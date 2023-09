"Organizacja Narodów Zjednoczonych mogłaby powstrzymać rosyjską agresję i ludobójstwo, gdyby nie rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa; dlatego konieczna jest możliwość omijania weta i poszerzenia składu RB, m.in. o Japonię, Indie czy Niemcy" - oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas debaty otwartej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zaproponował też przedyskutowanie 10-punktowego ukraińskiego planu pokojowego. Siły obrony Ukrainy skutecznie zaatakowały punkt dowodzenia Floty Czarnomorskiej koło Werchniosadowego pod Sewastopolem na okupowanym przez siły rosyjskie ukraińskim Krymie. "Spodziewam się, że nie wprowadzimy embarga (na polskie jabłka i warzywa - przyp. red.)"- oświadczył Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy w internetowym Radiu RMF24. Środa to 574. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 20.09.2023 r.

19:09

Co najmniej 25 tysięcy Ukraińców straciło jedną lub więcej kończyn od napaści Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku. Rzeczywiste liczby są trudne do zweryfikowania i mogą być dużo wyższe - pisze w środę SkyNews.

Ani strona rosyjska, ani ukraińska nie chce oficjalnie ujawniać rzeczywistych kosztów ludzkich tej wojny - podkreśla SkyNews.

Ta liczba nie jest oficjalna i niektóre przypadki to amputacje mnogie - powiedział współzałożyciel prywatnej kliniki montującej protezy w Stanach Zjednoczonych Mike Corcoran, odnosząc się do danych dotyczących Ukrainy.

18:52

Wołodymyr Zełenski podczas debaty otwartej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zaproponował zorganizowanie spotkań doradców głów państw lub przedstawicieli dyplomatycznych w celu przedyskutowania 10-punktowego ukraińskiego planu pokojowego.



18:11

Prezydent Rumunii Klaus podczas przemówienie w czasie debaty na forum ONZ wezwał Rosję do zakończenia blokady korytarza zbożowego, którym zboże z Ukrainy trafia do krajów Afryki i Azji.

17:25

"Pojawiają się informacje, że wróg prowadzi działania rozpoznawcze na infrastrukturze energetycznej, istnieje zagrożenie ponownymi atakami terrorystycznymi" - przekazał ukraińskim mediom przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego.

17:04

Siły obrony Ukrainy skutecznie zaatakowały punkt dowodzenia Floty Czarnomorskiej koło Werchniosadowego pod Sewastopolem na okupowanym przez siły rosyjskie ukraińskim Krymie - poinformowały Siły Zbrojne Ukrainy na Telegramie.

"Rano 20 września Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały punkt dowodzenia Floty Czarnomorskiej okupantów koło Werchniosadowego pod tymczasowo okupowanym Sewastopolem. Chwała Siłom Zbrojnym Ukrainy!" - napisano w komunikacie.

15:59

Wygląda na to, że siły ukraińskie prędzej czy później otrzymają samoloty myśliwskie Mirage 2000. Jak poinformował francuski portal Intelligence Online, porozumienie w tej sprawie pomiędzy Francuzami a Ukraińcami nabiera kształtu.

15:52

We wtorek w Stepnohirsku w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy rosyjskie wojska zaatakowały przy pomocy drona samochód, którym podróżowała ekipa szwedzkiej telewizji TV4; na szczęście nikt nie zginął - poinformowali w środę rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko i agencja Ukrinform.

Stanowczo potępiamy ten atak na dziennikarzy. Ukraiński producent doznał lekkich obrażeń, natomiast reporter i fotograf cudem nie ucierpieli. Wszyscy posiadali wyraźne oznaczenia o treści "Press". To kolejna zbrodnia wojenna Rosjan przeciwko pracownikom mediów - zauważył Nikołenko w komentarzu na platformie X (d. Twitterze).

15:41

Szefowa Ministerstwa Obrony Hiszpanii Margarita Robles ogłosiła nowy pakiet pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy. Madryt obiecał przekazanie m.in. transporterów opancerzonych, wyrzutni i rakiet.

15:34

Albania przekazała Ukrainie amerykańskie kołowe transportery opancerzone i pociski moździerzowe - podaje Ukrinform.

