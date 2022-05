Otrzymaliśmy już 44 tys. zgłoszeń dotyczących rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie, w które było zamieszanych 87 tys. żołnierzy wroga - oświadczyła w poniedziałek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje natomiast, że na okupowanych terytoriach obwodu chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy wojska rosyjskie utworzyły 19 tzw. komendantur. Tymczasem ukraińskiemu parlamentowi przedstawiono projekt ustawy dotyczącej obowiązku wyposażania nowo budowanych domów w schrony przeciwlotnicze. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy, pokazujące kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zbieramy w naszej relacji.

Mieszkaniec miejscowości Mała Rogań w obwodzie charkowskim przy aucie, w którym po ostrzale z rosyjskiego czołgu zginął jego syn / Mykola Kalyeniak / PAP

21-letni rosyjski sierżant Wadim Szyszymarin został skazany na dożywocie za zabicie cywila. To pierwszy taki wyrok wydany od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ze względu na trudności z przywróceniem pracy portu morskiego, rosyjscy okupanci w Mariupolu remontują linie kolejowe, żeby wywozić z miasta pozostałości zboża i walcowane wyroby metalowe - poinformował na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Prezydent Rosji Władimir Putin straci władzę i trafi do sanatorium w przyszłym roku - ocenił były szef brytyjskiego wywiadu MI6 Richard Dearlove, cytowany przez dziennik "New York Post".

Rosja w ciągu trzech miesięcy wojny straciła na Ukrainie podobną liczbę żołnierzy, jak ZSRR przez dziewięć lat w Afganistanie; liczba ofiar może powodować wzrost niezadowolenia społecznego i gotowości do jego wyrażania - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

Syryjscy inżynierowie zaangażowani podczas wojny domowej w Syrii do produkcji bomb beczkowych są w Rosji od kilku tygodni - informuje The Guardian opierając się na anonimowych doniesieniach pracowników europejskich agencji wywiadowczych.

Na prezydenta Rosji Władimira Putina przeprowadzono zamachy, a do jednego z nich doszło po rozpoczęciu wojny przeciwko Ukrainie - twierdzi szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała w Davos, że wieś Ołeksandriwka na południu Ukrainy stała się "nową Buczą". Według niej Rosjanie gwałcili tam dzieci. Poinformowała, że niektóre ofiary tych brutalnych zbrodni zmarły.

21:21

Unijne pakiety sankcji powinny być konstruowane pod kątem zatrzymania machiny wojennej prezydenta Rosji Władimira Putina - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Powiedziałem szefowi Rady Europejskiej, abyśmy już dziś zaczęli pracować nad siódmym pakietem - dodał szef rządu.

21:07

W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w poniedziałek wskutek rosyjskiej zbrojnej agresji zginęło trzech cywilów, a sześciu zostało rannych - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.

Gubernator podkreślił, że niemożliwe jest ustalenie liczby ofiar w miastach Mariupol i Wołnowacha znajdujących się na terenie obwodu donieckiego.

Telegram

21:01

“Wiem, że Rosja nie dotrzymuje słowa, ale wierzę w presję świata" - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk odnosząc się do perspektywy wymiany jeńców. Dodała jednocześnie, że trzeba negocjować z Rosją, bo w ten sposób udało się uwolnić kilkaset osób.



Wicepremier, minister ds. terytoriów okupowanych, która uczestniczyła w rozmowach o warunkach wymiany, pytana w Polsat News o szanse na uwolnienie wziętych przez Rosjan do niewoli obrońców Azowstalu, powiedziała, że miała ona objąć w pierwszej kolejności osoby ciężko ranne, kobiety i medyków.

20:52

Siły Zbrojne Ukrainy wyparły wojska rosyjskie z Toszkiwki w obwodzie leżańskim - szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhij Haidai.

20:47

20:39

Okupanci zaczęli szturmować miasto Łyman w obwodzie donieckim - pisze Nexta. Zdjęcie satelitarne NASA pokazuje skalę walk w regionie - dodają w swoich mediach społecznościowych, publikując wspomniane zdjęcia.



20:36

Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nową mapę działań wojennych w Ukrainie.



20:34

Według Międzynarodowego Centrum Rozminowywania Humanitarnego w Genewie (GICHD) oczyszczanie terenów Ukrainy z min i niewypałów potrwa lata i problem ten - już zagrażający życiu milionów ludzi - utrudni proces odbudowy kraju i powrót osób, które uciekły przed wojną.

