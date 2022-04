Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii, przebywa w Ukrainie i jedzie do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - poinformował PAP rano szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Działania ofensywne armii ukraińskiej spowodowały przesunięcie linii frontu z rejonu Krzywego Rogu głęboko do obwodu chersońskiego i umożliwiły wyzwolenie ponad 15 miejscowości - poinformował szef wojskowej administracji Krzywego Roku Ołeksandr Wilkul. Na zdjęciach satelitarnych widać, że Rosja koncentruje siły lotnicze na lotnisku w Lipiecku (miasto obwodowe w zach. Rosji, nad rzeką Woroneż) - poinformowało Radio Swoboda. Informacje te należy wiązać ze spodziewaną ofensywą sił rosyjskich w Donbasie. Najnowsze informacje związane z 49. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w relacji z 13.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcia satelitarne bazy w Chersoniu / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii, przebywa w Ukrainie i jedzie do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - poinformował PAP rano szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Ukraińska armia wyzwoliła kilkanaście miejscowości w obwodzie chersońskim.

Na zdjęciach satelitarnych widać, że Rosja koncentruje siły lotnicze na lotnisku w Lipiecku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował w nocy wymianę prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych .

. Prezydent USA Joe Biden po raz pierwszy oświadczył, że pojawia się coraz więcej dowodów, iż rosyjska inwazja na Ukrainę jest w istocie ludobójstwem .

. Co działo się w 48. dniu wojny w Ukrainie? Przeczytasz w naszym zapisie relacji z 12.04.2022 r. i podsumowaniu dnia .

06:02

Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii, przebywa w Ukrainie i jedzie do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - poinformował PAP rano szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Naszym celem jest wsparcie prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie - powiedział PAP Kumoch, który wraz z szefem BBN Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem towarzyszy prezydentowi.

05:35

Od rozpoczęcia inwazji wszczęto ponad 3050 postępowań karnych w związku ze zbrodniami popełnionymi przez Rosjan w obwodzie kijowskim - poinformował Andrij Niebytow, szef policji ukraińskiej w relacji agencji Ukrinform powołującej się na MSW Ukrainy.

Policja wszczęła 233 postępowań karnych za zamachy na integralność terytorialną i nienaruszalność terytorium Ukrainy. 1463 postępowania dotyczą pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych przez Rosjan.

Jak poinformował Niebytow w rejonie Kijowa znaleziono i zbadano już ponad 720 ciał cywilów. Los dalszych 200 osób pozostaje nieznany.





05:06

Naszą relację z 49. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych informacji z nocy:

- Działania ofensywne armii ukraińskiej spowodowały przesunięcie linii frontu z rejonu Krzywego Rogu głęboko do obwodu chersońskiego i umożliwiły wyzwolenie ponad 15 miejscowości - poinformował szef wojskowej administracji Krzywego Roku Ołeksandr Wilkul cytowany przez agencję Ukrinform. Według Wilkula niektóre z wyzwolonych wsi w obwodzie chersońskim były kontrolowane przez wroga przez tydzień, inne przez miesiąc. Ich mieszkańcy opowiadają przerażające historie. W obwodzie chersońskim siły rosyjskie blokowały "zielone korytarze" służące do dostarczania żywności i leków. Najeźdźcy porywali też członków miejscowych władz i lokalnych aktywistów.

- Zdjęcia satelitarne wykazały, że Rosja koncentruje siły lotnicze na lotnisku w Lipiecku (miasto obwodowe w zach. Rosji, nad rzeką Woroneż) - poinformowało Radio Swoboda, na które powołuje się agencja Ukrinform. Liczba myśliwców i bombowców zwiększyła się tam, w porównaniu z końcem marca, dwukrotnie. Zdaniem ekspertów maszyny zostały przerzucone z lotnisk na Białorusi. Wskazuje się, że informacje te należy wiązać ze spodziewaną ofensywą sił rosyjskich w Donbasie, na wschodzie Ukrainy.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował w nocy wymianę prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych przebywających w rosyjskiej niewoli. Powiedział też, że nie można obecnie potwierdzić, iż Rosjanie użyli w Mariupolu broni chemicznej.

- Prezydent USA Joe Biden po raz pierwszy oświadczył, że pojawia się coraz więcej dowodów, iż rosyjska inwazja na Ukrainę jest w istocie ludobójstwem. Dodał jednak, że ostateczna ocena zależy od prawników. Biden podtrzymał swoje wcześniejsze określenie użyte podczas przemowienia w fabryce eatanolu, w Menlo, w stanie Iowa.

Tak, nazwałem to ludobójstwem, ponieważ jest coraz bardziej oczywiste, że Putin po prostu próbuje zlikwidować samą ideę bycia Ukraińcem, a wskazujące na to dowody są coraz liczniejsze - powiedział Biden dziennikarzom przed wejściem na pokład prezydenckiego samolotu Air Force One.