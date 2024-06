Ukraińskie władze mogą otwierać szampana, bo w czwartek do Kijowa napływają same dobre wieści. Wszystkie dotyczą jednego z najlepszych typów uzbrojenia strzegącego ukraińskiego nieba, czyli systemów obrony powietrznej Patriot. Najpierw "Financial Times" podał, że Waszyngton planuje wstrzymać wszystkie zawarte zamówienia na Patrioty, a potem Rumunia przekazała, że przekaże Ukraińcom taki system. Na decyzji Amerykanów ucierpi Polska.

Ukraińcy i niemieccy żołnierze stojący przed systemami obrony powietrznej Patriot na poligonie w niemieckim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie (zdjęcie z 11 czerwca br.) / JENS BUTTNER / AFP / East News Brytyjski dziennik "Financial Times" podał, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą, że administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych planuje wstrzymać wszystkie zawarte zamówienia na systemy obrony powietrznej Patriot i pociski przechwytujące oraz przekierować ich dostawy na Ukrainę do czasu, aż potrzeby obronne Kijowa zostaną zaspokojone. Gazeta poinformowała, że decyzja ma zostać ogłoszona jeszcze dziś. Przypomina, że Joe Biden przy okazji szczytu grupy G7 w zeszłym tygodniu powiedział, iż zapewnił zobowiązania do dostarczenia Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej, obejmujące systemy Patriot. O ich przekazanie apelowały władze w Kijowie po tym, jak Rosja nasiliła ataki rakietowe i dronowe m.in. na ukraińskie elektrownie. Amerykański przywódca powiedział, że pięć krajów zgodziło się wysłać systemy Patriot i inne systemy obrony powietrznej na Ukrainę, a inne kraje czekające na dostawy amerykańskich systemów będą musiały poczekać, ponieważ "wszystko, co mamy, trafi na Ukrainę, dopóki jej potrzeby nie zostaną zaspokojone". Jak powiedziały "FT" dwa z cytowanych źródeł, czwartkowe oświadczenie administracji Joe Bidena skodyfikuje złożone przez niego zobowiązanie wobec Kijowa i zapewni, że Ukraina otrzyma systemy Patriot, których potrzebuje do ochrony swoich miast i infrastruktury krytycznej. "Financial Times" informuje, że wśród krajów czekających na zamówione systemy obrony powietrznej Patriot jest m.in. Polska, Rumunia i Niemcy. Hiszpania również ma otwarte zamówienie na wyrzutnie Patriot, natomiast koalicja państw NATO w styczniu złożyła zamówienie na 1000 pocisków Patriot. Rumunia przekaże system Patriot Wstrzymanie przez Amerykanów wszystkich zawartych zamówień na Patrioty to niejedyna dobra wiadomość dla Ukraińców. W czwartek rumuńska Naczelna Rada Obrony Narodowej (CSAT) poinformowała, że Bukareszt przekaże Kijowowi ten system obrony powietrznej. "W związku ze znaczącym pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie w wyniku ciągłych i zmasowanych ataków Rosji na ludność i infrastrukturę cywilną, zwłaszcza energetyczną, a także regionalnymi konsekwencjami tej sytuacji, w tym dla bezpieczeństwa Rumunii, (...) członkowie Rady postanowili przekazać Ukrainie system Patriot" - napisała CSAT w oświadczeniu. Obecnie Rumunia posiada dwa systemy Patriot. Gotowość operacyjna drugiego została poświadczona w ubiegłym tygodniu. CSAT zaznaczyła, że dostarczenie tego uzbrojenia Kijowowi jest uwarunkowane negocjacjami Bukaresztu z USA w celu "uzyskania podobnego lub równoważnego systemu, który zaspokoiłby potrzebę zapewnienia (Rumunii) ochrony przestrzeni powietrznej". Portal Digi24.ro pisał wcześniej, powołując się na własne źródła, że rumuńska armia była przeciwna przekazaniu systemu obrony powietrznej Patriot Ukrainie, ale decyzja jest podejmowana na szczeblu politycznym. Kluczowe uzbrojenie w amerykańskim arsenale Patrioty są najbardziej zaawansowaną bronią obrony powietrznej w amerykańskim arsenale. Składają się z systemu radarowego i mobilnych wyrzutni, które mogą wystrzeliwać pociski przechwytujące w kierunku nadlatujących pocisków lub samolotów. Ukraina posiada obecnie co najmniej cztery systemy Patriot, dostarczone przez USA i Niemcy. Od kiedy wiosną tego roku prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o dodatkowe dostawy, Niemcy zapowiedziały, że wyślą dodatkową baterię, a Holandia ogłosiła inicjatywę wysłania kolejnej w oparciu o komponenty dostarczone przez wiele krajów. Następnie Joe Biden zatwierdził rozmieszczenie kolejnego systemu obrony powietrznej Patriot na Ukrainie w zeszłym tygodniu. Teraz decyzję o przekazaniu tego typu uzbrojenia Kijowowi ogłosiła Rumunia.