20:28

Minister obrony USA Lloyd Austin poprowadził drugie spotkanie międzynarodowej grupy kontaktowej koordynującej pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. Austin poinformował, że około 20 krajów zadeklarowało nowe pakiety wsparcia wojskowego dla Kijowa.

20:19

W rejonie Czernihowa na północy Ukrainy podczas prac polowych traktor wjechał na pozostawioną przez Rosjan minę; kierowca nie żyje - poinformowała w poniedziałek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



"Pirotechnicy sprawdzili następnie okolicę pod kątem innych materiałów wybuchowych i znaleźli jeszcze jedną minę przeciwpancerną" - napisano.



Telegram

20:08

Radzie Najwyższej (parlamentowi) Ukrainy przedłożono projekt ustawy dotyczącej obowiązku wyposażania nowo budowanych domów w schrony przeciwlotnicze - poinformował w poniedziałek Interfax-Ukraina.



Projekt przewiduje wniesienie zmian do szeregu ukraińskich aktów prawnych, dotyczących wymogów obrony cywilnej podczas planowania i zabudowy terenów.

20:00

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała w poniedziałek w Davos, że wieś Ołeksandriwka na południu Ukrainy stała się "nową Buczą". Według niej Rosjanie gwałcili tam dzieci.

Jak poinformowała, trzyletni chłopiec zmarł po zgwałceniu przez Rosjan, sześciomiesięczna dziewczynka została zgwałcona łyżeczką do herbaty, dziewięciomiesięczna dziewczynka została zgwałcona świeczką, roczny chłopiec zmarł po zgwałceniu przez pięciu Rosjan, zmarły też dwuletnie bliźnięta.

19:52

Rosjanie ze swojego terytorium ostrzelali wieś Miezeniwka - informuje szef sumskiej obwodowej administracji wojskowej Dmytro Żywycki.

19:45

Jedyny sposób zakończenia wojny to wygrana Ukrainy i przegrana Rosji, nie może być mowy o ukraińskich ustępstwach terytorialnych na rzecz przeciwnika - oświadczył w poniedziałek premier Łotwy Kriszjanis Karinsz.



Premier skomentował w ten sposób wypowiedzi niektórych zachodnich polityków, według których wojna Rosji przeciwko Ukrainie może być zakończona poprzez nakłonienie Ukrainy do oddania części swojego terytorium, co pozwoliłoby prezydentowi Władimirowi Putinowi na "zachowanie twarzy" - pisze łotewska agencja LETA.

19:32

Rosyjscy żołnierze wdarli się w poniedziałek do mieszkania jednego z pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i otworzyli do niego ogień z broni automatycznej - informuje ukraiński koncern Enerhoatom. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.



"Nie można ani wyjaśnić, ani usprawiedliwić takiej nieludzkiej brutalności. Potwory, które dopuszczają się zbrodni przeciwko cywilom, pracownikom Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności" - napisano.



Telegram

19:18

Maryna Khonda, zastępczyni mera Kijowa ds. społecznych, spotkała się dziś w Warszawie z władzami miasta oraz odwiedziła punkt pobytowy dla uchodźców i miejski punkt pośrednictwa pracy dla Ukraińców - przekazał w poniedziałek stołeczny ratusz.



Bardzo dziękujemy władzom Warszawy i wszystkim mieszkańcom za pomoc, jakiej udzielacie Ukraińcom. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i doceniamy projekty, które mają na celu wsparcie naszych obywateli - podkreśliła zastępczyni mera Kijowa ds. społecznych Maryna Khonda.



19:05

Starbucks Corp. ogłosił w poniedziałek, że po prawie 15 latach opuści Rosję - podał rosyjski dziennik "Sota Vision", powołując się na swoje źródło. O sprawie napisała Agencja Reutera. Firma zapowiedziała, że będzie nadal wspierać swoich pracowników w tym kraju, m.in. wypłacając im pensje przez sześć miesięcy.

18:52

Kuriozalne słowa Alaksandra Łukaszenki. Białoruski dyktator powiedział prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, że "martwi go NATO i polskie plany odebrania zachodniej Ukrainy".

18:34

Rada Miasta Mariupol opublikowała listę osób, które współpracowały z siłami rosyjskimi. "W obliczu destrukcji Mariupola, gdzie życie straciło tysiące osób, oni pomogli Rosjanom odpowiednio skierować ogień, zostawiając mieszkańców bez prądu, ciepłej wody i zapasów jedzenia. To kolaboranci z lokalnego oddziału partii Platforma Opozycyjna - Za Życie" - informuje na swoim telegramowym profilu Rada Miasta Mariupol.



