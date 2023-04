Mieliśmy rozkazy: nikt nie może opuścić Bachmutu - mówi w nagraniu mężczyzna.

Była (tam) dziewczynka. Krzyczała. Miała 5 albo 6 lat. Strzeliłem jej w głowę. Rozumiesz, strzeliłem. Taki był rozkaz. Nikt nie może wyjść - opowiada.

Na pytanie, czyj rozkaz wykonywał, tłumaczy, jak działa łańcuch poleceń. Najpierw wymienia pseudonimy swoich dowódców, a na końcu podaje nazwisko Jewgienija Prigożyna, szefa Grupy Wagnera.

Nad nimi wszystkimi jest Prigożyn, on ten rozkaz wydał, a my go wypełniamy - podkreśla najemnik. Na pytanie, czy wykonywanie rozkazów oznacza także zabijanie dzieci i cywilów, stwierdza: Mieliśmy nikogo nie wypuszczać. Nikogo. Rozumiesz - nikogo.

Nagranie udostępnił na swoim koncie na Twitterze m.in. Ołeksandr Szczerba, były ukraiński ambasador w Austrii.

"Terroryści rosyjscy przyznali się do zabijania dzieci ukraińskich w Bachmucie i Sołedarze" - napisał na Telegramie Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, komentując nagranie z domniemaną rozmową wagnerowca.