Około 200 drewnianych krzyży zostało znalezionych w piątek w pobliżu Iziumu w północno-wschodniej Ukrainie - podała agencja Reutera, powołując się na świadków. To prawdopodobnie drugi masowy grób na obszarze odbitym w ostatnich dniach przez siły ukraińskie. Rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował, że w mieście tym też naleziono katownię - Rosjanie urządzili ją w piwnicy. Podał też, że w obwodzie charkowskim zakatowano ponad 1000 osób. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało, że chce wysłać misję, która zbadałaby doniesienia władz ukraińskich o odnalezieniu pod Iziumem masowych grobów. W wyniku wybuchu w budynku prokuratury w Ługańsku na wschodzie Ukrainy zginęli prokurator generalny samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) Siergiej Gorenko i jego zastępca Jekaterina Steglenko. Piątek był 205. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonowaliśmy dla Was w naszym raporcie dnia.

Ukraińscy urzędnicy przygotowują się do ekshumacji ciał znalezionych pod Iziumem / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

23:11

"83 lata od zbrodniczego ataku sowieckiego na Polskę, 82 lata od zbrodni katyńskiej i wiemy jedno: Rosja powróciła do swojej najbardziej makabrycznej przeszłości" - napisał wieczorem na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

22:13

"Rosja powtórzyła w Iziumie to, co zrobiła w Buczy" - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poparł inicjatywę wysłania misji ONZ do miejsca masowych pochówków pod Iziumem w obwodzie charkowskim, odkrytego po wyzwoleniu miasta spod rosyjskiej okupacji.

Zełenski poinformował, że na terenach obwodu charkowskiego wykrywane są zbrodnie; obecnie pracują tam śledczy. Podkreślił, że znaleziono miejsca, w których więzieni i maltretowani byli podczas okupacji miejscowi mieszkańcy, jak i cudzoziemcy. Wyjaśnił, że cudzoziemcami tymi byli studenci ze Sri Lanki, którzy uczyli się w ukraińskim Kupiańsku. Zostali schwytani przez Rosjan i uwięzieni w marcu. Teraz ich uwolniono i udzielono pomocy lekarskiej.

21:58

Rosyjski satyryk Maksim Gałkin, prywatnie mąż piosenkarki Ałły Pugaczowej, został uznany przez ministerstwo sprawiedliwości Rosji za tzw. zagranicznego agenta. Gałkin od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę kilkakrotnie wypowiadał się przeciwko tej wojnie.

21:38

Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w porcie w Konstancy, na wschodzie Rumunii, wybudowano 10 linii kolejowych przewozów towarowych. Obsługują one ładunki surowców docierających z Ukrainy, m.in. zbożem i metalami, podał bukareszteński portal Hotnews cytując władze największego rumuńskiego portu.

21:12

"Unia Europejska jest głęboko zszokowana masowymi grobami odkrytymi przez władze ukraińskie w okolicy Iziumu - miasta w obwodzie charkowskim niedawno wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji. Potępiamy te okrucieństwa w najostrzejszych słowach" - napisał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

20:45

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował odblokowanie eksportu amoniaku rosyjskiego przez Ukrainę, jeśli Moskwa zwolni ukraińskich jeńców wojennych; Kreml jednak odrzucił tę propozycję - podała agencja Reutera.



20:10

W Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy pilnie potrzebne są części zamienne i olej napędowy - powiadomił w piątek koncern Enerhoatom, operator ukraińskich elektrowni jądrowych. Zaporoska Elektrownia Atomowa jest okupowana przez wojska rosyjskie.

20:02

Ponad 1000 osób zostało zabitych po uprzednich torturach w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, w czasie rosyjskiej okupacji - poinformował w piątek ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.



19:45

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosi w przyszłym tygodniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ przemówienie za pośrednictwem zarejestrowanego wcześniej nagrania wideo - poinformowała w piątek agencja Reutera.

