13:51

Z dokumentów amerykańskiego wywiadu, które niedawno wyciekły do sieci, wynika, że data planowanej ukraińskiej kontrofensywy to 30 kwietnia. O sprawie pisze "Newsweek".

12:24

Żołnierz niderlandzkich sił specjalnych, który według ujawnionych amerykańskich dokumentów działa na Ukrainie, zbiera tam dane wywiadowcze i zajmuje się dostawami sprzętu - informuje dziennik "De Telegraaf" powołując się na poufne dane dowództwa holenderskiego wojska.

Z niedawnego przecieku amerykańskich dokumentów wynika, iż na Ukrainie przebywają członkowie służb specjalnych państw Zachodu, w tym Niderlandów.

12:22

Od lutego ubiegłego roku, czyli początku inwazji Rosji na Ukrainę, otrzymaliśmy już kilkadziesiąt nagrań ukazujących brutalne morderstwa lub okaleczanie naszych jeńców przez żołnierzy rosyjskich - oznajmił ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Ujawniony przed kilkoma dniami materiał wideo, na którym widać, jak Rosjanie ścinają bezbronnego ukraińskiego jeńca, nie jest niestety jedyną taką historią. Dysponujemy kilkudziesięcioma nagraniami ukazującymi ścięcie głowy, a także m.in. obcinanie kończyn, organów płciowych, nosa, uszu lub kości palców. Są to treści nagrane i udostępnione w sieci przez rosyjskich wojskowych - poinformował Łubinec.

12:21

Rząd Słowacji wprowadził czasowy zakaz importu ukraińskiego zboża. Ministerstwo rolnictwa oświadczyło, że wyczerpało już wszystkie prawne możliwości kontroli napływu zboża z Ukrainy przy jednoczesnym zachowaniu tzw. korytarzy solidarności.

12:17

W środę ambasadorowie UE mają głosować nad przedłużeniem do czerwca 2024 roku bezcłowego handlu z Ukrainą. Normalnie decyzja powinna zostać podjęta bez problemu, ale zakaz importu ukraińskich produktów rolnych wprowadzony przez Polskę i Węgry komplikuje sprawę - przekazał dziennikarce RMF FM unijny dyplomata.

11:32

86 proc. ukraińskich jeńców, którzy powrócili z rosyjskiej niewoli, potwierdziło, że dopuszczano się tam wobec nich bezpośredniej przemocy fizycznej; nie są to wyłącznie nasze dane, ponieważ podobne wnioski przedstawiła misja ONZ - oznajmił ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Nie mogę ujawniać szczegółów na temat rodzajów tortur stosowanych przez Rosjan. Jeśli zaczniemy o tym informować na szczeblu rządowym, może to doprowadzić do pogorszenia sytuacji naszych jeńców, którzy wciąż przebywają w niewoli - przyznał Łubinec podczas audycji na żywo na kanale portalu Ukrainska Prawda w serwisie YouTube.

11:31

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KNB) Kazachstanu wszczął śledztwo w sprawie 10 obywateli tego kraju, którzy nielegalnie wzięli udział w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie; nie sprecyzowano, po której stronie walczyły zatrzymane osoby - powiadomiło Radio Swoboda za kazachstańską agencją prasową KazTAG.

Zgodnie z kodeksem karnym Kazachstanu uczestnictwo w konfliktach zbrojnych poza granicami państwa jest zagrożone karą od pięciu do dziewięciu lat pozbawienia wolności.

11:30

Na karę 25 lat więzienia skazał w poniedziałek sąd w Moskwie działacza opozycji antykremlowskiej Władimira Kara-Murzę, oskarżonego o zdradę stanu. Takiego wyroku żądał prokurator.

10:24

Siły rosyjskie zmieniły taktykę ostrzałów rakietowych, przechodząc od zmasowanych ataków na terytorium całego kraju do uderzeń na północy, wschodzie i południu Ukrainy przy pomocy rakiet mniejszego zasięgu - stwierdził rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat.

Jesienią i zimą słyszeliśmy o zmasowanych ostrzałach całego terytorium kraju, w których wróg wykorzystywał cały swój strategiczny arsenał rakiet manewrujących, atakując infrastrukturę krytyczną. Wiosną ta taktyka trochę się zmieniła i przede wszystkim przeciwnik atakuje regiony na południu, wschodzie i północy - powiedział Ihnat na antenie ukraińskiej telewizji.

Do tych ostrzałów wojska rosyjskie wykorzystują m.in. systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe S-300, dostosowując je do ataków na cele lądowe. Kilka miesięcy temu strona ukraińska oceniała, że Rosja ma ok. 7 tys. rakiet do tych kompleksów.



10:23

Władze Ukrainy kupiły sprzęt do pobierania i przechowywania próbek DNA żołnierzy - poinformowało ministerstwo ds. reintegracji terytoriów okupowanych. Szefowa resortu i wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wskazała, że dane o DNA ułatwią proces identyfikacji poległych.



10:22

Wszystkie 13 myśliwców MiG-29 obiecanych Kijowowi zostało już przekazanych na Ukrainę - poinformowało słowackie ministerstwo obrony.

09:38

Na rozmowy o kryzysie zbożowym do Warszawy przyjechać ma dziś także wicepremier Ukrainy Julia Swiridenko. Skład delegacji został rozszerzony w ostatniej chwili - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Roch Kowalski. Początkowo negocjacje o zakazie importu zboża i produktów żywnościowych miały być prowadzone wyłącznie przez ministrów rolnictwa obu krajów.

