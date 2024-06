Rosjanie twierdzą, że ATACMS zostały zestrzelone i tu pojawia się problem. Także dla Kremla.

Rosjanie w kropce. Procedury zawodzą

Na Krymie jest nerwowo. Powtarzające się ukraińskie ataki z powietrza na obiekty infrastruktury militarnej Rosji podają w wątpliwość skuteczność rosyjskiej obrony powietrznej. Oraz planowania.

Instytut Badań nad Wojną stwierdził, że rosyjscy blogerzy wojskowi ostro skrytykowali rodzimy MON i urzędników zatrudnionych na Kremlu. Analitycy piszą jednak, że to bardzo prawdopodobne, że Rosja celowo rozmieszcza legalne cele militarne w pobliżu obszarów cywilnych. Rosja prawdopodobnie narusza własne przepisy dotyczące stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego, które stanowi, że "dowództwo wojskowe powinno unikać rozmieszczania celów wojskowych na obszarach gęsto zaludnionych lub w ich pobliżu" - informuje ISW.

Rosyjskie wojsko strzelało do nadlatujących pocisków, tuż nad głowami swoich obywateli. Coś takiego w większości krajów świata byłoby nie do pomyślenia.

Dzięki temu Rosjanie mogli wydać oświadczenie, w którym oskarżyli najpierw Ukrainę o zastosowanie w ataku systemów uzbrojonych w amunicję kasetową, powodującą więcej ofiar wśród ludności. A chwilę później jeszcze - oskarżenia z Kremla popłynęły w innym kierunku.

USA dostają rykoszetem

Kijów strzela, Waszyngton celuje. Mniej więcej takim sloganem posługuje się teraz rosyjska propaganda. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że wydarzenia na Krymie "nie mogą pozostać bez konsekwencji". Największa maskotka Władimira Putina, Dmitrij Miedwiediew posunął się nawet do stwierdzenia, że Ameryka zanim zostanie pochłonięta przez ogień piekielny, spotka się z karą w postaci ognia "ziemskiego". W ten sposób były prezydent FR ponownie stosuje groźby nuklearne wobec świata zachodniego.

Waszyngton na te zaczepki zareagował spokojnie. Sens przekazu z Ameryki, w odpowiedzi na komunikaty z Rosji, brzmi następująco: my dajemy Ukrainie broń, by mogła bronić się przed agresją, Ukraina wybiera cele, także te na Krymie, który częścią Ukrainy jest. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller dodał, że Putin i spółka mogą zakończyć cierpienia cywili w jednym momencie - przestając okupować nielegalnie suwerenne terytoria Ukrainy.

Rzecz w tym, że nieoczywistych sojuszników Kreml znalazł w samych Stanach Zjednoczonych. Komentatorzy identyfikujący się z Donaldem Trumpem i jego MAGA (Make America Great Again) podzielają opinię Putina, Pieskowa i Miedwiediewa, że za śmierć cywili na Krymie odpowiadają USA.

To nie powinno mieć miejsca. Wyobraźcie sobie, że Rosja za pomocą rosyjskiego satelity wystrzeliła amunicję kasetową na plażę na Florydzie. Jedyną granicą, której powinno bronić nasze amerykańskie wojsko, jest nasza własna granica. Konstytucja upoważnia rząd federalny do obrony USA - powiedziała cytowana przez amerykańskiego Newsweeka republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene. W ten sposób bezpośrednio oskarżyła Amerykę o nakierowywanie pocisków na cele rosyjskie.

Ta szokująca wypowiedź spotkała się ze zrozumiałą krytyką, tych którzy pytają, dlaczego ludność cywilna wciąż znajduje się w strefie działań wojennych. Co bardziej zorientowani dodawali, że Sewastopol jest ukraińskim miastem okupowanym przez Rosję i porównywanie go do Florydy trąci absurdem.

W amerykańskim internecie zaroiło się jednak od teorii spiskowych, według których Joe Biden i jego administracja prowokują wojnę nuklearną. Jeżeli ktoś myśli, że zdarzenia z 23 czerwca nie będą mieć wpływu na wybory prezydenckie w USA - jest w błędzie.

Odpowiedź Kijowa

Spokój w tej sytuacji zachowują także władze w Kijowie. Ukraina nie przyznała się oficjalnie do ataku na NIP-16, w wyniku którego zginęli cywile. Ten brak potwierdzenia jest zresztą typowy nie tylko dla wojsk ukraińskich - to znak rozpoznawczy tej wojny.

Ukraińcy przyzwyczajeni nie tylko do pustych gróźb Kremla, ale do całej brutalnej siły, jakiej potrafi użyć Rosja - odpowiedzieli Moskwie ustami Mychajło Podolaka. Doradca Wołodymyra Zełenskiego przekazał: Na Krymie nie ma i nie może być żadnych "plaż", "stref turystycznych" i innych fikcyjnych oznak "pokojowego życia". Krym jest terytorium okupowanym przez Rosję, terytorium, gdzie toczą się walki, toczy się wojna na pełną skalę.

Krym to także wielki obóz i magazyn wojskowy z setkami bezpośrednich celów wojskowych, które Rosjanie cynicznie próbują maskować obiektami cywilnymi. Cywilami, którzy wciąż pozostają okupantami.

Ten najbardziej krwawy po II wojnie światowej konflikt w Europie zaczął się od Krymu. Wiele wskazuje na to, że to właśnie półwysep może stać się polem najważniejszych strategicznie starć, które będą miały znaczenie nie tylko dla losów wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także świata.