"Zdrajcy na własną prośbę zmienili stronę, a teraz kpią z mieszkańców Mariupola. To oni zorganizowali święto 9 maja, które odbyło się na trupach Ukraińców. Chodzili ulicami i krzyczeli ‘Uraaa!’ w miejscach, gdzie kilka godzin wcześniej usunięto zwłoki zabitych cywilów. Każdy powinien poznać ich twarze. Zdrajcy zostaną skazani za zbrodnie przeciwko swojemu krajowi" - dodano w komunikacie.

Telegram

18:21

Niemiecki wolontariusz wspiera w Charkowie mieszkańców. "Przyjechałem z Niemiec z Lennestadt. To miasto 70 kilometrów od Kolonii. Mieszka tam 27 000 ludzi. I od pierwszego dnia próbują pomóc wam [Ukraińcom] Mamy dużo starszych ludzi, którzy pamiętają drugą wojnę światową. Bardzo się o was martwią i boją. Od pierwszego dnia wojny zbierają pomoc humanitarną. Zabrali ją do Polski. Kiedy jestem na Ukrainie, codziennie dzwonią do mnie i pytają jak się macie i jak możemy pomóc. Wysyłam im filmy ze wszystkim, co widzę. Wysyłają Ci swoje wsparcie, abyś czuł się dobrze i byś się trzymał! " - wyjaśnia wolontariusz z Niemiec, które w mediach społecznościowych cytuje Gwardia Narodowa Ukrainy, publikując zdjęcia.

18:10

Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky powołał grupę roboczą, która zajmie się nieruchomościami rosyjskimi w Czechach - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka resortu Lenka Do. Jednocześnie rząd pracuje nad nowelizacją ustaw, pozwalających na przejmowanie rosyjskich majątków.



Według ministerstwa spraw zagranicznych Federacja Rosyjska jest właścicielem około 50 nieruchomości w całych Czechach.

18:03

Rosjanie próbując odciąć obwód ługański od drogi Łysychańsk-Bachmut, uszkodzili gazociąg o dużej średnicy, co stawia pod znakiem zapytania dostawy gazu do obwodu donieckiego - informuje Serhiy Haidai, szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Ukraińska Prawda, cytując go dodaje, że przedostanie się do miejsc odciętych od dostaw jest trudne z powodu wzmożonych działań wojennych.

17:56

Utworzenie lądowego korytarza prowadzącego na anektowany przez Rosjan Krym jest jednym z głównych celów sił przeciwnika - powiedział rzecznik ukraińskiego resortu obrony Ołeksandr Motuzianyk, cytowany w poniedziałek przez portal Suspilne.



Motuzianyk dodał, że wzdłuż całej linii rozgraniczenia i w głąb pozycji ukraińskiej obrony Rosja prowadzi intensywny ostrzał z wykorzystaniem taktycznych zestawów rakietowych i lotnictwa.

17:40

W mediach rosyjskich i kanałach informacyjnych pracujących na rzecz Kremla wciąż identyfikowane są elementy kampanii oczerniania Prezydenta RP - wskazał w poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że promowane są kłamstwa dotyczące rodziny prezydenta Andrzeja Dudy.



"W ramach identyfikowanych działań pojawiają się nowe wątki insynuujące związki Prezydenta PL z ukraińskim nacjonalistą Mikhailem Ivanovichem Dudą zaangażowanym w Zbrodnię Wołyńską" - zauważył Stanisław Żaryn. Rzecznik podkreśla, że zbieżność nazwisk jest wykorzystywana przez rosyjskich propagandzistów do, "oczerniania polskiego Prezydenta poprzez sugerowanie niezgodnych z prawdą koligacji z działaczem UPA biorącym udział w walkach z Polakami w czasie #WWII".

17:28

Rosjanie wciąż ostrzeliwują Siewierodonieck - pisze Ukraińska Prawda, powołując się na szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Serhiy Haidai informuje, że ranna została kobieta.

17:16

Dziś "żołnierze trzech żywiołów" - piechota morska Ukrainy obchodzą swoje zawodowe święto - pisze agencja Ukrinform, publikując film Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych.

17:03

Ukraiński państwowy koncern zbrojeniowy - Ukroboronprom - poinformował w poniedziałek, że dotychczas siły rosyjskie zajęły pięć jego przedsiębiorstw.