19:32

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba skrytykował rząd Niemiec za to, że nadal nie dostarcza jego krajowi czołgów i bojowych wozów piechoty. "Jest to dla nas zagadką: teraz prosimy o czołgi Leopard lub Mardery, a Niemcy dostarczają pojazdy opancerzone typu Dingo" - powiedział ukraiński minister.

19:08

Co najmniej siedem osób zginęło, a kilkunastu zostało rannych w trzech atakach sił ukraińskich - podali separatystyczni urzędnicy. Separatyści twierdzą, że Ukraina prowadzi kampanię terrorystyczną pełną "krwawych zbrodni" na terytoriach tymczasowo kontrolowanych przez Rosję. Ukraińcy nie przyznają się do ataków - podaje Reuters.

18:36

Władimir Putin zaprzeczył, że Rosja ma cokolwiek wspólnego z kryzysem energetycznym w Europie. W Samarkandzie powiedział też, że jeśli kraje UE chcą więcej gazu, to powinny poprosić Ukrainę o otwarcie gazociągów i zniesienie sankcji dotyczących Nord Stream 2.

18:20

Ministrowie obrony Niemiec i Grecji podpisali w piątek umowę, zgodnie z którą 40 niemieckich wozów bojowych Marder trafi do Grecji, ta zaś przekaże Ukrainie 40 swoich BMP-1 - poinformowała agencja Reutera, powołując się na niemieckie ministerstwo obrony. Greckie BMP-1 zostały wyprodukowane jeszcze w Związku Radzieckim.

18:10

Rosja jest gotowa zrobić wszystko, aby jak najszybciej zakończyć konflikt w Ukrainie - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin na spotkaniu z premierem Indii Narendrą Modim. Stwierdził, że Kijów odmawia negocjacji.

17:55

Władze Rosji wprowadziły w piątek zakaz wjazdu na terytorium kraju dla 41 obywateli Australii - poinformowała agencja Reutera, powołując się na ministerstwo spraw zagranicznych w Moskwie.Wśród osób objętych zakazem są dziennikarze z australijskich stacji Sky News, ABC, 7NEWS i Nine News, a także szefowie przemysłu zbrojeniowego.

17:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił w piątek, że nadejdzie "straszna, w sposób sprawiedliwy" kara dla sprawców śmierci osób pochowanych w grobach pod Iziumem w obwodzie charkowskim. "Rosja pozostawia po sobie tylko śmierć i cierpienia" - oświadczył.

17:28

Władimir Putin przekazał, że za 25 proc. rosyjskiego gazu Turcja zapłaci w rublach. Dodał, że wkrótce porozumienie w tej sprawie wejdzie w życie.

17:17

Ciała wydobyte z grobów w okolicy wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Iziumu, na północnym wschodzie Ukrainy, noszą ślady tortur - poinformował szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Niemal wszystkie osoby, których ciała ekshumowano, zginęły na skutek przemocy - dodał.

17:06

Minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko poinformował w piątek, powołując się na dane Narodowego Związku Dziennikarzy, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło w wyniku działań wojennych 39 przedstawicieli tego zawodu. Tkaczenko nie sprecyzował, czy są w tej liczbie dziennikarze, którzy zgłosili się na front i polegli z bronią w ręku, czy też jedynie zabici na skutek ostrzałów i zamordowani przez rosyjskie wojsko.

16:49

Tak wyglądają drewniane krzyże znalezione w pobliżu Iziumu w północno-wschodniej Ukrainie.

16:42

Wysocy rangą przedstawiciele administracji USA są zawiedzeni dotychczasowymi skutkami sankcji nałożonych na rosyjską gospodarkę, choć przewidują, że najbardziej odczuwalne efekty nastąpią w przyszłym roku - podaje w piątek CNN. Według źródeł tej telewizji, Rosja prawdopodobnie manipuluje też statystykami.