15:20

W środę przeprowadziliśmy kolejne ataki rakietowe na rosyjskie obiekty militarne na okupowanym Krymie - oznajmił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Andrij Jusow. Wcześniej ukraińskie media informowały, że celem ostrzału mogła być m.in. największa baza paliwowa Floty Czarnomorskiej w Inkermanie pod Sewastopolem.

Wszystkie te operacje są podejmowane w ramach jednego kompleksu działań. Proszę mi wierzyć, że te działania przynoszą skutek - zapewnił Jusow, cytowany przez portal Krym.Realii, czyli krymską filię Radia Swoboda.

Baza w Inkermanie to miejsce, w którym Rosjanie przechowują miliony ton paliwa. Około południa dało się tam zauważyć kłęby dymu. Wybuchy były słyszane również w pobliżu lotniska Belbek nieopodal Sewastopola. Lokalna administracja z nadania Moskwy powiadomiła, że jakoby odparła próbę uderzenia na obiekty wojskowe - przekazała ukraińska agencja UNIAN.

14:53

W trybie pilnym do MSZ wezwany został ambasador Ukrainy, przekazano mu protest wobec sformułowań wygłoszonych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

14:16

Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że to sabotażyści są odpowiedzialności za poniedziałkowy atak na lotnisko pod Moskwą.

Według Kijowa "nieznani sabotażyści wysadzili w obwodzie moskiewskim dwa samoloty i helikopter". Do ataku miało dojść w bazie lotniczej Czkałowsk około 30 km na północny-wschód od Moskwy.

14:06

Rosjanie ostrzelali przygraniczną wieś Odnorobiwka w obwodzie charkowskim, w wyniku czego zniszczeniu uległa zabudowa mieszkalna, osada jest obecnie pozbawiona prądu i gazu - przekazało biuro prasowe władz obwodowych.

13:30

Jak informują ukraińskie media, niedaleko Sewastopola na Krymie doszło do eksplozji. Dym ma się unosić nad jednostką wojskową w pobliżu wsi Wiercznesadowo.

Pojawiają się również doniesienia o eksplozjach w rejonie miasta Inkerman oraz na lotniskach Belbek i Kacza.

13:17

Domagamy się, by Ukraina wycofała swoją skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zaakceptowała przedłużenie przez Polskę embarga na ukraińskie produkty rolne - oświadczył Krzysztof Bosak (Konfederacja). Ocenił również, że doszło do "całkowitej porażki polskiej polityki na kierunku ukraińskim".

12:26

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski przebywa z kolejną misją dobroczynną na Ukrainie, w trakcie której weźmie udział w inauguracji domu pomocy dla kobiet i dzieci we Lwowie. O następnej podróży bliskiego współpracownika papieża Franciszka poinformował Urząd Dobroczynności Apostolskiej.

W wydanym w Watykanie komunikacie wyjaśniono, że dom dla kobiet i dzieci został zbudowany podczas wojny, by nieść pomoc osobom, które uciekły z bombardowanych terenów, ale nie chciały opuścić Ukrainy i szukały schronienia we Lwowie. Do budowy tej placówki przyczyniło się wielu darczyńców, wśród nich papież za pośrednictwem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.



12:23

Po rosyjskim ataku rakietowym na Lwów straty FAKRO szacowane są na ok. 30 mln zł - poinformował prezes nowosądeckiej firmy Ryszard Florek. .

Nowosądecka firma poinformowała we wtorek, że w wyniku rosyjskiego ataku na Lwów spłonęła hala produkcyjna FAKRO, w tym 2 tys. gotowych okien, a także magazyn częściowo udostępniony dla Caritas Lwów.

Trudno teraz mówić o planach na przyszłość, to zależy od rozwoju sytuacji na Wschodzie. W ramach rozwoju rynku będziemy myśleć o odbudowaniu i kontynuowaniu produkcji w Ukrainie - skomentował dla PAP prezes Florek.

11:45

Kreml tworzy nowe zgrupowanie wojskowe pod nazwą Rosyjski Korpus Ekspedycyjny, w którego skład wejdą pozostałości najemniczej Grupy Wagnera oraz wszystkie inne prywatne oddziały zaangażowane w operacje w krajach Afryki; ta struktura będzie liczyła około 20 tys. ludzi - ujawnił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińską armię.

