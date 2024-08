Rosjanie odpalili rakiety z 11 bombowców strategicznych oraz wypuścili nad Ukrainę 60 dronów.

Przedstawiciele wojskowych władz obwodowych przekazali, że zginęły co najmniej cztery osoby. O ofiarach śmiertelnych poinformowano w Łucku, ok. 90 km od granicy z Polską, oraz w obwodach: dniepropietrowskim, zaporoskim i żytomierskim. W obwodzie odeskim ranne zostały cztery osoby, w tym 10-letnie dziecko.

Apel premiera Ukrainy do sojuszników

"15 obwodów ucierpiało dziś w wyniku zmasowanego ataku rosyjskiego. Wróg użył różnych rodzajów broni: dronów, pocisków manewrujących, Kindżałów. Są ranni i zabici. Rodzinom i bliskim składamy szczere kondolencje" - oświadczył ukraiński premier Denys Szmyhal.



Premier poinformował, że celem rosyjskich uderzeń były obiekty infrastruktury energetycznej, które uległy uszkodzeniu. "Ukrenerho (państwowy operator energetyczny) zostało zmuszone do wprowadzenia awaryjnych wyłączeń zasilania w celu ustabilizowania systemu" - przekazał.

Szmyhal ponowił apel do sojuszników o zgodę na rażenie dostarczoną przez nich bronią miejsc, z których odpalane są rosyjskie pociski.



"Aby powstrzymać barbarzyński ostrzał ukraińskich miast, konieczne jest zniszczenie miejsc, z których wystrzeliwane są rosyjskie pociski. Aby to zrobić, Ukraina potrzebuje broni dalekiego zasięgu i zgody swoich partnerów na jej użycie do rażenia rosyjskich obiektów. Liczymy na wsparcie naszych sojuszników i zdecydowanie zmusimy Rosję, by zapłaciła za to, co robi" - podkreślił premier Ukrainy.

Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że użyło broni wysokiej precyzji rażenia, by uderzyć w infrastrukturę energetyczną Ukrainy, "wspierającą kompleks przemysłu obronnego".

Według władz Rosji "zmasowane" uderzenie w obiekty energetyczne osiągnęło "wszystkie cele" - powiadomiła AFP.



Zełenski: Uderzenie kombinowane

Było to jedno z największych uderzeń - kombinowane. Ponad 100 rakiet różnych typów i około 100 Shahedów. I, podobnie jak większość poprzednich rosyjskich ataków, ten był równie podły, bo wymierzony w krytyczną infrastrukturę cywilną - powiedział Zełenski w mediach społecznościowych.

Szef państwa ukraińskiego poinformował, że zaatakowana została większość regionów jego kraju i są ofiary śmiertelne oraz dziesiątki rannych.

Jest wiele szkód w sektorze energetycznym. Ale wszędzie tam, gdzie występują przerwy w dostawach prądu, trwają już prace naprawcze. Zespoły remontowe będą pracować przez całą dobę. Przywrócimy energię elektryczną - zapewnił.

Telegram

Zełenski ocenił, że poniedziałkowy atak potwierdził, iż Putin jest "chorą istotą".

Putin sam siebie nie zdradzi: to chora istota, co dla wszystkich jest zrozumiałe od dawna. Zrozumiałe jest też jednak, że on może robić tylko to, na co pozwala mu świat. Słabość, niewystarczające decyzje, w odpowiedzi podsycają terror. I każdy przywódca, każdy nasz partner wie, jakie zdecydowane decyzje są potrzebne, aby zakończyć tę wojnę i zakończyć ją sprawiedliwie - oświadczył.

Ukraina nie może mieć ograniczeń dla zasięgu ataków (w Rosji), gdy terroryści takich ograniczeń nie mają. Obrońcom życia nie można ograniczać broni, gdy Rosja używa własnej broni wszystkich typów, a także Shahedów i rakiet balistycznych z Korei Północnej. Ameryka, Wielka Brytania, Francja i inni partnerzy mają moce, by pomóc nam powstrzymać terror. Potrzebujemy rozwiązań - podkreślił Zełenski.

Poderwano polskie i sojusznicze samoloty

W związku z sytuacją w Ukrainie komunikat wydało polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację" - napisano. W komunikacie podkreślono, że na południowym wschodzie kraju "może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów".

"Od wczesnych godzin porannych obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami wykonywanymi na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie terytorium Ukrainy. Ostatnią tak wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa, podczas której wystąpiły uderzenia na teren zachodniej Ukrainy, zanotowano 8 lipca br." - czytamy w komunikacie.