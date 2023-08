Roman Giertych nie wystartuje w wyborach do Senatu. Poinformował o tym w specjalnym oświadczeniu na YouTube.

Roman Giertych / Leszek Szymański / PAP

Roman Giertych 9 sierpnia zapowiedział, że nie wystartuje z paktu senackiego. W okręgu, w którym chciał kandydować, opozycja wystawiła Magdalenę Biejat z Lewicy.

Dzień później Giertych przekazał, że poważnie zastanawia się nad startem w wyborach przeciwko kandydatce paktu senackiego.

W ciągu najbliższych dni podejmę decyzję, czy startować do Senatu w Warszawie przeciwko kandydatowi PiS i kandydatowi Lewicy - zapowiadał mecenas. Politycy Lewicy nie mieli wówczas wątpliwości, że na zamieszaniu skorzysta jedynie Prawo i Sprawiedliwość.

Dziś Giertych w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na kanale YouTube poinformował, że nie wystartuje w wyborach do Senatu.

Wideo youtube

Jak przekazał, nie może - reprezentując Donalda Tuska w sądzie - iść przeciwko zatwierdzonej przez niego kandydatce w wyborach. Nie zrobię niczego co byłoby wbrew jego planom. Nie utrudnię w najmniejszym stopniu tego, co Tusk zaplanował. Skoro on postanowił poprzeć pakt w takim składzie, ja nie będę tego kwestionował - podkreślił.

Drugim argumentem było to, że sondaże wskazywały moje zwycięstwo, ale jednak głosy się rozbijały i przy niekorzystnym rozkładzie i starcie dodatkowej osoby np. p. Senyszyn mógłby wejść kandydat PiS. Nigdy bym sobie tego nie darował - napisał mecenas na Twitterze.