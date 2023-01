​Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy i liderka partii Batkiwszczyna Julia Tymoszenko początek roku świętowała w Dubaju, mieszkając w pięciogwiazdkowym hotelu. Sytuacja oburzyła wielu obywateli - luksusowe wakacje źle wyglądają w sytuacji, gdy ojczyzna polityczki jest pogrążona w wojnie.

Julia Tymoszenko / JOSE SENA GOULAO / PAP/EPA

Ukraińska Prawda opublikowała reportaż zatytułowany "Batalion Dubaj" o politykach i bogatych Ukraińcach, którzy wyjeżdżają na wakacje do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "W Dubaju ukraińskie VIP-y czują się chronione, bo w Unii Europejskiej obowiązuje monitoring finansowy, a pod palmami ZEA nikt nie pyta, skąd pochodzą pieniądze" - napisano.

Jak odkryli dziennikarze, na wakacje w Dubaju często wyjeżdża także była premier, a obecnie deputowana Rady Najwyższej i liderka opozycyjnej partii Batkiwszczyna Julia Tymoszenko. Polityczka na początku stycznia wypoczywała na sztucznej wyspie Palm Jueirah w pięciogwiazdkowym kompleksie hotelowym.

Według Ukraińskiej Prawdy, Tymoszenko dbała o dyskrecję, np. wsiadała do samochodu tylko na podziemnym parkingu, nigdy na ulicy. Dziennikarzom udało się ją jednak namierzyć 5 stycznia na prywatnej plaży należącej do hotelu. Deputowana, spędzająca czas w towarzystwie męża, opuściła to miejsce, gdy tylko zorientowała się, że ktoś zwrócił na nią uwagę. Pięć dni później wróciła do Kijowa.

Jak podaje Ukraińska Prawda, córka Tymoszenko przeprowadziła się do Dubaju jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Urlop w Dubaju może nie byłby tak oburzający, gdyby nie to, że w kraju polityczki toczy się wojna. Deputowana Sługa Narodu Mariana Bezuhła zaapelowała do władz Batkiwszczyny o usunięcie Tymoszenko z partii.

23 stycznia prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił zakaz podróżowania urzędników państwowych za granicę w celach osobistych. Dotyczy to m.in. funkcjonariuszy organów ścigania, deputowanych, prokuratorów i urzędników lokalnych.

Dzisiaj z partii Sługa Narodu wykluczony został deputowany Mykoła Tyszczenko , który wyjechał do Tajlandii z rodziną na wakacje, choć tłumaczył, że udał się tam służbowo.

Wcześniej ze stanowiska zwolniony został zastępca prokuratora generalnego Ukrainy Ołeksij Symonenko. Pod koniec 2022 roku wyjechał on na 10-dniowe wakacje do Marbelli w Hiszpanii, aby świętować tam wraz z rodziną powitanie nowego roku. Podróż tę odbył samochodem lwowskiego biznesmena i posła Hryhorija Kozłowskiego, a towarzyszył mu osobisty ochroniarz Kozłowskiego.