​Nie udało się przed zaprzysiężeniem, nie udało się w ciągu 24 godzin po objęciu prezydentury, może uda się za kilkadziesiąt dni? Brytyjski "The Independent" wskazuje, że Donald Trump chce zakończyć wojnę w Ukrainie do wiosny. I to na korzystnych dla Kijowa warunkach.

Donald Trump / Pool/ABACA/Abaca / East News

Na ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych nie sposób było znaleźć najwyższych rangą ukraińskich dygnitarzy. W zorganizowanej wewnątrz Kapitolu uroczystości wziął jednak udział jeden z kluczowych ludzi Wołodymyra Zełenskiego. Mowa o Dawidzie Arachamii.

Arachamia, znany również jako Dawid Braun, to ukraiński polityk i przedsiębiorca. Jest przewodniczącym frakcji parlamentarnej Sługi Ludu - partii założonej w 2017 r. przez prezydenta Ukrainy. W pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę Arachamię często można było spotkać u boku ukraińskiego przywódcy, jednak z czasem usunął się w cień. Nie oznacza to jednak, że zniknął całkowicie.

45-latek uważany jest za osobę z najbliższego otoczenia ukraińskiego przywódcy. Jak zauważył brytyjski dziennik "The Independent", Arachamia był "jednym z niewielu zagranicznych dygnitarzy", których wpuszczono do rotundy Kapitolu podczas inauguracji Trumpa. Przypomnijmy - ze względu na ujemną temperaturę uroczystość przeniesiono do wnętrza sali.

Mało tego - na trzy dni przed uroczystością, czyli w piątek 17 stycznia, Arachamia wziął udział w przyjęciu Stars and Stripes & Union Jack. Gościem honorowym imprezy, zorganizowanej m.in. przez waszyngtońskiego doradcę politycznego Gerry'ego Gunstera, był brytyjski polityk Nigel Farage. Choć w wydarzeniu nie wzięli udziału członkowie rodziny Trumpa, to byli tam obecni ludzie z najbliższego otoczenia prezydenta USA, w tym kilkoro o mocnych wpływach.

Dawid Arachamia na zdjęciu z 2022 r. / MICHAEL BUHOLZER/AFP / East News

Ci, którzy martwią się o Ukrainę, powinni zwrócić uwagę na obecność Arachamii na inauguracji - powiedziało źródło "The Independent". To znaczący gest, podkreślający chęć amerykańskiego prezydenta, aby zapewnić Ukrainie dobry interes. Powinno to uspokoić niektóre nerwy - dodał jeden z rozmówców.

Prezydent (USA) traktuje to bardzo poważnie. Jest wiele złożonych kwestii, które się pojawią, ale będzie współpracował z Zełenskim i wkrótce odbędzie się formalne spotkanie - zapewniło źródło brytyjskiego dziennika. Zełenski uważał, że nie może osobiście pojechać na inaugurację, ale wysłał swojego człowieka, który został potraktowany z ogromnym szacunkiem - podkreślił rozmówca.

Od czasu inauguracji Trumpa Arachamia powiedział ukraińskim mediom, że spodziewa się, iż do formalnego spotkania ukraińskiej delegacji z amerykańskim przywódcą dojdzie już w lutym. Obecnie pracujemy nad tym, aby odpowiednie spotkania odbywały się na poziomie międzyparlamentarnym i innych szczeblach - stwierdził.

"The Independent" pisze, że choć obecnie - biorąc pod uwagę niejasną politykę administracji Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy - trudno o optymizm, to obawy, iż prezydent USA może zrezygnować ze wsparcia stawiającej czoła rosyjskiej agresji Ukrainie, są bezpodstawne. Trump zamierza do wiosny zakończyć wojnę za naszą wschodnią granicą i to na korzystnych dla Kijowa warunkach.

Były już pierwsze kontakty

Donald Trump w trakcie kampanii wyborczej obiecywał jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie (raz mówił, że zrobi to jeszcze przed inauguracją, a raz, że w ciągu 24 godzin), jednak dotychczas nie przedstawił w tej sprawie żadnego planu.

Dwa dni po inauguracji amerykański prezydent zapowiedział, że Stany Zjednoczone zaostrzą sankcje wobec Rosji, w tym nałożą całkowite embargo na eksport rosyjskich towarów , jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na zakończenie konfliktu zbrojnego. Według "The Wall Street" prezydent USA dał swoim dyplomatom trzy miesiące na doprowadzenie Moskwy i Kijowa do stołu negocjacyjnego.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział 21 stycznia, że rozwiązanie konfliktu stanie się priorytetem amerykańskiej polityki pod rządami Trumpa. Według niego Moskwa i Kijów będą zmuszone do wzajemnych ustępstw, aby osiągnąć długotrwały pokój. Koncentrujemy się na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa nie tylko Ukrainie, ale całej Europie - stwierdził.

Z informacji niezależnego rosyjskiego portalu The Moscow Times wynika, że doszło już do pierwszych kontaktów administracji Trumpa z Kremlem, choć obie strony publicznie je dementowały.