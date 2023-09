Ukraińskie embargo na polskie jabłka i warzywa nie spowoduje zaburzeń na naszym rynku. Tak przekonują w rozmowie z naszym dziennikarzem przedstawiciele Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka z Polski zapowiedział Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy. Na początku tygodnia Ukraina złożyła także pozew przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu. To odpowiedź na wprowadzenie przez Warszawę, Budapeszt i Bratysławę jednostronnego zakazu importu ukraińskiego zboża po tym, jak nie przedłużyła go Komisja Europejska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Optymizm polskich producentów wynika z tego, że polski eksport owoców i warzyw na Ukrainę jest mały. Jego wartość w ubiegłym roku wyniosła 158 milionów euro. To jest około 0,5 procent całkowitego eksportu tych produktów. Producenci owoców i warzyw powołują się na jedną z ostatnich informacji przygotowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Instytut wskazuje, że ewentualne wprowadzenie embarga nie będzie miało wpływu na polską gospodarkę, choć może być odczuwalne przez niektórych polskich producentów ukierunkowanych na rynek ukraiński. Wartość eksportu warzyw i owoców z Polski na Ukrainę w 2022 r. wyniosła 158 milionów euro (całkowity polski eksport tych towarów miał w tym okresie wartość 2,85 miliardów euro). Z kolei w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 roku sprzedaż warzyw i owoców z Polski na Ukrainę wyniosła 111 mln euro (a całkowity polski eksport tych towarów sięgnął w tym czasie 1,5 mld euro). Ewentualna decyzja Kijowa o zakazie importowania z Polski tych kategorii towarowych mogłaby się jednak przyczynić do eskalacji wojny handlowej - czytamy w informacji Instytutu Studiów Wschodnich. Dodatkowo, jeśli więcej jabłek zostanie, to może nam pomóc. Tegoroczne zbiory w tym roku są mniejsze niż w poprzednich latach. Jabłek jest za mało, jesteśmy w stanie sprzedać więcej, nie ma odpowiednio dużej podaży tych jabłek, której oczekuje rynek światowy. Jesteśmy największym producentem jabłek w Europie - zaznaczają producenci warzyw. Producenci owoców i warzyw komentują, że decyzja strony ukraińskiej to polityczne, ich zdaniem niepotrzebne, zagranie. Wśród produktów, których dotyczyć ma embargo, największy eksport z Polski do Ukrainy dotyczy pomidorów i kapusty, a najmniejszy jabłek. Opracowanie: Renata Gaweł