RMF MAXX Warszawa, medal i dyplom motywują mnie do nowych wyzwań, dziękuję Ratownikom Medycznym Meditransu za ich ciężką pracę, którą niosą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - mówił Przemek Mzyk.

Wręczenie nagród odbyło się podczas 125-lecia stołecznego pogotowia ratunkowego.

/ RMF MAXX

Stołeczne pogotowie powstało w roku 1897 z inicjatywy doktora Józefa Zawadzkiego, który pracował w takiej placówce w Wiedniu, gdzie poznawał jak zorganizowana jest taka instytucja.

Początkowo Pogotowie Ratunkowe, które początkowo nosiło nazwę "Towarzystwo Pomocy Doraźnej", utrzymywało się ze składek społecznych, dobrowolnych datków, opłat ubezpieczalni społecznej za transport chorych i pomoc w domu osobom niesprawnym i obłożnie chorym oraz z dotacji miejskich - mówił dyrektor Meditransu dr Karol Bielski.

Do 1909 roku w warszawskim pogotowiu używano wyłącznie trakcji konnej. Każda interwencja wraz z powrotem do bazy trwała średnio około półtorej godziny, a więc zdecydowanie za długo, bo autem w tym czasie można było obsłużyć aż 3 wezwania.

Rok później doszło do pierwszej, technicznej rewolucji. Do wypadków wyjeżdżały wyłącznie samochody, a konie były używane wyłącznie do przewozu chorych - dodał dr Bielski.