Dokumenty dotyczące pracującego w nich personelu zostały zniszczone albo nie ma do nich dostępu - powiadomił Ukroboronprom na Telegramie. Nie sprecyzowano, o jakie zakłady chodzi.

Telegram

16:55

16:38

Karabinki GROT są używane przez żołnierzy państwa, które odnosi sukcesy w wojnie; to najlepsza rekomendacja dla jakości naszego sprzętu - powiedział na antenie TVP Info szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.



16:25

W tymczasowo zajętym Berysławiu w obwodzie chersońskim okupanci zdjęli z masztu flagę ukraińską, więc miejscowi narysowali flagę na postumencie pod nią - pisze Ukrinform, publikując zdjęcie.

16:16

“Na asymetrię sił między Rosjanami a Ukraińcami należy spojrzeć z innej perspektywy. Wbrew powszechnemu przekonaniu Ukraińcy nie dysponują znacząco mniejszymi siłami" - zaznaczają francuskie źródła wojskowe, cytowane przez "Le Monde".



Ukraina ma około 145 tys. żołnierzy w służbie, a Rosjanie wystawili w wojnie około 160 tys. żołnierzy pisze "Le Monde". Dodaje, że Ukraińcy dysponują rezerwą 240 tys. ludzi w obronie terytorialnej, którą bardzo szybko zmobilizowano w momencie wybuchu konfliktu. Rosjanie nie docenili reakcji ukraińskich rezerw - wyjaśnia badacz z Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (IFRI) Leo Peria-Peigne, cytowany przez gazetę.

16:10

Trzy miesiące po rozpoczęciu wojny na Ukrainie zachodnie sztaby zaczynają wyciągać lekcje z tego intensywnego konfliktu - pisze francuski dziennik "Le Monde" w poniedziałek. Zaznacza rolę mediów w konflikcie oraz znaczenie tradycyjnej armii i wagę dobrego przygotowania żołnierzy ukraińskich, którzy odnoszą sukcesy mimo liczebnej i materialnej przewagi Rosjan.

16:03

Na obszarach obwodu charkowskiego odbitych z rąk rosyjskich żołnierze ukraińscy zebrali dotąd ciała 63 poległych Rosjan. Zwłoki te mogą zostać wymienione na zabitych żołnierzy Ukrainy bądź tych, którzy trafili do niewoli - pisze w poniedziałek portal Hromadske.

15:55

Petro Andriuszczenko, doradca mera Mariupola, zaapelował do mieszkańców, by poczekali z wyjazdem z miasta na otwarcie oficjalnych korytarzy humanitarnych.

15:35

Wiceprzewodniczący KE twierdzi, że Putin "bardzo się boi" i dlatego obecnie "wywiera presję w szczególności na małych klientów".

W ocenie Holendra gromadzenie zapasów gazu przez europejskie kraje idzie dobrze, a Komisja Europejska prowadzi wiele rozmów z alternatywnymi dostawcami tego surowca.



Timmermans podkreśla, że jest przeciwny płaceniu za rosyjski gaz w rublach, chociaż niektóre państwa członkowskie, takie jak Niemcy i Włochy, naciskają na to, aby było to dozwolone. "Trzeba płacić, jak jest zapisane w umowach z Rosją - w euro", powiedział komisarz.

15:22

Jest bardzo mało prawdopodobne, że Rosja zakręci kurek z gazem takim krajom jak Holandia, Niemcy czy Włochy - uważa wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Kreml woli trzymać ‘dużych chłopców’ po swojej stronie, ponieważ to jedyne źródło dochodu, jakie mu pozostało - powiedział w programie telewizyjnym Buitenhof holenderski komisarz.

Wywiad z Timmermansem został wyemitowany w niedzielę w telewizji publicznej NPO 1.

15:15

15:06

Papież Franciszek nazwał wojnę na Ukrainie "absurdalną" i zaapelował o to, by chronić "święte prawo narodów do pokoju". Podziękował za niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, których jest we Włoszech około 120 tysięcy.



Przypomniał, że święty Paweł VI wzywał w przemówieniu w ONZ: "Nigdy więcej wojny".

14:59

W poniedziałek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa wzięła udział w otwarciu wystawy Russian War Crimes House - zbioru zdjęć prezentowanych podczas Forum w Davos i ukazujących agresję Rosji na sąsiedni kraj.



W ubiegłym tygodniu sieć społecznościowa Facebook zawiesiła moje konto. Usunięto też mój wpis poświęcony strasznym zbrodniom rosyjskich żołnierzy, ponieważ rzekomo naruszyłam standardy etyczne. To ja naruszyłam? Świecie, obudź się! - powiedziała rzeczniczka praw człowieka.

