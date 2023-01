99-letni Włoch, były więzień niemieckiego nazistowskiego obozu pracy w Mysłowicach domaga się 130 tys. euro odszkodowania za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne - podała agencja ANSA. Obóz ten pełnił funkcję podobozu Auschwitz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zadośćuczynienia po prawie 78 latach od zakończenia II wojny światowej domaga się Quinto Nunzi z miasta Civitanova Marche w prowincji Macerata. W obozie spędził blisko trzy lata.

Bardzo cierpiałem, w tamtych chwilach nie mogliśmy się doczekać, kiedy umrzemy, by zakończył się ten ból - powiedział mężczyzna włoskiej agencji. Jak wyjaśnił, został aresztowany przez Niemców w 1943 roku w Gorizii, gdzie pełnił służbę wojskową.

Byliśmy gorzej traktowani niż zwierzęta. Kto się buntował, był rozstrzeliwany - dodał były więzień, któremu pomagają adwokaci.

Wniosek o odszkodowanie od Niemiec złożył w sądzie w Rzymie. Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie wyznaczono na 9 czerwca.

Pozew byłego więźnia będzie rozpatrywany zgodnie z procedurą, wprowadzoną przez poprzedni rząd Mario Draghiego, który w ramach Krajowego Planu Odbudowy utworzył fundusz w wysokości 55 mln euro z przeznaczeniem na odszkodowania dla byłych włoskich więźniów niemieckich obozów i rodzin ofiar egzekucji oraz zbrodni wojennych.

Ponieważ Niemcy odmawiają od lat Włochom wypłaty odszkodowań, rząd w Rzymie stworzył możliwość ubiegania się o nie z krajowych środków. Procedura przewiduje konieczność uprzedniego złożenia wniosku we włoskim sądzie, który ma wydać orzeczenie w tej sprawie. Rząd Draghiego dał czas na składanie takich wniosków do 27 października zeszłego roku, ale one nadal wpływają, a suma roszczeń znacznie przekracza wysokość funduszu.