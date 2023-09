Wygląda na to, że siły ukraińskie prędzej czy później otrzymają samoloty myśliwskie Mirage 2000. Jak poinformował francuski portal Intelligence Online, porozumienie w tej sprawie pomiędzy Francuzami a Ukraińcami nabiera kształtu.

Mirage 2000 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Francuski portal podał, że przedstawiciele dowództwa ukraińskich sił powietrznych udali się do Francji, aby sfinalizować szczegóły przyszłej umowy.

Na jej mocy Ukraińcy będą mogli otrzymać nieznaną jeszcze liczbę samolotów myśliwskich Mirage-2000.

Kijów jest szczególnie zainteresowany szturmową wersją samolotu, przeznaczoną do konwencjonalnych ataków bombowo-szturmowych. Mowa o samolotach Mirage 2000D.

Jak poinformował Intelligence Online, w wyniku ubiegłorocznego porozumienia między prezydentami Francji i Ukrainy - Emmanuelem Macronem i Wołodymyrem Zełenskim - Francuzi rozpoczęli już kilkumiesięczne (nieoficjalne) szkolenie ukraińskich pilotów z obsługi myśliwców.

Szkolenia - jak przekazał francuski portal - odbywają się w bazach Nancy-Oche, Mont-de-Morsan, Véliz i Romorantin-Lentenay.

Mirage 2000D - co to za samolot?

Samoloty myśliwsko-szturmowe Mirage 2000D są przeznaczone do lotów na małych wysokościach i atakowania celów naziemnych.

W uzbrojeniu znajdują się pociski manewrujące Storm Shadow / SCALP EG (to te same pociski; są one produkowane wspólnie przez Wielką Brytanię i Francję, a różnią się tylko nazwą - przyp. red.) oraz bomby kierowane laserowo.

Jeśli Ukraińcy faktycznie otrzymają te maszyny, to znacząco zwiększą liczbę samolotów, z których będą mogli wystrzeliwać wspomniane pociski manewrujące (na razie jest to możliwe tylko z bombowców frontowych Su-24).

Mirage 2000D posiada ponadto systemy, które umożliwiają bezpieczne udostępnianie informacji zebranych na obszarze działań lub odbieranie informacji z sojuszniczych sił naziemnych.

To również istotne, bowiem Ukraińcy w czasie rzeczywistym będą mogli otrzymywać informacje z niezliczonych środków wywiadowczych rozmieszczonych przez NATO.

Francja posiada ponad 50 samolotów Mirage 2000D; część z nich przechodzi obecnie modernizację.