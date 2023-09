"Mam nadzieję, że to nie są słowa skierowane do Polski. Tam nie padła nazwa naszego kraju. Nie chciałbym ich (tych słów - przyp. red.) tak odbierać" - tak rzecznik rządu Piotr Müller skomentował w Rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 wczorajszą wypowiedzieć prezydenta Ukrainy. "Niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora" - mówił wczoraj w ONZ Wołodymyr Zełenski, nawiązując do embarga na import ukraińskiego zboża nałożonego m.in. przez Polskę.