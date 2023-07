Członkowie Agrounii tłumaczyli, że weszli do ministerstwa, ponieważ Robert Telus od 100 dni unika rozmowy z nimi. Żądali ujawnienia listy firm, które zarobiły na imporcie ukraińskiego zboża. Gdy przed resortem pojawiło się sporo policjantów, Michał Kołodziejczak podkreślił też, że oczekuje też, że minister odwołania funkcjonariuszy.

Jesteśmy w ministerstwie rolnictwa. Minister Telus od tygodni unika spotkania z nami. Nie rozwiązuje problemów. Mówi tylko i wyłącznie o propagandzie, piarze i zarzuca polską wieś fałszowanymi pieniędzmi, które nie rozwiązują problemów. Czekamy na spotkanie z nim. Nie wyjdziemy, dopóki się nie spotkamy. Agrounia stoi dziś na straży bezpieczeństwa polskiej wsi, polskich rolników i polskiej żywności. Nie odpuścimy - mówi na nagraniu z resortu lider organizacji.

Zanim rozpoczęło się spotkanie z Telusem, na korytarzy w ministerstwie doszło do ostrej wymiany zdań między Kołodziejczakiem a wiceministrem Kowalskim. Na jednym z udostępnionych w sieci nagrań widać, jak Kowalski podniesionym głosem pyta członków organizacji, dlaczego nie protestują, gdy Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom 6 mld zł. Jesteś kłamcą, nic nie robicie - krzyczał mu w twarz Kołodziejczak. Cicho! - próbował dyscyplinować niezapowiedzianych gości Kowalski.

Telus: Rozmawiamy ze wszystkimi

Ostatecznie szef resortu spotkał się z członkami Agrounii. Po tym spotkaniu odbył się briefing prasowy ministra. Głównym jego tematem była poranna decyzja senatorów.

W czwartek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zebrała się, aby przygotować dodatkowe sprawozdanie do nowelizacji budżetu na 2023 r. Było to konieczne ze względu na zgłoszony w czasie środowej debaty na posiedzeniu plenarnym wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian. Komisja odrzuciła ten wniosek i jednocześnie podtrzymała swoją poprawkę, na mocy której podwyżka świadczenia 500 plus do 800 zł ma nastąpić z mocą od 1 czerwca 2023 r. Jak wynika z wcześniejszych informacji, przedstawionych na senackiej komisji, koszt tej poprawki to 12,5 mld zł, a źródłem jest utworzona nowelizacją rezerwa celowa na łagodzenie skutków gospodarczych agresji Rosji na Ukrainę. Wartość tej rezerwy to 16 mld zł, z czego 7 mld zł ma zostać przeznaczonych na pomoc rolnikom a 8 mld zł na dozbrojenie polskiej armii.

Senatorowie opozycji przegłosowali poprawkę, która zabiera z pomocy dla polskiego rolnictwa 6,5 mld zł. Z tych środków, które były na pomoc do zbóż, kredytów, nawozów, paliwa. 6,5 mld zł senatorowie zabrali ­- mówił Telus. Później odniósł się do działań Agrounii.