Po intensywnej burzy w Warszawie zalanych zostało kilka ulic. Z poważnymi utrudnieniami muszą się też mierzyć pasażerowie kolei. Pociągi przejeżdżające przez stolicę mają nawet dwie godziny opóźnienia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nawałnica nadciągnęła nad Warszawę w nocy. Strażacy od północy interweniowali 40 razy.

Strażacy wypompowują wodę z drogi S79. Zalany został pas służący do zawracania oraz łącznica zjazdowa w ul. Sasanki w kierunku ul. Żwirki i Wigury. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do około godziny 9.

Podobnie pod wodą jest aleja Sikorskiego na Mokotowie. Tam udrożniono jedną nitkę arterii.



W wyniku burzy doszło też do usterki urządzenia sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia. Wszystkie pociągi, które przejeżdżają przez tę stację, mają opóźnienia.

Informacje o zmianach podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty - mówiła Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W prognozach kolejne burze

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski przekazał, że w najbliższych godzinach możemy się spodziewać kolejnych burz.

W piątek wystąpią burze, które szczególnie niebezpieczne będą w centrum kraju. A w godzinach wieczornych i popołudniowych rozwiną się też burze w Polsce południowo-wschodniej, czyli na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. I one utrzymają się do soboty - mówił.

W centrum będzie to kolejna noc tropikalna. W pozostałej części kraju będzie od 18 do 19 stopni. Ale nawet powyżej 18 to jest to temperatura niebezpieczna, przy której człowiek się słabo regeneruje - wyjaśnił rzecznik IMGW.