Do korpusu podległego rosyjskiemu resortowi obrony włączone zostaną też jednostki 45. samodzielnej brygady sił specjalnego przeznaczenia (specnazu), stopniowo wycofywane ze strefy walk na Ukrainie - dodano w komunikacie rządowego portalu.

11:29

Węgry wyraźnie i jednoznacznie potępiają rosyjską agresję na Ukrainę, ponieważ zniszczyła pokój w Europie i skutkuje ogromnymi cierpieniami - oświadczyła prezydent Węgier Katalin Novak na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Wiemy, że pokój będzie możliwy tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna ze stron uzna, że nadszedł czas na negocjacje. Nie możemy decydować za Ukraińców, ile są gotowi poświęcić, ale mamy obowiązek reprezentować pragnienie pokoju naszego narodu - powiedziała Novak.



11:13

Polska jako pierwsza otworzyła swoje drzwi dla Ukrainy, więc nie może być tak, by po tym wszystkim słyszeć sformułowania, które sprowadzają nas do roli państwa obojętnego; Polska jest gotowa do pomocy Ukrainie, ale nie za cenę destabilizacji polskiego rynku - tak premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

11:10

Spodziewam się, że nie wprowadzimy embarga (na polskie jabłka i warzywa - przyp. red.)"- oświadczył Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy w internetowym Radiu RMF24. Jak dodał, "to ostatni punkt w planie działań, które podejmujemy. Pierwszy punkt to znalezienie porozumienia".

09:30

Ukraińskie embargo na polskie jabłka i warzywa nie spowoduje zaburzeń na naszym rynku. Tak przekonują w rozmowie z naszym dziennikarzem przedstawiciele Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka z Polski zapowiedział Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy. Na początku tygodnia Ukraina złożyła także pozew przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu. To odpowiedź na wprowadzenie przez Warszawę, Budapeszt i Bratysławę jednostronnego zakazu importu ukraińskiego zboża po tym, jak nie przedłużyła go Komisja Europejska.

09:21

Nie możemy pozwolić na to, by ukraińskie zboże było sprzedawane na polskim rynku bez żadnej kontroli; to przykre, że nasi ukraińscy sąsiedzi nie chcą tego zrozumieć - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla agencji Bloomberga, przeprowadzonym we wtorek.

My również mamy swoich obywateli i musimy się troszczyć o ich interesy - podkreślił Duda.

Osobiście żałuję, że ta dyskusja prowadzona jest w mediach (...). Na pewno postaram się, by to uciąć, bo ktoś musi być tutaj mądrzejszy, a sytuacja nie jest łatwa - zaznaczył Duda.

09:10

Sześcioro cywilów zginęło wczoraj w wyniku rosyjskiego ostrzału Kupiańska w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Wszystkie ofiary śmiertelne to kierowcy i pasażerowie samochodów trafionych kierowaną bombą lotniczą - poinformował szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow.

W konsekwencji ataku wroga zniszczone zostały trzy auta. Zginęli czterej mężczyźni i dwie kobiety - powiadomił gubernator w komunikacie na Telegramie.

09:09

Siły specjalne Ukrainy mogą stać za atakiem dronów na oddziały Grupy Wagnera w Sudanie - podaje CNN. Do ataków miało dojść 8 września. Jak pisze CNN, jeśli doniesienia te są prawdziwe, oznacza to, że wojna w Ukrainie rozprzestrzeniła się poza granice tego kraju.

08:43

Rosyjskie straty na froncie w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy wzrosły w ostatnich dniach; dowództwo rosyjskiej armii ma problem z wygenerowaniem oddziałów zdolnych do walki - pisze w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy ISW przytaczają m.in. wypowiedź rzecznika zgrupowania ukraińskich wojsk Tauryda, według którego 18 września Rosjanie stracili na kierunku taurydzkim 313 żołnierzy; prawdopodobnie chodzi zarówno o zabitych, jak i rannych. W poprzednich dniach liczba ta wynosiła ok. 200.

08:42

Zachodnie wsparcie dla Ukrainy musi pozostać niewzruszone, ta pomoc jest gwarancją tego, że w przyszłości zapanuje pokój, a rosyjski imperializm zostanie pokonany - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN, przeprowadzonym przy okazji wtorkowego wystąpienia Dudy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Tutaj nie ma kompromisowego rozwiązania - podkreślił prezydent Duda.