09:30

W niedzielę wieczorem w Biełgorodzie doszło do pożaru elektrociepłowni. Lokalne media i kanały na Telegramie poinformowały, że obiekt został zaatakowany przez drony.

09:29

W wyniku ciężkich walk z rosyjskimi wojskami odepchnęliśmy siły wroga od ważnej trasy z Czasiw Jaru do Bachmutu i przywróciliśmy kontrolę nad tym szlakiem transportowym; można śmiało ocenić, że odzyskujemy inicjatywę w mieście - oznajmił jeden z ukraińskich dowódców walczących w Bachmucie, cytowany przez agencję UNIAN.

Relację tego oficera, wypowiadającego się pod warunkiem zachowania anonimowości, przytoczył wcześniej na antenie ukraińskiej telewizji korespondent wojenny Andrij Caplijenko.

09:05

Rosyjskie dowództwo zdaje się zwiększać udział wojsk powietrznodesantowych w operacjach ofensywnych na Ukrainie, a pod Bachmutem zacieśnia współpracę z najemniczą Grupą Wagnera, pomimo tarć jej szefa Jewgienija Prigożyna z ministerstwem obrony - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

09:03

Obrażenia spowodowane przez miny notuje się wśród cywilów na Ukrainie codziennie, zaś rozminowanie tego kraju zajmie prawdopodobnie co najmniej dekadę - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, najbardziej dotknięte są obwody chersoński i charkowski: obszary, które wcześniej okupowała Rosja, a wraz z nadejściem wiosny i większą liczbą osób zaangażowanych w prace w rolnictwie wzrośnie ryzyko ofiar wśród cywilów spowodowanych przez miny.

"Od początku inwazji odnotowano ponad 750 ofiar wśród ludności cywilnej, w tym co ósmą ofiarę stanowiło dziecko" - napisano.

09:02

Ukraina obecnie nie widzi oznak obecności na froncie uzbrojenia z Chin - poinformował w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow. Ocenił, że Pekin zachowuje neutralność i nie popiera żadnej ze stron.



Daniłow zapewnił, że Ukraina zwróci się o wyjaśnienia do krajów, które są producentami poszczególnych części znalezionych w dronach irańskich. Kijów od razu poinformuje całą wspólnotę międzynarodową, jeśli Moskwa zacznie używać na froncie broni pochodzącej z Chin - zapowiedział sekretarz RBNiO.

08:11

To była pracownica amerykańskiej marynarki wojennej Sarah Bils prowadzi anglojęzyczne prorosyjskie konta w mediach społecznościowych. Sama 37-latka potwierdziła tę informację w wywiadzie z "Wall Street Journal". Kobieta została zwolniona z wojska w listopadzie ubiegłego roku. Wiadomo, że podczas pracy miała dostęp do ściśle tajnych dokumentów.

07:55

Bachmut i Marjinka w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, w dalszym ciągu są epicentrum walk na froncie - powiadomił rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska ukraińskie w ciągu ostatniej doby odparły w tych rejonach ponad 60 ataków sił rosyjskich.

Jak podano w komunikacie, Rosjanie kontynuują działania ofensywne na kierunkach łymanskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim. Aktywnie stosują lotnictwo taktyczne do ostrzału pozycji ukraińskich.

Jednocześnie armia rosyjska atakuje cele cywilne, ostrzeliwując je z systemów rakietowych S-300.

07:20

Choć rosyjskie służby poniosły porażkę na Ukrainie, to raczej nie zapobiegnie to ich centralnej roli w opresyjnych działaniach państwa rosyjskiego w przyszłości - ocenia w raporcie o rosyjskich operacjach niekonwencjonalnych przed i w trakcie agresji na Ukrainę prestiżowy brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI).

RUSI definiuje działania niekonwencjonalne jako "prowadzenie tajnych operacji, operacji psychologicznych, dywersji, sabotażu, operacji specjalnych oraz działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych, które mają przyczynić się do osiągnięcia celów militarnych państwa".



06:28

Od soboty, 15 kwietnia, z Ukrainy nie wpływają do Polski żadne produkty żywnościowe z listy z rozporządzenia - zapewnił w rozmowie z PAP minister rolnictwa Robert Telus. Dotyczy to również przewozów tranzytowych - podkreślił.

05:40

Uważam, że Rosja powinna zapłacić za szkody, które wyrządziła na Ukrainie - powiedziała sekretarz skarbu USA Janet Yellen w wywiadzie telewizyjnym. Sceptycznie jednak odniosła się żądania Kijowa, by skonfiskowano rosyjskie aktywa.

Dyskutujemy o tym z naszymi partnerami, ale (...) są prawne ograniczenia, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić z zamrożonymi rosyjskimi aktywami - stwierdziła.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zażądał w środę, m.in. podczas łączenia wideo z uczestnikami wiosennej sesji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przejęcia rosyjskich aktywów.

Rosyjskie aktywa powinny pójść na odbudowę po agresji. Wojna powinna wyjść najdrożej właśnie dla agresora. I robimy w tym celu wszystko - oświadczył Zełenski.

Partnerzy Ukrainy z dystansem - jak ocenia niemiecka agencja dpa - przyjęli to żądanie, głównie ze względu na "wątpliwości natury prawnej, praktyczne przeszkody a także polityczne ryzyka".