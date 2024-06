Zauważył, że dwaj kapłani służyli w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Berdiańsku w obwodzie zaporoskim. 16 listopada 2022 r. okupanci pojmali ich i od tego czasu przetrzymywali w niewoli.

Dzięki wysiłkom naszego zespołu i mediacji Watykanu, za którą jestem szczególnie wdzięczny, bardzo dziękuję, udało nam się przywrócić im wolność. Wierzyliśmy, że będzie to możliwe. Pracowaliśmy na to. I tak samo nie możemy się poddawać i mamy walczyć o powrót do domu wszystkich, wszystkich naszych ludzi, którzy wciąż są w rosyjskiej niewoli, wszystkich ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone na okupowanym terytorium i siłą deportowane do Rosji - podkreślił prezydent.

53. wymiana jeńców

W 53. wymianie jeńców, która zakończyła się w piątek, uwolniono też Ukraińców z białoruskich więzień, których przekazano przez granicę lądową, a następnie wysłano helikopterem do Kijowa.

Agencja Reutera, powołując się na media ukraińskie, informowała, że pięciu ze zwolnionych cywilów było przetrzymywanych na Białorusi, najbliższego sojusznika Rosji, która zezwoliła Moskwie na wykorzystanie swojego terytorium do ataku na Ukrainę w 2022 r.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała w sobotę wideo z uwolnienia obywateli Ukrainy. Jak widać na filmie, zostali oni przekazani stronie ukraińskiej na granicy obwodów brzeskiego i wołyńskiego, przekroczyli granicę pieszo, a następnie zostali zabrani śmigłowce do Kijowa.