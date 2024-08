Północnokoreańskie media rozpisują się o testach nowych dronów kamikadze, którą nadzorował Kim Dzong Un. Dyktator Korei Płn. zapowiedział przyspieszenie prac nad tym rodzajem broni w celu zwiększenia "gotowości bojowej" armii.

Kim Dzong Un podczas testów rakiety / KCNA / PAP/EPA

Na opublikowanych oficjalnych zdjęciach widać drona ze skrzydłami w kształcie litery X uderzającego w cel przypominający - jak zauważa Associated Press - południowokoraański czołg K-2. Inne drony atakowały cele wystrzeliwanymi pociskami.

Cel zaatakowany podczas testów dronów / KCNA / PAP/EPA

Według KCNA testowano różne typy dronów zdolnych do atakowania celów naziemnych i morskich. Kim oświadczył, że globalne zmiany w technologiach militarnych i na polu walki wskazują wagę tego rodzaju broni, którą armia powinna dostać "tak szybko jak to możliwe".



AP podkreśla, że próby, które miały odbyć się w sobotę, nastąpiły podczas zakrojonych na dużą skalę kolejnych manewrów wojsk USA i Korei Południowej. Celem manewrów, które mają potrwać do czwartku, jest - jak zakomunikowano w Seulu - dalsze wzmocnienie potencjału obronnego wobec nuklearnych gróźb Pjongjangu.