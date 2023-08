W rosyjskim obwodzie twerskim doszło do katastrofy należącego do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna biznesowego odrzutowca Embraer Legacy 600. W katastrofie zginęło dziesięć osób, w tym szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Ukraińska flaga powiewa nad miejscowością Robotyne w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska 47 Samodzielna Brygada Zmechanizowana. Miejscowość znajduje się na jednym z "najgorętszych" odcinków frontu, tj. na kierunku melitopolskim. Ukraińcy zniszczyli na Krymie rosyjski system rakietowy dalekiego i średniego zasięgu S-400 Tryumf. Cztery osoby zginęły, a kolejne cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku dronem Shahed na szkołę w mieście Romny w obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Środa była 546. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieraliśmy w relacji z 23.08.2023 r.

Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/Abaca

23:29

Liderka białoruskiej opozycji na uchodźstwie Swiatłana Cichanouska powiedziała, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn był "mordercą", za którym "nikt nie będzie tęsknił", po tym jak jego samolot rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji.

22:43

Rosyjska agencja Interfax poinformowała, że na miejscu katastrofy samolotu należącego do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna znaleziono szczątki wszystkich dziesięciu osób, które znajdowały się na pokładzie - siedmiu pasażerów i trzech członków załogi. Wcześniej Federalna Agencja Transportu Lotniczego potwierdziła, że przywódca wagnerowców był na pokładzie.

22:35

Wielu z nas przywykło już zapewne do tego, co dzieje się na Ukrainie, ale powinniśmy myśleć o tym, jak ważne jest to dla naszego bezpieczeństwa. To, co dzieje się na granicy z Białorusią, jest bezpośrednio związane z sytuacją na Ukrainie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

22:22

"Węgry włączą się do rozmów na temat formuły pokojowej, które zainicjował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski" - napisała w mediach społecznościowych prezydent Węgier Katalin Novák po spotkaniu z ukraińskim przywódcą.

22:14

Rosawiacja, czyli rosyjska agencja transportu lotniczego, potwierdziła, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, był szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner".

22:08

Jewgienij Prigożyn "zginął w wyniku działań zdrajców Rosji" - napisał kanał na Telegramie powiązany z Grupą Wagnera, Grey Zone, cytowany przez niezależny rosyjski portal Meduza.

21:55

Były oficer brytyjskiego wywiadu Christopher Steele ujawnił, że kilka tygodni temu otrzymał informację, iż zlecono zabójstwo Jewgienija Prigożyna, choć niekoniecznie zleceniodawcą musiał być sam Władimir Putin. Dodał, że po buncie szefa Grupy Wagnera jego los był przesądzony.

Christopher Steele, który w przeszłości pracował jako agent w Rosji, a później w MI6 był szefem zespołu rosyjskiego, podkreślił że Jewgienij Prigożyn był bardzo nielubiany przez rosyjskie elity z kręgów bezpieczeństwa i był postacią budzącą wiele podziałów. Wskazał, że zaprzysięgłym wrogiem szefa Grupy Wagnera był Nikołaj Patruszew, wpływowy sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

21:36

Jeżeli informacje dotyczące śmierci lidera Grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna się potwierdzą, to niestety oznacza, że bezpośredni nadzór nad Grupą Wagnera przejmują ludzie Władimira Putina - powiedział w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

Dodał, że Władimir Putin "wielokrotnie zlecał morderstwa na terenie różnych krajów".

21:27

Nie wiem, co się stało z Jewgienijem Prigożynem, ale nie jestem zaskoczony doniesieniami dotyczącymi jego śmierci - oświadczył prezydent USA Joe Biden. Zasugerował, że za katastrofą samolotu szefa Grupy Wagnera stał Władimir Putin.

Być może pamiętasz, kiedy zostałem o to przez ciebie zapytany, odpowiedziałem, że (na miejscu Prigożyna) uważałbym na to, czym jeżdżę. Nie wiem na pewno, co się stało, ale nie jestem zaskoczony - powiedział prezydent, zwracając się do dziennikarza agencji Reutera.

Pytany, czy za katastrofą samolotu przywódcy wagnerowców stał Władimir Putin, amerykański prezydent odparł, że "niewiele rzeczy dzieje się w Rosji, za którymi nie stoi Putin", lecz dodał, że nie ma wystarczająco dużo informacji, by definitywnie odpowiedzieć na pytanie. Ćwiczyłem przez ostatnie półtorej godziny - dodał.

21:09

Władimir Putin wysłał rosyjskim elitom sygnał: "bójcie się!" - tak Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, skomentował informację o katastrofie samolotu, na pokładzie którego najprawdopodobniej był Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera.

"W sprawie Prigożyna: trzeba poczekać na rozwianie mgły wojny... Ale jest to oczywiste, że Putin nikomu nie przebacza własnego zwierzęcego strachu - właśnie takiego, który unicestwił go w czerwcu 2023 roku... I czekał na moment" - napisał Podolak na X (dawniej Twitter).