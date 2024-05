"Krzysztof Jurgiel w oczywisty sposób stoi za tym, że utraciliśmy władzę w woj. podlaskim, w związku z tym musiały być wyciągnięte konsekwencje" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według niego Jurgiel chciał się w ten sposób zemścić na PiS.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek poinformował w czwartek, że Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka tego ugrupowania byłego ministra rolnictwa, obecnego europosła Krzysztofa Jurgiela. Nie poinformował o powodach takiej decyzji szefa partii.

Jurgiel powiedział w piątek, że nie otrzymał żadnej oficjalnej decyzji ze strony władz PiS. Do tej chwili nie otrzymałem żadnego postanowienia o zawieszeniu - podkreślił. Dodał, że "nie zna powodów i nie wie, za co formalnie ma odpowiadać".

"Zemsta Jurgiela"

Prezes PiS ocenił w poniedziałek, że jego partia utraciła władzę w samorządzie województwa podlaskiego w wyniku "zemsty Jurgiela". Według niego, europoseł miał mieć żal o to, że nie znalazł się na liście kandydatów PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. On w oczywisty sposób stoi za tym, że utraciliśmy władzę w woj. podlaskim, w związku z tym musiały być wyciągnięte konsekwencje - podkreślił lider PiS.

Jak dodał, Jurgiel miał odgrażać się kierownictwu PiS, że "pożałują tej decyzji". Można powiedzieć, że dotrzymał słowa - zaznaczył. Wygraliśmy w sejmiku, mieliśmy większość, w ostatnim momencie okazało się, że tej większości nie ma - podkreślił.

PiS straciło władzę w podlaskim sejmiku

Dwa tygodnie temu ugrupowania koalicji rządowej, wsparte przez dwoje radnych PiS, doprowadziły do wyboru nowego przewodniczącego podlaskiego sejmiku, a później zarządu tego regionu. W ten sposób Zjednoczona Prawica, sprawująca władzę w tym sejmiku w minionej kadencji, straciła tę władzę, choć po wyborach miała połowę mandatów w 30-osobowym sejmiku.

Marszałkiem nowej kadencji został Łukasz Prokorym (KO). Na wicemarszałków zgłosił on Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego; oboje dostali się do sejmiku z listy PiS, w poprzedniej kadencji byli członkami zarządu województwa. W tajnym głosowaniu dostali po 16 głosów za i 14 przeciw. Pozostałe dwa miejsca w zarządzie województwa przypadły Trzeciej Drodze i KO; Trzecia Droga ma również przewodniczącego sejmiku.

Jurgiel był ministrem rolnictwa w rządach Kazimierza Marcinkiewicza, Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego w latach 2005-2006 i 2015-2018. Od 2019 roku jest europosłem PiS. Został wybrany w okręgu obejmującym woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie.