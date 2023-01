"Okazało się, że byłem zbytnim pesymistą, jeżeli chodzi o wolę utrzymania jedności w Unii Europejskiej i w NATO" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europoseł Marek Belka, komentując ogłoszone w ostatnich dniach zachodnie wsparcie militarne dla Ukrainy. "Myślę, że świat zachodni zaszedł tak daleko, że wycofanie się czy osłabienie poparcia dla Ukrainy byłoby wielkim blamażem ale także wielką klęską geopolityczną" – dodał były szef Narodowego Banku Polskiego.

NATO bez tej nogi europejskiej jest słabsze - szczególnie w takiej sytuacji jak obecnie - wojny w Ukrainie. Nie ma albo - albo. Musimy być znakomitymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych i dbać o siłę integracji europejskiej i europejskiej nogi NATO - tłumaczył Marek Belka w RMF FM.

To, w jaki sposób Rosja tę zbrodniczą wojnę prowadzi, wzmacnia jedność Zachodu. Jakkolwiek wielkie byłyby rosyjskie zasoby to zasoby zachodu są nieporównanie, wielokrotnie wyższe. To nie jest tak, że Rosja nie słabnie w wyniku tego konfliktu. Odcięcie Europy od rosyjskich dostaw surowców to jest trwały uszczerbek dla Rosji - ocenił gość Marka Tejchmana. Rosja skazuje się na powolną degenerację cywilizacyjną - dodał.