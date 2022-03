Kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Alarmy przeciwlotnicze m.in. w Kijowie, a także w Równem, Tarnopolu, na Wołyniu, w Dnieprze i Kramatorsku, a także w obwodzie chmielnickim. Rosjanie przeprowadzili kolejny atak rakietowy na Charków. Jeden z pocisków miał spaść na szpital. W obwodzie sumskim odbyła się pierwsza wymiana jeńców. "Jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami. (...) Chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć - to chyba uczciwe marzenie" - mówił w czasie łączenia wideo z Parlamentem Europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie 1 marca 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

W obwodzie sumskim odbyła się pierwsza wymiana jeńców

Na Ukrainę weszły białoruskie wojska

Trwa atak rakietowy na Charków, są ofiary i ranni, zniszczony został szpital

Siedem osób zginęło, a 24 zostały ranne podczas wtorkowego ostrzału obwodu charkowskiego

Jeden z rosyjskich pocisków trafił w wieżę telewizyjną w Kijowie

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim za pośrednictwem połączenia wideo

Z danych władz ukirańskich wynika, że od początku inwazji zginęło koło 400 cywilów, a ponad 2 tysiące osób zostało rannych

Od wybuchu wojny na Ukrainie do Polski wjechało już 431,7 tys. osób

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej"

Ukraińskie władze informują, że rosyjska kolumnę utknęła w drodze do Kijowa. Z ustaleń Pentagonu wynika natomiast, że żołnierzom okupanta brakuje paliwa i jedzenia

Od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie wystrzelili na ten kraj ponad 400 pocisków rakietowych - poinformowała we wtorek stacja CNN

Operator Nord Stream 2 ogłosił upadłość.

21:54

Na dworzec w Przemyślu przyjeżdżają pociągi z całej Ukrainy RMF FM

21:50

80 tys. Ukraińców wróciło z zagranicy w ciągu ostatnich pięciu dni - poinformowało we wtorek biuro prasowe Państwowej Straży Granicznej Ukrainy. Zdecydowana większość osób, które wróciły, to mężczyźni.



21:43

Rosyjskie pociski nie uderzyły bezpośrednio w wieżę telewizyjną w Kijowie, ale w położony obok niej budynek dyspozytorni i miejsce pamięci w Babim Jarze, w którym podczas Holokaustu wymordowano dziesiątki tysięcy Żydów - powiedział we wtorek doradca MSW Ukrainy Wadym Denysenko. Dodał, że spodziewa się reakcji Izraela.

21:31

Sytuacja w obwodzie kijowskim jest napięta, a rosyjscy okupanci nadal koncentrują wojska i sprzęt wojskowy - poinformował we wtorek szef administracji państwowej obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba.

Według niego najbardziej niebezpieczne jest trasa na Żytomierz i trasa Bucza-Irpień-Hostomel oraz okolice miasta Dymer.



21:24

Google potwierdzają usunięcie rosyjskich mediów państwowych z Google News - podaje agencja Reutera.

21:20

Obrońcy Mariupola są otoczeni. "Jeśli nic się nie wydarzy, nie pozwólcie o nas zapomnieć".

21:17

21:05

Prawie 40 tys. osób pozostaje bez prądu i jedzenia na wschodzie Ukrainy na skutek rosyjskiej agresji, a strona rosyjska nie pozwala na ewakuację - oświadczył we wtorek minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski.

21:02

Adidas, drugi co do wielkości producent odzieży sportowej na świecie, oraz firmy płatnicze Visa i Mastercard to kolejne międzynarodowe firmy, które podjęły działania w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

20:57

Wszystkie brytyjskie porty są już oficjalnie zamknięte dla wszystkich statków mających jakikolwiek związek z Rosją - ogłosił we wtorek minister transportu Wielkiej Brytanii Grant Shapps.

20:55

Położony na południowej Ukrainie Chersoń jest otoczony przez siły rosyjskie - przekazał we wtorek wieczorem mer miasta Ihor Kołychajew. Dodał, że płoną budynki mieszkalne, a miasto potrzebuje korytarza humanitarnego, którym dostarczano by jedzenie i leki.

20:48

Komisja Europejska przeznaczy pół miliarda euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy i krajów przyjmujących uchodźców - w tym także dla Polski.

20:44

"Putin, Haga na ciebie czeka" - taki napis pojawił się w Wilnie na drodze do rosyjskiej ambasady.

20:37

20:31

Mieszkańcy Melitopola zatrzymują kolumnę rosyjskiego wojska.

20:28

Putin wydał dekret o zakazie eksportu walut obcych z Rosji w kwocie przekraczającej równowartość 10 000 dolarów. Jak podał Kreml, dekret obowiązuje od 2 marca.