16:36

W sporze o dostawy czołgów na Ukrainę frakcja CDU/CSU w Bundestagu zwiększa presję na rząd Niemiec. W przyszłym tygodniu opozycyjni chadecy chcą złożyć w parlamencie wniosek o rozszerzenie pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy. Dokument został udostępniony portalowi tygodnika 'Spiegel".

16:07

Ostatnie działania Władimira Putina dowodzą, że sankcje działają - stwierdził premier Włoch Mario Draghi. Dodał, że trzeba wspierać Ukrainę aż do czasu, gdy zwycięży.

15:41

Rosjanie ponownie zaatakowali rakietami rodzinne miasto prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - Krzywy Róg. Celem znów była tama na przepływającej przez miasto rzece Ingulec.

Szef dniepropietrowskiej administracji mówi o poważnych uszkodzeniach budowli wodnych. Na miejsce już wysłano ekipy techniczne, które starają się uporać z naprawą infrastruktury hydrotechnicznej - dodał Walentyn Rezniczenko. W mediach społecznościowych pojawiły się fotografie, na których widać wezbrane wody rzeki, rozlewające się poza zwykłe koryto. Na niektórych woda ma jasnoczerwoną barwę.

15:37

Rosja poniosła na Ukrainie znaczne straty w wojsku i sprzęcie, a kontrofensywa Kijowa może pokazać, że rezerwy militarne Moskwy są mniejsze niż zakładano - powiedziała niemiecka minister obrony Christine Lambrecht w opublikowanym wywiadzie dla agencji Reuters.

15:30

W Berdiańsku na południu Ukrainy został zabity zastępca szefa władzy okupacyjnej Ołeh Bojko i jego żona Ludmyła, która była przewodniczącą komisji wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie referendum dotyczącego wcielenia obwodu zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej - poinformował portal Meduza.

15:22

Władimir Putin miał przekazać premierowi Indii Narendzie Modiemu, że chce, by konflikt w Ukrainie jak najszybciej się zakończył, ale Ukraina jest skupiona na tym, by osiągnąć swoje cele na froncie - wynika z tłumaczenia przedstawionego przez indyjską telewizję po spotkaniu dwustronnym przywódców Rosji i Indii.

14:51

W wyniku wybuchu w budynku prokuratury w Ługańsku na wschodzie Ukrainy zginęli prokurator generalny samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) Siergiej Gorenko i jego zastępca Jekaterina Steglenko - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na prorosyjskiego szefa administracji ŁRL Leonida Pasecznika.

14:35

Oprócz zbiorowego grobu pod Iziumem na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego policja znalazła ciała co najmniej 50 cywilów - powiadomiła policja, która poinformowała też o wykryciu w obwodzie 10 rosyjskich katowni. "Na dzisiaj można mówić o istnieniu co najmniej dziesięciu katowni w miejscowościach (obwodu charkowskiego). Dwie katownie były w Bałakliji" - powiedział w piątek podczas briefingu w Kijowie szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko. Sześć katowni mieściło się w Iziumie.

14:29

Nie może być tak, żeby w momencie, kiedy toczy się wojna, turyści rosyjscy spokojnie sobie podróżowali po całej Europie; niech cała UE zastosuje dalej idące restrykcje dot. rosyjskich turystów, z wyjątkiem, tych, którzy są przeciwnikami systemu putinowskiego - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

14:09

W zamachu bombowym zginął prokurator generalny separatystycznej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Siergiej Gorenko oraz jego zastępca. Ładunek eksplodował w siedzibie prokuratora w Ługańsku.

13:50

Około 200 drewnianych krzyży zostało znalezionych w pobliżu Iziumu w północno-wschodniej Ukrainie - podała agencja Reutera, powołując się na świadków. To prawdopodobnie drugi masowy grób na obszarze odbitym w ostatnich dniach przez siły ukraińskie.

