Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak, wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski - m.in. ci politycy mają znaleźć się na pierwszych miejscach list wyborczych Trzeciej Drogi. W czwartek Trzecia Droga złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego.

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz / Paweł Supernak / PAP

Z informacji PAP uzyskanych od polityków Koalicji Polskiej-PSL wynika, że numerem jeden w okręgu tarnowskim będzie lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, a drugie miejsce należeć będzie do Piotra Górnikiewicza z Polski 2050. Listę w Płocku otworzy wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a w Radomiu poseł Mirosław Maliszewski.



Pierwsze miejsce w Nowym Sączu należeć będzie do posłanki Urszuli Nowogórskiej. "Jedynką" w Koszalinie ma być Radosław Lubczyk, a w Gdyni Marek Biernacki.



Pierwsze miejsce na liście w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, w Kaliszu Andrzej Grzyb, a w Pile Krzysztof Paszyk.



W Kielcach numerem jeden najprawdopodobniej będzie poseł Czesław Siekierski, w Sieradzu poseł Paweł Bejda, a w okręgu szczecińskim Jarosław Rzepa.

Według informacji PAP, pewna pierwszego miejsca na liście w Olsztynie może być wiceszefowa PSL Urszula Pasławska. Pierwszego miejsca na liście w okręgu siedleckim nie jest natomiast pewien poseł Marek Sawicki (KP-PSL).

PAP dowiedziała się też, że na listach zabraknie europosła Adama Jarubasa, który pełni funkcję szefa sztabu wyborczego PSL. Na liście pojawić się ma były rzecznik PSL Jakub Stefaniak, ale nie wiadomo, z którego okręgu wystartuje.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia ogłosił w czwartek, że będzie otwierał listę Trzeciej Drogi w Białymstoku. Wiadomo również, że wiceprzewodniczący ugrupowania Michał Kobosko będzie "jedynką" w Warszawie.



Z nieoficjalnych informacji wynika natomiast, że parlamentarzyści Polski 2050 będą "jedynkami" w swoich rodzimych okręgach: Joanna Mucha w Lublinie, Paulina Hennig-Kloska w okręgu Gniezno-Konin, Michał Gramatyka w Katowicach, Mirosław Suchoń w Bielsku-Białej, a Paweł Zalewski w okręgu podwarszawskim. Pierwsze dwa miejsce w Łodzi również mają należeć do polityków Polski 2050, a trzecie miejsce będzie obsadzać Koalicja Polska.



PAP dowiedziała się też, że decyzji co do startu w wyborach nie podjął jeszcze poseł Tomasz Zimoch; ma ją przedstawić w najbliższych dniach.