14:53

Otrzymaliśmy już 44 tys. zgłoszeń dotyczących rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie, w które było zamieszanych 87 tys. żołnierzy wroga - oświadczyła w poniedziałek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.



Każdego dnia na naszą ‘gorącą linię’ dzwoni około 700-800 osób, informując o zbrodniach. (...) Ponadto na inny numer, poświęcony wsparciu psychologicznemu, zadzwoniło już półtora tysiąca osób zgłaszających przestępstwa o charakterze seksualnym. Pięćset przypadków to matki, które były świadkami gwałtu na swoich dzieciach, a potem popełniły samobójstwo - poinformowała Denisowa, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.



14:45

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał dziś w wystąpieniu przed uczestnikami Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że 17 maja 87 osób zginęło w ostrzale rosyjskim miejscowości Desna, gdzie znajduje się ośrodek szkoleniowy armii Ukrainy.



Po ostrzale Desny władze ukraińskie informowały, że na tę miejscowość spadły cztery rosyjskie rakiety, z których dwie uderzyły w jeden z budynków.

14:27

Z samego rana przed kijowską Pocztą Główną ustawiła się długa kolejka osób, chcących nabyć nowy ukraiński znaczek, na którym widnieje napis "russkij wojennyj korabl DONE". Znaczki wydano w nakładzie 5 mln egzemplarzy.

Poprzedni tego typu znaczek cieszył się ogromnym powodzeniem wśród Ukraińców. Do głównego urzędu pocztowego ustawiały się ogromne kolejki, a sklep internetowy kilkakrotnie stał się ofiarą hakerów.

Prezentacja handlowa kolejnej edycji znaczka pocztowego, poświęconego ukraińskim obrońcom Wyspy Wężowej, w siedzibie Poczty Ukrainy w Odessie / Alena Solomonova / PAP

14:23

W poniedziałek w Kijowie wznowiono ruch "12" - tramwaju, który łączy historyczną dzielnicę Padół z Puszczą Wodycią.



Linia tramwajowa została uszkodzona w marcu w wyniku walk z rosyjskim agresorem. "Dwunastka" wpisała się w kijowską historiografię jeszcze w maju 1920 roku, gdy ppor. Wojska Polskiego Mirosław Olszewski wraz z kilkoma kolegami z plutonu wjechali do Kijowa tramwajem, dokonali rozeznania w terenie, wzięli do niewoli kilku bolszewików i wrócili tym tramwajem na swoje pozycje w Puszczy Wodyci.

Dwa dni później pluton Olszewskiego wkroczył do Kijowa, a mieszkańcy miasta radośnie powitali Polaków.

14:11

W okolicach Mariupola kadyrowcy zatrzymują ludzi na drogach prowadzących do Zaporoża - informuje agencja Ukrinform.

Według lokalnych mieszkańców, w niedzielę po południu na terenie jednej ze wsi patrol kadyrowców zatrzymał samochód z cywilami jadącymi w kierunku Berdiańska. "Ludzie byli rozbierani do naga, zastraszani i maltretowani fizycznie, a następnie zawracani do Mariupola" - pisze Ukrinform.

14:02

Kwestia płatności za gaz z Rosji w rublach ciągle dzieli i osłabia UE. Polska, Bułgaria i Finlandia za odmowę spełnienia rosyjskich żądań zapłaciły odcięciem dostaw. Niektóre kraje, jak Niemcy i Włochy, są skłonne płacić rublami za gaz. Komisja Europejska jak dotąd w tej sprawie przedstawiła niejasne interpretacje. Ze źródeł PAP wynika, że sprawa będzie omawiana na szczycie w Brukseli.

13:45

Komisja Europejska przyjęła w poniedziałek plan awaryjny w dziedzinie transportu, który ma zapewnić odporność tej branży na terenie Unii w sytuacjach kryzysowych. Uwzględniła przy tym doświadczenia zebrane w trakcie pandemii Covid-19, ale także wyzwania wynikające z rosyjskiej agresji na Ukrainę.

13:38

Wśród niechcianych pozycji w ukraińskich bibliotekach znajdują się książki "o treści antyukraińskiej z imperialną narracją", literatura propagująca przemoc, książki o prorosyjskim i szowinistycznym ukierunkowaniu.



