To dla mnie ważne, by poznać wasze opinie nt. rozwoju sytuacji, by was wysłuchać, wymienić się informacjami - powiedział Putin do generała-pułkownika Michaiła Teplinskiego i generała-pułkownika Olega Makarewicza. Zaledwie w niedzielę brytyjski wywiad wojskowy informował, że Teplinski - dowódca sił powietrznych - znów ma odegrać ważną rolę podczas inwazji na Ukrainę .

Putin odwiedził też kwaterę Gwardii Narodowej w obwodzie ługańskim. Pokazano, że Putin przywiózł rosyjskim żołnierzom kopię ikony. "Głowa państwa złożyła żołnierzom życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych" - napisał Kreml. Prawosławna Wielkanoc była obchodzona w tym roku 16 kwietnia.