12:12

Niemcy dostarczą Ukrainie kolejne dwie wyrzutnie rakietowe Mars, 50 pojazdów opancerzonych Dingo i 200 pocisków do wyrzutni rakietowych - poinformowała minister obrony Christine Lambrecht. Nie zapowiedziała jednak dostarczenia czołgów bojowych, których domaga się Ukraina.

10:38

Rosja użyła już na wojnie przeciwko Ukrainie pocisków hipersonicznych, ale nie miało to "prawie żadnego skutku" - powiedziała wiceszefowa amerykańskiego ministerstwa obrony Kathleen Hicks, cytowana przez stację CNN.

Siły powietrzne Ukrainy informowały o użyciu przez Rosję pocisków hipersonicznych Kindżał m.in. w sierpniowym ataku na obwód winnicki. W maju ukraiński sztab generalny ogłosił, że Rosja użyła do tamtego momentu na Ukrainie "prawdopodobnie od 10 do 12" rakiet hipersonicznych.

Tego rodzaju pociski poruszają się z prędkością kilka razy większą niż prędkość dźwięku, mogą manewrować i uważane są za trudne do wykrycia przez systemy obrony przeciwlotniczej. Oprócz Rosji broń hipersoniczną rozwijają USA i Chiny.

10:17

450 grobów znajduje się w miejscu masowego pochówku, odkrytym przez ukraińskie władze pod wyzwolonym Iziumem w obwodzie charkowskim - powiadomił doradca prezydenta Mychajło Podolak.

"Na terenach okupowanych miesiącami panowały koszmar, przemoc, tortury i masowe zabójstwa" - napisał na Twitterze.

09:47

W wyzwolonym Iziumie odkryto rosyjską katownię, piwnicę, w której torturowano Ukraińców - poinformował rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Według świadków piwnica miała być miejscem przesłuchań i tortur.

Działanie katowni - istnienie takich miejsc potwierdzono również w innych miejscach Charkowszczyzny, m.in. w Bałakliji, Łubiniec - nazwał zbrodnią wojenną, a Rosję - państwem terrorystą.

07:58

Werbowanie więźniów na wojnę na Ukrainie przez tzw. Grupę Wagnera oraz skrócenie kursów w rosyjskich akademiach wojskowych sugerują, że rosyjska armia mierzy się z krytycznym niedoborem piechoty bojowej i niskiej rangi dowódców - ocenił w piątek brytyjski resort obrony.

Grupa Wagnera, związana z Kremlem prywatna firma najemnicza, co najmniej od lipca prowadzi kampanię werbowania skazańców na wojnę na Ukrainie. Więźniom oferuje się złagodzenie wyroków i zachęty finansowe - napisano w najnowszej brytyjskiej aktualizacji wywiadowczej.

Ta kampania została wzmożona. Na opublikowanym niedawno nagraniu szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn namawia więźniów, by poszli na wojnę. Prigożyn podkreśla, że poszukuje jedynie "bojowników do jednostek szturmowych" - podkreśliło ministerstwo obrony w Londynie.

07:23

Siły ukraińskie kontynuują kontrofensywę na wschodzie kraju, zwiększając presję na rosyjskie pozycje i szlaki logistyczne w obwodzie charkowskim, ługańskim i donieckim - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank przytacza informacje ze źródeł rosyjskich, że Ukraińcy kontynuują lądowe operacje na południowy zachód od Iziumu, w pobliżu Łymanu i na wschodnim brzegu rzeki Oskoł, zmuszając rosyjskie wojska do wycofania się z niektórych obszarów wschodniej Ukrainy i wzmocnienia innych pozycji.

"Rosyjskim wojskom na wschodzie Ukrainy będzie prawdopodobnie ciężko utrzymać linie obrony, jeśli siły ukraińskie będą naciskały dalej na wschód" - ocenia ISW.

