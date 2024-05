Żuraw - symbol Gdańska - po trwającej ponad dwa lata modernizacji znów jest dostępny dla zwiedzających. Powstały w pierwszej połowie XV wieku dźwig portowy jest największym i najstarszym z zachowanych obiektów tego typu w Europie. Jest zarazem jedną z bram wodnych Gdańska i filią Narodowego Muzeum Morskiego.

Żuraw / Adam Warżawa / PAP

Zakończony właśnie remont to największe przedsięwzięcie od czasów odbudowy zabytku ze zniszczeń wojennych. Podczas prac osuszone zostały m.in. cegły znajdujące się pod ziemią i zakonserwowane drewniane elementy całej konstrukcji.

Dźwig ma teraz brązowy kolor, dużo jaśniejszy niż przed remontem. Dach pokryła nowa ceramiczna dachówka, sprowadzona z Włoch. Wewnątrz wszystkie żelbetowe stropy i schody, pochodzące z lat 60. XX w. zastąpiły konstrukcje spełniające współczesne warunki techniczne, a ze starego tynku oczyszczono XV-wieczne mury. Wymienione zostały też okna i wszystkie instalacje. Koszt inwestycji to prawie 18 mln zł.

Wewnątrz turyści zobaczą nową wystawę stałą, zatytułowaną "Złoto za zboże. Morska potęga Gdańska".

W sześciu salach na trzech piętrach Żurawia goście poznają m.in. tajniki nawigacji przy wpływaniu statkiem do portu, rodzaje przywożonych do Gdańska towarów, dawne techniki budowy statków oraz rozrywki dla marynarzy odwiedzający portowe tawerny.

Opowiadamy historię portowego miasta i tego, jak w XVII-wieku, w złotej erze Gdańska robiło się tutaj interesy, jakie towary wysyłano do Europy Północnej i Zachodniej. Patrzymy na to oczami kupca i armatora Hansa Krossa, który w połowie XVII- wieku rozpoczął karierę i przez dwie dekady z powodzeniem prowadził interesy, a potem znikł w mrokach dziejów - opowiadał trójmiejskiemu reporterowi RMF FM dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego dr Robert Domżał.

Podczas badań archeologicznych, towarzyszących remontowi, znaleziono m.in. unikatowy kamień "wysokiej wody" z 1651 roku, pokazujący stan wody podczas powodzi, które regularnie nawiedzały Gdańsk oraz wiele przedmiotów świadczących o codziennym życiu miasta, m.in. monety, plomby kupieckie, medaliki.

Oficjalnemu otwarciu muzealnego oddziału towarzyszył festyn "Historia kołem się toczy".

Do 5 maja Żuraw jest dostępny dla zwiedzających w następujących godzinach:

dziś do g. 18.00,

od czwartku do niedzieli od g. 11.00 do 18.00.

Od 6 maja do 14 czerwca zabytek będzie można zwiedzać we wtorek i od czwartku do niedzieli w g. 9.00-17.00, a w środę od g. 13.00-17.00.