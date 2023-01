Ukraina będzie potrzebowała w tym roku dodatkowych 17 miliardów dolarów na naprawę sieci energetycznych oraz rozminowywanie i odbudowę infrastruktury - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal. Rosyjskie zapasy dronów bojowych produkcji irańskiej są obecnie na wyczerpaniu - poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Piątek jest 338. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze w pobliżu Doniecka / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

17:50

Ukraina będzie potrzebowała w tym roku dodatkowych 17 miliardów dolarów na naprawę sieci energetycznych oraz rozminowywanie i odbudowę infrastruktury - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Szmyhal wyjaśnił po posiedzeniu rządu, że w wyniku czwartkowych ataków rosyjskich uszkodzonych zostało pięć podstacji wysokiego napięcia w centralnych, południowych i południowo-zachodnich obwodach kraju.

Podkreślił, że po czterech miesiącach rosyjskich ataków rakietami i dronami na infrastrukturę energetyczną Ukrainy jest ona poważnie uszkodzona.

W tym roku musimy sfinansować ogromny deficyt budżetowy w wysokości około 38 miliardów dolarów. Kolejne 17 miliardów dolarów w tym roku będzie potrzebne na szybką odbudowę energetyki, rozminowywanie, odbudowę infrastruktury mieszkaniowej, krytycznej i społecznej - mówił Szmyhal po posiedzeniu rządu.

Dodał, że rząd tworzy państwową agencję ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury. Na czele nowo powstałej struktury stanie prawdopodobnie Mustafa Najem, były dziennikarz, od 2021 roku wiceminister infrastruktury.

17:31

Na III Igrzyskach Europejskich Kraków - Małopolska 2023 nie zobaczymy sportowców z Rosji i Białorusi. Decyzję o wykluczaniu zawodników z tych krajów podjęły już w ubiegłym roku Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees - EOC) i Polski Komitet Olimpijski. Teraz Polski Komitet Olimpijski potwierdził, że to stanowisko się nie zmienia i wykluczenie sportowców z krajów, które biorą udział w ataku na Ukrainę, nadal obowiązuje.

17:30

Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy i liderka partii Batkiwszczyna Julia Tymoszenko początek roku świętowała w Dubaju, mieszkając w pięciogwiazdkowym hotelu. Sytuacja oburzyła wielu obywateli - luksusowe wakacje źle wyglądają w sytuacji, gdy ojczyzna polityczki jest pogrążona w wojnie.

17:22

Sąd w Rosji może skazać obywatela tego kraju za domniemaną "dyskredytację armii" nawet na podstawie donosu na temat rozmowy z kolegami w miejscu pracy - poinformowała niezależna rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia, która przywołała w tym kontekście historię lekarki Selimat Asłanowej z Saratowa.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że Asłanowa powiedziała we wrześniu ubiegłego roku swoim kolegom z pracy, iż jest "przeciwna wojnie z Ukrainą". Kobietę skazano na karę grzywny w wysokości 30 tys. rubli, czyli około 1870 zł.

Według lekarki, cytowanej przez Nastojaszczeje Wriemia, donos na nią złożyła koleżanka, niechętna Asłanowej z powodu jej pochodzenia etnicznego. Jedna z osób powołanych na świadka w tej sprawie zeznała przed sądem, że nie składała żadnych wyjaśnień obciążających lekarkę, a policyjny protokół został wypełniony przez funkcjonariusza bez jej wiedzy i zgody.



17:19

Na ten moment nie ma decyzji o przekazaniu Ukrainie myśliwców - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, nie ma też planów dostarczenia Ukrainie kolejnych czołgów. Będziemy wspierać Ukrainę w zakresie uzbrojenia, ale nie muszą to być kolejne dostawy czołgów - dodał.



16:00

Polska jest jednym z głównych orędowników dostaw czołgów Leopard 2 dla Ukrainy - napisał holenderski dziennik "De Volkskrant".

"De Volkskrant" informuje, że Warszawa nie tylko zabiegała o dostarczenie czołgów niemieckiej produkcji zaatakowanemu przez Rosję krajowi, ale obecnie również zdecydowała o przekazaniu Ukrainie dodatkowo 60 czołgów, z czego 30 to PT-91, czyli ulepszona wersja sowieckiego czołgu T-72.

"Polski rząd chce nadal wywierać presję na kraje zachodnie, aby zwiększyły dostawy broni" - napisał holenderski dziennik. Gazeta podkreśla, że Polska od samego początku rosyjskiej inwazji wspierała swojego sąsiada uzbrojeniem i była jednym z głównych motorów dostaw czołgów Leopard 2 dla Ukrainy.

14:59

Rosjanie wywieźli na okupowany Krym około 3,5 tys. więźniów z ukraińskich zakładów karnych w obwodach chersońskim i zaporoskim; skazańcy są tam zmuszani do wstępowania w szeregi prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera - oznajmił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii Ukrainy.

Deportowani zostali mężczyźni, którzy odbywali kary na podstawie wyroków ukraińskich sądów i przebywali w aresztach jeszcze przed rosyjską inwazją, rozpoczętą w lutym 2022 roku. Większość więźniów wywiezionych na Krym odmawia podpisania kontraktu z armią wroga, dlatego Rosjanie celowo przetrzymują ich w fatalnych warunkach bytowych - poinformował rządowy serwis.



14:35

To nie koniec polskiej pomocy dla Ukrainy; nasze wsparcie może zakończyć tylko jedna rzecz: zwycięstwo - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na wpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Za 160 lat nasze narody będą wspominać i tę wojnę, tym razem wygraną - dodał polski premier.



14:34

Unia Europejska przedłużyła o sześć miesięcy, do 31 lipca 2023 r., sankcje wymierzone w określone sektory gospodarki Federacji Rosyjskiej w związku z jej agresją wobec Ukrainy.

Sankcje te, wprowadzone po raz pierwszy w 2014 roku w odpowiedzi na działania Rosji, destabilizujące sytuację na Ukrainie, zostały znacznie rozszerzone od lutego 2022 roku w związku z niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją militarną Rosji na Ukrainę.

Obecnie obejmują one szerokie spektrum środków sektorowych, w tym ograniczenia w handlu, finansach, technologii, towarach podwójnego zastosowania, przemyśle, transporcie i towarach luksusowych. Obejmują one również: zakaz importu lub transferu ropy naftowej i niektórych produktów ropopochodnych drogą morską z Rosji do UE, usunięcie SWIFT kilku rosyjskich banków oraz zawieszenie działalności nadawczej i licencji kilku wspieranych przez Kreml ośrodków dezinformacji.



13:58

Zmasowane ataki podkreślają ohydny i nieludzki charakter agresji Kremla - oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.

"Ostatnia fala rosyjskich ataków rakiet i dronów po raz kolejny podkreśla ohydny, nieludzki charakter agresji Kremla wymierzonej w ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę" - napisał Stano na Twitterze.

"Ten godny potępienia masowy terror bombowy musi się natychmiast skończyć. Zaangażowani w to zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" - zapowiedział.

13:03

Polska wyśle około 60 dodatkowych czołgów na Ukrainę oprócz 14 zadeklarowanych już leopardów - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z kanadyjską telewizją.

12:09

Dziękuję Polsce za tak ważne decyzje o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, spośród których 30 to słynne PT-91 Twardy, a także 14 maszyn Leopard 2 - napisał w piątek po polsku na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do czwartkowych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o kolejnych dostawach uzbrojenia dla Kijowa.