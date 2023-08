"Myślę, że nowa minister Katarzyna Sójka sama jest zaskoczona, tak jak reszta opinii publicznej" - tak szef ludowców Władysław Kosniak-Kamysz komentuje zmianę na stanowisku szefa resortu zdrowia. Dziś premier ogłosił, że to właśnie Sójka zastąpi zdymisjonowanego Adama Niedzielskiego. "To powinno nastąpić dużo wcześniej" - tak decyzję Mateusza Morawieckiego komentuje z kolei poseł Bartosz Arłukowicz.

Katarzyna Sójka

Katarzyna Sójka z zawodu jest lekarzem - internistą z kilkunastoletnim doświadczeniem. Pracuje w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie oraz w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie. Posłanką jest od 2019 roku.

Myślę, że nowa minister zdrowia Katarzyna Sójka sama jest zaskoczona, tak jak reszta opinii publicznej - ocenia w rozmowie z RMF FM szef ludowców Władysław Kosniak-Kamysz. Nigdy nie przedstawiała swoich wizji dotyczących ochrony zdrowia, funkcjonowania. Ale za dwa miesiące będzie już profesjonalista na stanowisku resortu zdrowia, będzie nowy rząd, więc jest to krótki epizod - dodaje.

Były minister zdrowia w rządzie PO-PSL Bartosz Arłukowicz ocenia z kolei, że ogłoszona dziś decyzja dotycząca odwołania Adama Niedzielskiego, powinna była zapaść "dużo, dużo wcześniej". Nie mówię tu o godzinach czy dniach, ale o tygodniach czy miesiącach - wyjaśnia poseł. Pytany o ocenę nowo wybranej minister Katarzyny Sójki stwierdza, że jej nie zna i nigdy o niej nie słyszał. Podkreśla jednak, że nowa szefowa resortu będzie musiała zmierzyć się z trudnym zadaniem, jakim jest naprawa stosunków ze środowiskiem lekarskim oraz pacjentami. Tej arogancji, tej pogardy ulało się za dużo w ostatnich miesiącach i latach. Minister zdrowia to szczególne stanowisko. Tu potrzebne są kompetencje, a tych u Niedzielskiego nie było. Potrzebna jest sympatia, a tej u Niedzielskiego nie było. I potrzebna jest pokora, a tej na pewno u Niedzielskiego nie było - ocenia.

Decyzję o dymisji Niedzielskiego skomentował w radiu RMF24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Oświadczenie premiera to pokazanie, że nie godzi się zaproponowane przez ministra zdrowia standardy, czyli że można dane pacjentów upubliczniać i używać dla celów politycznych. Myślę, że wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Dla nas to dobra wiadomość - tak komentował Łukasz Jankowski.

Przypomnijmy, że dziś potwierdziły się nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM: premier po południu ogłosił dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Ta decyzja to pokłosie wpisu ministra, w którym ujawnił on poufne dane z systemu pacjenta, podając imię i nazwisko lekarza oraz preparaty, jakie sobie wypisał . To wywołało skandal w środowisku lekarskim i niemal powszechne wśród medyków żądanie jego dymisji.



Mateusz Morawiecki ogłaszając dziś dymisję Niedzielskiego powiedział: Zależy mi na tym, żeby prace, które są prowadzone w Ministerstwie Zdrowia, prowadzone były bez przeszkód. Kontynuowanie procesu naprawy musi wiązać się ze zmianą personalną. Premier dodał: Chcę podziękować panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, ponieważ podjął się tej arcytrudnej funkcji w momencie, kiedy wybuchła światowa pandemia. To był bardzo trudny czas, Covid-19, kiedy nowe, dodatkowe, bardzo skomplikowane zadania, których nikt wcześniej nie testował, nikt wcześniej się nie uczył, musiały być wykonywane - zaznaczył szef rządu.

Zwrócił też uwagę, że "kampania wyborcza to szczególny czas". To taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo, nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, "media i strona przeciwna dokonały absolutnej manipulacji, kłamstwa i to kłamstwo zostało udowodnione, obnażone". Jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie też do pewnego błędu i właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc na dobru pacjenta - stwierdził Morawiecki.