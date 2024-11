Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przybył w sobotę do Kijowa, gdzie zapewni Ukrainę o dalszym wsparciu UE w wojnie z rosyjską inwazją - podała francuska agencja AFP. "Nikt nie wie dokładnie, co zrobi nowa administracja USA. Jednak my Europejczycy powinniśmy wykorzystać tę okazję do zbudowania silniejszej i bardziej zjednoczonej Europy" - powiedział Borrel.

Josep Borrell / PAP/EPA/SZILARD KOSZTICSAK / PAP/EPA Przesłanie jest jasne: Europejczycy będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę - powiedział Borrell, który kończy swoją kadencję w przyszłym miesiącu. Od początku wspieraliśmy Ukrainę i podczas mojej ostatniej wizyty w Kijowie powtarzam: będziemy was wspierać, jak tylko będziemy mogli - dodał. Jak podaje AFP, Borrell w Kijowie spotka się z wysoko postawionymi ukraińskimi urzędnikami. To pierwsza wizyta szefa unijnej dyplomacji w Kijowie po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach w USA. W trakcie kampanii prezydenckiej kandydat republikanów kwestionował wsparcie wojskowe USA dla Ukrainy i powtarzał, że jest w stanie zakończyć wojnę w jeden dzień. Nikt nie wie dokładnie, co zrobi nowa administracja USA - powiedział Borrell. Jednak my Europejczycy powinniśmy wykorzystać tę okazję do zbudowania silniejszej i bardziej zjednoczonej Europy. Jednym z wyrazów naszej jedności, naszej siły i naszych zdolności do reagowania jest właśnie nasza rola we wspieraniu Ukrainy. Według szacunków Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej od początku inwazji rosyjskiej w lutym 2022 r. kraje członkowskie i instytucje UE wydały ok. 118 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy, a same Stany Zjednoczone - ok. 85 miliardów dolarów. Zobacz również: USA wyślą prywatne firmy na pomoc ukraińskiej armii

Studenci z Korei Północnej szturmują rosyjskie uczelnie

Szef MON reaguje na doniesienia o "planie pokojowym" Trumpa

Brutalne ataki Rosjan na ukraińskie miasta. Na Charków spadły półtonowe bomby lotnicze RMF 24