Na drugim etapie usunięta zostanie literatura rosyjskojęzyczna wydana w Rosji po 1991 roku. Prawdopodobnie będą to różne gatunki, w tym książki dla dzieci, romanse i kryminały. To oczywisty wymóg tych czasów. Chociaż rozumiem, że mogą być poszukiwane - oceniła dyrektorka instytucji.

13:29

W Kalifornii pakowany jest sprzęt wojskowy, który w ramach pomocy międzynarodowej trafi do Ukrainy.

13:15

Ponad 100 milionów książek propagandowych, w tym klasyka rosyjska, powinno zostać usuniętych z ukraińskich bibliotek. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty - poinformowała dyrektor Ukraińskiego Instytutu Książki Ołeksandra Kowal w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla Interfax-Ukraina.



Tym samym, Ukraina zamierza usunąć z dostępu publicznego ponad połowę pozycji znajdujących się obecnie w krajowych bibliotekach.

13:06

Według danych Kancelarii Federalnej w Austrii do tej pory zamrożono 97 kont należących do rosyjskich oligarchów. Znajduje się na nich 254 mln euro. To wynik sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainie - informuje portal "Die Presse".

12:55

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, od tygodni jest na ustach całego świata. Wszyscy śledzimy to, jak zjednoczył swój kraj i niemal cały świat w walce z rosyjskim agresorem. A jaki był w dzieciństwie? Gdzie się wychował? Na czym odrobił się dużego majątku? I kiedy zapragnął zostać prezydentem? Gościem radia RMF24 był Wojciech Rogacin, autor pierwszej w Polsce biografii ukraińskiego prezydenta - "Zełenski". Rozmawiał z nim Marcin Jędrych.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chłopak z blokowiska w Krzywym Rogu, który dorobił się milionów. Rozmowa o biografii „Zełenski”

12:26

Wołodymyr Zełenski przemawia do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

Potrzebujemy pomocy o wartości 5 mld dolarów miesięcznie na rzecz odbudowy ojczyzny. Dlatego zachęcamy wszystkich, by przyłączali się do programu międzynarodowego wsparcia Ukrainy, funkcjonującego pod nazwą United24 - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Naszym założeniem jest stworzenie na tej podstawie stałego mechanizmu, a dzięki tej inicjatywie będzie można udzielać pomocy krajowi, który padł ofiarą zbrojnej agresji lub katastrofy naturalnej - dodał.

12:22

21-letni rosyjski sierżant Wadim Szyszymarin został skazany na dożywocie za zabicie cywila. To pierwszy taki wyrok wydany od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

11:32

Mamy do czynienia z rosyjskim terroryzmem ekologicznym, z rosyjskim zbrodniami na środowisku naturalnym. Na Ukrainie jest blisko 250 miejsc, gdzie moskiewskie wojska zaatakowały nasze instalacje przemysłowe i gdzie istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska różnymi substancjami - powiedział ukraiński minister ochrony środowiska Rusłan Striłec, łącząc się online z uczestnikami trwającej w Łodzi konferencji dotyczącej promocji bezpieczeństwa i stabilności na obszarze Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE.

Minister zapewnił, że Ukraina monitoruje niebezpieczeństwa dla środowiska po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Od naukowców z tureckiej marynarki wojennej mamy dane dotyczące skażenia między innymi Morza Czarnego, za które to zanieczyszczenia odpowiedzialna jest rosyjska flota inwazyjna - podsumował.

11:15

Ze względu na trudności z przywróceniem pracy portu morskiego, rosyjscy okupanci w Mariupolu remontują linie kolejowe, żeby wywozić z miasta pozostałości zboża i walcowane wyroby metalowe - poinformował na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

11:00

Ukraiński resort spraw zagranicznych opublikował na Twitterze film pokazujący wnętrze zrujnowanego teatru w Mariupolu. Jak podkreślono, Rosjanie - którzy kilka tygodni wcześniej zbombardowali budynek, zabijając setki chroniących się tam cywilów, teraz zorganizowali wycieczkę do jego wnętrza.

10:27

Bronią nas, wspierają, pocieszają. Zawsze są dla nas - napisała na Twitterze ukraińska wiceminister spraw zagranicznych, publikując nagranie z koncertu zespołu złożonego z ukraińskich wojskowych.