Rosja może zostać powstrzymana tylko wtedy, gdy zostanie pokonana, a zostanie pokonana, gdy Ukraińcy, dzięki pomocy USA i Zachodu, wyprą wojska rosyjskie z okupowanych terytoriów i odzyskają kontrolę nad swoimi uznawanymi przez społeczność międzynarodową granicami. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że rosyjski imperializm został pokonany - mówił polski prezydent.

08:41

Od 15 września ukraińskie siły zbrojne zabezpieczyły kontrolę nad wsiami Kliszczijiwka i Andrijiwka, około 8 km na południe od miasta Bachmut w obwodzie donieckim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, ten taktyczny sukces przybliża wojska ukraińskie do drogi T 05-13, jednej z głównych tras zaopatrzenia do Bachmutu od południa, jednak siły rosyjskie nadal utrzymują linię kolejową, która biegnie wzdłuż nasypu między Kliszczijiwką a T 05-13, tworząc łatwą do obrony przeszkodę.

"Niedawne przesunięcie rosyjskich sił powietrznodesantowych z Bachmutu do obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy prawdopodobnie osłabiło rosyjską obronę wokół Bachmutu" - oceniono

07:30

Mam nadzieję, że to nie są słowa skierowane do Polski. Tam nie padła nazwa naszego kraju. Nie chciałbym ich (tych słów - przyp. red.) tak odbierać - tak rzecznik rządu Piotr Müller skomentował w Rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 wczorajszą wypowiedzieć prezydenta Ukrainy. Niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora - mówił wczoraj w ONZ Wołodymyr Zełenski, nawiązując do embarga na import ukraińskiego zboża nałożonego m.in. przez Polskę.

06:46

Atak rosyjskich dronów na rafinerię w Krzemieńczuku. Czasowo wstrzymano pracę zakładu.

"Dzisiaj w nocy Rosjanie niejednokrotnie atakowali obwód połtawski. Nasza obrona powietrzna odpierała wrogie drony. Jest trafienie w rafinerię w Krzemieńczuku" - napisał na Telegramie szef władz obwodu Dmytro Łunin.

W wyniku ataku doszło do pożaru. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Nikomu nic się nie stało.

05:58

Putin powinien zdać sobie sprawę, że państwa członkowskie ONZ są zdeterminowane, aby poważnie bronić zasad pokojowego porządku, aby zapobiec przejawom rewizjonizmu i ambicji imperialnych - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

Nie zapominajmy, że za tę wojnę odpowiedzialna jest Rosja i to prezydent Federacji Rosyjskiej może ją w każdej chwili przerwać własnym rozkazem. Ale żeby to mógł zrobić, musi zdać sobie sprawę, że my, państwa ONZ, poważnie podchodzimy do wypełniania naszych zasad - podkreślił szef niemieckiego rządu.

05:20

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas spotkania na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że państwo żydowskie nadal będzie wspierać Kijów w kwestiach humanitarnych, w tym w rozwiązaniu problemu min przeciwpiechotnych - poinformowało biuro Netanjahu.

Witając izraelską delegację, ukraiński przywódca zwrócił uwagę na "bardzo liczny zespół", który go przywitał, w tym ambasadora Izraela przy ONZ Gilada Erdana i szefa Mosadu Dawida Barneę.

Po przedłużonej sesji roboczej ze swoimi zespołami obaj przywódcy odbyli 15-minutowe spotkanie w cztery oczy.

"Times of Israel" pisze, że wychodząc ze spotkania Zełenski powiedział, że było ono "dobre", a izraelskie źródła cytowane przez gazetę przekazały, że obaj przywódcy zgodzili się pozostać w kontakcie oraz że spotkanie było "poważne i kompleksowe".



05:30

Łotwa wyśle Ukrainie dodatkowe moździerze, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicję dużego kalibru - zapowiedział łotewski minister obrony Andris Spruds. "Ukraina musi wygrać i wygra" - oświadczył po spotkaniu z ukraińskim ministrem obrony Rustemem Umierowem.

Nowy minister obrony Łotwy zapowiedział też kontynuację wsparcia dla ukraińskiego członkostwa w NATO.

Spruds uczestniczył we wtorek w spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech. Łotwa dołączyła do koalicji cybernetycznej (IT) utworzonej w ramach tego formatu. Koalicję powołały Estonia, Luksemburg i Ukraina.