07:04

Rosjanie przeprowadzili w ciągu doby 11 ataków rakietowych oraz 15 lotniczych na cele w Ukrainie, a także 96 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Ukraińskie siły skutecznie odparły ataki przeciwnika w rejonie miejscowości Odradiwka, Zajcewe, Bachmut, Weseła Dołyna, Awdijiwka i Nowomychajliwka.

Według sztabu Rosjanie odnieśli duże straty w wyniku ataków ukraińskich na miejsca koncentracji ich wojsk w rejonie Chersonia, Wasyliwki, Perewalska i innych. "Przeciwnik usiłuje ukryć masowe straty (...), wywoził ciała w przepełnionych ciężarówkach" - podał sztab.

05:04

W wyzwolonym Iziumie odkryto pochówek ponad 440 ciał - poinformował o tym Siergij Bolwinow, szef wydziału śledczego policji obwodowej w Czarkowie, donosi "Ukraińska Prawda"

Radio Swoboda, Głos Ameryki i kanał telewizyjny "Nastajaszcze Wremia" opublikowały zdjęcia grobów w lesie w Iziumie, otrzymane od ukraińskich dziennikarzy.

"Niektóre mogiły są z krzyżami, z napisami na nich. Niektóre mają nawet wieńce. Gdzieś nie ma nic, tylko grób. Napisy: "ZSU, 17 osób, z kostnicy", "345", "412" - powiedział rzecznik ds. osób zaginionych Oleg Kotenko, dodał, że sami okupanci opublikowali w telewizji nagranie z cmentarza w Iziumie, dlatego szukały go siły ukraińskie.

Telewizja ukraińska poinformowała, że na cmentarzu znaleziono również masowy grób żołnierzy ukraińskich, w którym pochowanych jest około 25 osób.

04:59

W Iziumie w obwodzie charkowskim znaleziono masową mogiłę - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, przekazuje Ukrinform. "Rosja wszędzie zostawia śmierć" - oświadczył.

04:56

Administracja USA wkrótce ogłosi przyjęcie 21. pakietu uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 mln dolarów - poinformowały Reuters i Bloomberg. Wcześniej Biały Dom zapowiadał, że znajdą się w nim systemy, które dotychczas sprawdziły się w boju.

Według źródeł Reutera, w skład nowej transzy wejdzie m.in. amunicja artyleryjska oraz dodatkowe rakiety do systemów artylerii rakietowej HIMARS.

Przyjęcie nowego pakietu będzie oznaczać, że od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na pełną skalę, USA zobowiązały się do wysłania Ukrainie sprzętu wojskowego o wartości ponad 15,1 mld dol.

04:53

Naród ukraiński został wyróżniony prestiżową nagrodą M100 Media Award za to, że "z heroiczną odwagą i niezłomną wolą od miesięcy broni się przed brutalną inwazją Rosji". Podczas uroczystości w Poczdamie przemawiał kanclerz Olaf Scholz, laudacje wygłosili ambasador USA w Niemczech Amy Gutmann oraz były premier Polski Donald Tusk. Nagrodę w imieniu swego narodu odebrał były pięściarz Wołodymyr Kliczko.

04:50

Wiceszef MSW Ukrainy Jewhenij Jenin powiedział, że na wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej terenach obwodu charkowskiego identyfikowane są miejsca, w których wojskowi rosyjscy przetrzymywali i maltretowali Ukraińców, a także cudzoziemców.

Jedno z tych miejsc istniało w Bałaklii. MSW otrzymało informację, na razie niepotwierdzoną, o analogicznym miejscu w Wołczańsku. "Katowano tam ludzi, w szczególności - prądem elektrycznym" - powiedział wiceszef MSW, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Jenin poinformował, że wśród osób przetrzymywanych przez Rosjan byli studenci jednego z krajów azjatyckich, którzy chcieli wyjechać na tereny kontrolowane przez armię ukraińską. Zostali jednak - opisywał - "bezprawnie zatrzymani przez wojskowych rosyjskich i byli torturowani".