09:34

Ulewne deszcze zamieniły Mariupol w Wenecję. Zatkane kanały burzowe i ściekowe powodują wycieki wody deszczowej wraz ze skutkami rozkładu śmieci i ludzkich ciał, co zwiększa ryzyko epidemii - poinformował doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

Telegram

Groźba epidemii staje się rzeczywistością z każdą kolejną burzą. Rosyjscy okupanci nadal jednak ignorują wyzwania sanitarne w Mariupolu i zajmują się wyłącznie publikowaniem "ciekawych zdjęć", mających dowodzić, że "życie się poprawiło". Miasto rozpaczliwie potrzebuje nowego etapu ewakuacji. Konsekwencje przekształcenia Mariupola w getto będą katastrofalne - ocenił Andriuszczenko.

09:14

Ukraiński zespół folklorystyczny "Światowid" nagrał nowy teledysk do piosenki Tarasa Borowki "Bayraktar". W krótkim klipie żołnierze tańczą na tle wraków rosyjskich czołgów.

09:03

Od początku wojny funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski ponad 3,5 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 20 tys. osób.

09:00

Wojska rosyjskie ostrzelały w nocy z niedzieli na poniedziałek miasto Korosteń w obwodzie żytomierskim, na zachód od Kijowa. Mikołajew na południu Ukrainy został ostrzelany z systemów rakietowych Smercz - podał portal Ukrańska Prawda.

W Korosteniu odłamki jednego z pocisków uszkodziły 3 budynki. Drugi pocisk uszkodził obiekt przemysłowy. Według informacji z poniedziałku rano nikt nie ucierpiał w ostrzale - pisze Ukraińska Prawda.

08:37

Od początku inwazji na Ukrainę, rosyjskie wojsko straciło już około 29 200 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby, a także m.in. 1293 czołgi - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Według ukraińskiego sztabu, łączne straty sił rosyjskich od 24 lutego do 23 maja wynoszą: 3166 pojazdów opancerzonych, 204 samoloty, 170 helikopterów, 604 systemy artyleryjskie, 201 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 93 systemy przeciwlotnicze, 2206 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających, 110 pocisków manewrujących i 476 dronów.



07:51

11-letnia dziewczynka, która 7 maja została ranna w ostrzale rosyjskim w miejscowości Prywilla w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, zmarła w szpitalu w Dnieprze mimo wysiłków lekarzy - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Przez dwa tygodnie najlepsi lekarze w regionie walczyli o jej życie. Niestety, 22 maja jej serce zatrzymało się" - napisał Hajdaj na komunikatorze Telegram.

07:35

"W ciągu pierwszych trzech miesięcy swojej “specjalnej operacji wojskowej" Rosja poniosła prawdopodobnie podobną liczbę ofiar, jak Związek Radziecki podczas dziewięcioletniej wojny w Afganistanie. Połączenie złej taktyki na niskim poziomie, ograniczonej osłony powietrznej, braku elastyczności oraz podejścia dowództwa, gotowego wzmacniać niepowodzenia i powtarzać błędy, doprowadziło do tak wysokiego wskaźnika ofiar, który nadal rośnie w ofensywie w Donbasie" - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony. “W przeszłości rosyjska opinia publiczna okazała się wrażliwa na ofiary ponoszone w wojnach z wyboru. W miarę wzrostu liczby ofiar na Ukrainie będą one coraz bardziej widoczne, a niezadowolenie społeczne z wojny i gotowość do jego wyrażenia mogą wzrosnąć" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

06:51

Ta wojna dowodzi jednoznacznie, że Rosja to mocarstwo szalenie niebezpieczne, nieprzewidywalne, za którym stoi moralne zło, gdzie nie ma żadnej etyki, moralności. To z naszego punktu widzenia pozytywna, zasadnicza zmiana, nawet jeśli ktoś wciąż udaje, że jest inaczej. Trudniej niestety o wnioski i determinację w działaniu. Widać wyraźnie, że część polityków, nawet przywódców światowych, już chce zamykać oczy na wojnę i na rosyjskie zbrodnie - stwierdził w wywiadzie dla tygodnika “Sieci" wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Miałem honor reprezentować Polskę na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Twarde stanowisko prezentowały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, oczywiście Polska jako gość. Dość ostro wypowiadała się przedstawicielka Niemiec i chciałbym wierzyć, że to zmiana trwała - powiedział.

Pozostawienie tej wojny bez konsekwencji w postaci trwałej zmiany relacji z Rosją będzie wielką przegraną cywilizacyjną, krokiem w kierunku tragicznym dla świata. Jeżeli się okaże, że wielkie i potężne państwo, mocarstwo nuklearne, jest kompletnie nieprzewidywalne, a jednocześnie kompletnie bezkarne, to trudno mówić o jakiejkolwiek stabilnej, bezpiecznej przyszłości. Rozumieją to kraje wschodniej flanki NATO i UE, zrozumiały narody anglosaskie - Wielka Brytania, a zwłaszcza Stany Zjednoczone" - stwierdził Gliński.

