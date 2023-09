Chodzi o dwa typy dronów, używanych przez ukraińską armię, przy pomocy których przeprowadzono w Sudanie co najmniej 8 ataków. Kolejnym dowodem jest sposób ich przeprowadzenia - drony przechodziły do frontalnego ataku, co zdaniem ekspertów jest niespotykane w wojnie w Sudanie, a jest to taktyka stosowana na froncie w Ukrainie.

Ataki zostały przeprowadzone w Omdurman, największym mieście w Sudanie, które położone jest na lewym brzegu Nilu, naprzeciw stolicy, Chartumu. Drony, użyte do ataku, mają zasięg 3 mil, a to oznacza, że operator maszyny znajdował się w Chartumie.

Do ataków doszło zaledwie dwa dni po tym, jak Grupa Wagnera wwiozła do Sudanu przez granicę z Czadem duże ilości broni.

Jeśli analizy te są poprawne, ataki dronów w Sudanie wskazują na nowy sposób zwalczania przez Ukrainę rosyjskich interesów.

Konflikt w Sudanie

Od kwietnia w Sudanie trwają krwawe walki między wojskiem a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF), wynikające z militarnej, finansowej i politycznej rywalizacji dowodzących nimi generałów.

Zginęło w nich jak dotąd co najmniej 5 tys. osób, a 12 tys. zostało rannych, jednak faktyczne liczby mogą być wyższe. W regionie Al-Dżunajny, stolicy Darfuru Zachodniego, odkryto co najmniej 13 masowych grobów.

W sierpniu śledztwo stacji CNN wykazało, że w ciągu zaledwie jednego dnia, 15 czerwca, w Darfurze Zachodnim dokonano masakry ponad tysiąca cywilów, którzy uciekali przed konfliktem.