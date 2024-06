"Rosyjscy żołnierze odcięli głowę ukraińskiemu wojskowemu, który został wzięty do niewoli. Doszło do tego na linii walk w obwodzie donieckim" - poinformował we wtorek prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Manifestacja we Lwowie w marcu 2024 r., jej uczestnicy domagali się uwolnienia jeńców wojennych, m.in. członków brygady Azow. / Pavlo Palamarchuk / Anadolu Agency / PAP/EPA "Nowe przerażające dowody zbrodniczej polityki Rosji mającej na celu zagładę Ukraińców. Otrzymaliśmy informacje, że rosyjscy dowódcy wydali rozkazy, aby nie brać ukraińskich żołnierzy do niewoli, lecz zamiast tego zabijać ich z nieludzkim okrucieństwem, poprzez ścięcie głowy" - napisał w serwisie X. "Fakt ścięcia głowy ukraińskiego obrońcy został odnotowany w obwodzie donieckim" - dodał Andrij Kostin. Prokurator ocenił to zdarzenie jako "barbarzyństwo, dla którego nie ma miejsca we współczesnym świecie". "Jest to kolejny dowód na to, że zbrodnie wojenne popełniane przez agresora nie są odosobnionymi incydentami, ale zaplanowaną strategią rosyjskiego reżimu. Te zbrodnicze rozkazy zostały wydane na poziomie dowództwa batalionu i kompanii sił okupacyjnych" - podkreślił. Prokurator zapewnił, że rosyjski agresor odpowie za zbrodnie dokonane w Ukrainie. "Wzywam cały cywilizowany świat do odizolowania i ukarania tego terrorystycznego kraju" - zaapelował. Wymiana jeńców Na początku czerwca Ukraina dokonała kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją. Do Ukrainy wróciło 75 osób. Byli to - jak ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski - żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej, funkcjonariusze straży granicznej i czterech cywilów. Była to już 52. wymiana jeńców z Rosją od lutego 2022 r. Jak informował wówczas na Telegramie Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych Ukrainy "do dziś udało się uwolnić 3210 obrońców i obrończyń Ukrainy". Zobacz również: Rosjanie stworzyli pięść uderzeniową. Czekają na nich ukraińscy specjalsi

