Może i nie chcieli jechać na front, ale i tak się tam znaleźli. Zamiast karabinu dostali jednak łopatę. Media donoszą o 30 tys. imigrantów, którzy niedawno przyjęli rosyjskie obywatelstwo. 1/3 z nich została skierowana na Ukrainę, gdzie pracuje przy budowie umocnień wojskowych. Następni też tam pojadą.

Aleksandr Bastrykin / KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP / East News

Zaczęliśmy wdrażać postanowienia Konstytucji i naszych ustaw, zgodnie z którymi osoby, które otrzymały obywatelstwo, muszą zarejestrować się w wojsku i w razie potrzeby wziąć udział w specjalnej operacji wojskowej - oznajmił przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandr Bastrykin, przemawiający na kongresie w Petersburgu.

Według rosyjskiej agencji Interfax do "strefy działań specjalnych" skierowano już 10 tys. cudzoziemców z rosyjskimi paszportami. Bastrykin miał poinformować, że śledczy zidentyfikowali 30 tys. takich osób, które - raczej trudno się im dziwić - nie paliły się do zarejestrowania w wojsku. Chcą czy nie chcą - zarejestrowani zostali i to ku uciesze Bastrykina, który proponował wcielanie migrantów do rosyjskiej armii od lat.

Po co migranci są tam potrzebni? Do kopania rowów i budowania fortyfikacji. Do tego potrzebujemy rąk do pracy. Teraz dołączają do naszych jednostek na tyłach - chwalił inicjatywę służb szef Komitetu Śledczego.

Już na początku 2023 roku Aleksandr Bastrykin w rozmowie z dziennikiem Rossijskaja Gazieta, zauważył, że w pierwszej połowie roku 2022 60 tys. pełnoletnich Tadżyków, Uzbeków i Kirgizów otrzymało rosyjskie obywatelstwo i stanowiliby istotne wzmocnienie dla armii. Od dawna szef Komitetu Śledczego postuluje zmianę polityki migracyjnej państwa, uwzględniającej napływową ludność do tego by - jak to ujął Bastrykin w Petersburgu - "rozwiązywać problemy polityczne, gospodarcze i narodowe".

Tymczasem w Rosji od miesięcy na przedsiębiorstwa zatrudniające migrantów trwają naloty służb. Do wojska bierze się wszystkich - legalnych i nielegalnych uchodźców. Doręcza się im wezwania albo od razu zabiera na komisariat. Częstym przypadkiem jest też proponowanie "przyspieszonego trybu" ubiegania się o obywatelstwo, jeżeli migrant podpisze kontrakt z rosyjskim ministerstwem obrony.