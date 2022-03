Rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor, ograniczył dostęp do serwisu Google News i oskarżył go o umożliwianie czytania "fałszywych" informacji na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainie - podają Interfax-Ukraina i AFP.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Roskomnadzor poinformował w komunikacie, że podjął taką decyzje na wniosek prokuratury, ponieważ Google News "umożliwiał dostęp do licznych publikacji materiałów zawierających fałszywe informacje na temat przebiegu specjalnej operacji wojskowej na terytorium Ukrainy".

W ubiegłym tygodniu Roskomnadzor oskarżył firmę Google i jej serwis wideo YouTube o działalność "terrorystyczną", co - jak pisze AFP - jest pierwszym krokiem do całkowitego zablokowania tych platform.



Wcześniej Roskomnadzor zablokował portal BBC News, a rosyjski sąd uznał Meta Platforms INC., firmę-matkę Facebooka i Instagrama, za medium "ekstremistyczne" i zakazał działalności tych serwisów społecznościowych. Ograniczony został też dostęp do komunikatora Twitter.