06:36

Jest wrażenie, że Rosjanie teraz stosują taktykę na zmęczenie. Zmęczenie nie tylko Ukraińców długo trwającym konfliktem, codziennymi krwawymi walkami, ale także zmęczenie społeczności międzynarodowej sankcjami, które są bardzo kosztowne dla Rosjan, ale także są kosztowne dla krajów, które te sankcje nałożyły, aby zatrzymać Rosję, są kosztowne dla europejskich społeczeństw - powiedział prezydent Andrzej Duda w Przemyślu, po powrocie z wizyty na Ukrainie. To była bardzo ważna wyprawa, to było bardzo ważne spotkanie, dla mnie osobiście, spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, z władzami Ukrainy, z Radą Najwyższą Ukrainy. Wystąpienie, w którym przedstawiłem polski punkt widzenia w sprawie Ukrainy, bardzo ważny - relacjonował.

06:18

Syryjscy inżynierowie zaangażowani podczas wojny domowej w Syrii do produkcji bomb beczkowych są w Rosji od kilku tygodni - informuje “Guardian", opierając się na anonimowych doniesieniach pracowników europejskich agencji wywiadowczych.



Europejski wywiad odnotował przyjazd ponad 50 specjalistów od bomb beczkowych do Rosji, gdzie od kilku tygodni współpracują z przedstawicielami rosyjskich sił zbrojnych - informuje "Guardian".



Bomby beczkowe - prymitywne materiały wybuchowe pakowane do beczek i zrzucane z helikoptera - miały niszczycielskie skutki podczas wojny w Syrii. Pracownicy europejskich wywiadów zwracają uwagę, że ukraińskie siły zbrojne dysponują obroną powietrzną i sprzętem do śledzenia samolotów i są w stanie zestrzelić rosyjskie śmigłowce lub samoloty, zanim te zrzucą takie bomby, dlatego też ich zastosowanie w Ukrainie wydaje się raczej mało prawdopodobne.

05:25

Od początku wojny ratownicy charkowskich służb wydobyli spod gruzów 98 budynków ponad 150 ciał - poinformował Interfax-Ukraina Anatolij Torjanik z pogotowia ratunkowego w Charkowie. "Ponad 250 osób zostało uratowanych przez nasze jednostki podczas akcji ratowniczych" - dodał.

05:10

Wielka Brytania zwiększy wysiłki w celu odblokowania ukraińskich portów, aby Ukraina mogła znowu eksportować żywność - zapewnił brytyjski premier Boris Johnson w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Przywódcy rozmawiali o nikczemnej blokadzie Odessy, największego portu żeglugowego Ukrainy przez Putina. Premier zdecydował podwoić wysiłki w celu dostarczenia niezbędnej żywności i pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy oraz zapewnienia, że kraj ten będzie mógł eksportować swoje produkty do reszty świata" - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street.

"Przywódcy zgodzili się co do tego, że społeczność międzynarodowa musi pozostać zjednoczona w potępieniu barbarzyństwa Putina. Premier powiedział, że każdy kraj ma obowiązek pomóc Ukrainie w jej walce o wolność, zarówno teraz, jak i w dłuższej perspektywie" - dodano.

05:00

To była bardzo ważna wyprawa, to było bardzo ważne spotkanie, dla mnie osobiście, spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, z władzami Ukrainy, z Radą Najwyższą Ukrainy. Wystąpienie, w którym przedstawiłem polski punkt widzenia w sprawie Ukrainy, bardzo ważny - powiedział w Przemyślu prezydent Andrzej Duda po powrocie z Ukrainy. Dodał, że wojna wywołana przez Rosję jest dla Ukrainy "dramatycznie tragiczna".

Prezydent Andrzej Duda na dworcu w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Na Ukrainę, gdzie giną setki tysiące ludzi, gdzie setki żołnierzy giną dziennie, bo tak mówił prezydent Zełenski, gdzie trwają zacięte krwawe, zażarte walki w obronie ukraińskiej ziemi. Ukraińcy nie oddają łatwo Rosjanom ani piędzi ziemi, są absolutnie zdeterminowani, aby obronić się za wszelką cenę - powiedział Andrzej Duda.