20:26

20:19

BMW przestanie produkować samochody w Kaliningradzie, zawiesza też sprzedaż pojazdów do Rosji.

20:14

Od wybuchu wojny na Ukrainie do Polski wjechało już 431,7 tys. osób - przekazała rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że we wtorek do godz. 18 funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściach granicznych z Ukrainą odprawili 76,7 tys. osób.

20:12

Prezydent Przemyśla o pomocy uchodźcom: Chcemy być na bieżąco ze wszystkimi potrzebami RMF FM

20:06

20:04

Władze Rosji muszą pilnie zorganizować czartery dla kilkudziesięciu tysięcy swoich obywateli, którzy przebywają na urlopach w krajach Ameryki Łacińskiej, podają we wtorek niezależne kubańskie media.

19:55

Potężna eksplozja w ukraińskim Chuczujiwie.

19:49

Zobacz również: Festiwal filmowy w Cannes nie przyjmie rosyjskich delegacji

19:45

Mieszkańcy Odessy wznoszą zapory przeciwczołgowe ze starych szyn kolejowych.

19:42

Ukraińskie radio kontynuuje nadawanie z Kijowa pomimo zniszczonej wieży telewizyjnej.

19:39

Niezależne radio Echo Moskwy zostało wyłączone, a telewizja Dożdż - zablokowana, przez władze Rosji. "Ograniczenia dostępu" do tych mediów zażądała prokuratura generalna z powodu publikacji "kłamliwych informacji na temat działań wojsk rosyjskich" w wojnie z Ukrainą.

19:26

Siedem osób zginęło, a 24 zostały ranne - w tym jedno dziecko - podczas wtorkowego ostrzału przez siły rosyjskie siedziby władz obwodu charkowskiego.

19:23

Jeśli Rosja nie wycofa swoich wojsk do koszar, to oznacza że nie jest gotowa na pokój, a rozmowy są stratą czasu - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji CNN. Zapowiedział, że mimo ofensywy na Kijów pozostanie w mieście.



19:19

19:15

Pociąg z Lwowa dotarł do Przemyśla. Tłumy na dworcu RMF FM

19:10

W rozmowie z CNN Zełenski przyznał między innymi, że od trzech dni nie widział swojej rodziny.

18:58

Kilkaset osób bierze udział we wtorkowym antywojennym proteście przed ambasadą Rosji w Warszawie. Demonstranci domagają się wydalenia z Polski pracowników ambasady rosyjskiej.

18:52

Prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Wołodymyr Zełenski i Joe Biden omówili sankcje przeciw Rosji i pomoc obronną dla Ukrainy - poinformował we wtorek Zełenski na Twitterze

18:51

18:48

Kolejne nagrania z ostrzeliwanego Charkowa.

18:42

Co oznacza oznakowanie rosyjskich czołgów? Przypominamy.

18:40

Minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko poinformował, że "Rosjanie zamierzają zburzyć Katedrę Mądrości Bożej w Kijowie", zabytek czasów Rusi Kijowskiej.

18:38

Rosja szykuje prowokację, by uzasadnić planowane wprowadzenie białoruskich wojsk na Ukrainę - poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Ukrainy.

18:29

Zaapelowałem, żeby UE nałożyła embargo na rosyjski węgiel - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty w Brukseli. Jego zdaniem Europa w perspektywie kilku miesięcy powinna także przestać kupować ropę i gaz od Rosji, gdyż z tych środków państwo to finansuje prowadzoną na Ukrainie wojnę.

18:25

Trwa bombardowanie Charkowa.

18:21

Kanada zamyka swoje wody terytorialne dla rosyjskich statków.

18:19

"Mówi się o ukraińskim wyborze Europy, o tym, że do tego dążymy i będziemy dążyć. Chciałbym, aby dziś zabrzmiało, że Europa już wybrała Ukrainę" - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

18:11

Rosyjski najazd na Kijów utknął w drodze - informują oficjalnie ukraińskie władze.

Według Pentagonu kilkudziesięciokilometrowa rosyjska kolumna w ślimaczym tempie posuwa się w stronę ukraińskiej stolicy, bo brakuje jej paliwa. Żołnierze nie mają też jedzenia.

18:05

Minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid miał ostrzec ministrów izraelskiego rządu, by nie udzielali pomocy rosyjskim miliarderom żydowskiego pochodzenia, którzy zostali dotknięci międzynarodowymi sankcjami - podał izraelski portal Walla.

18:03

Mieszkańcy położonej nad Morzem Czarnym Odessy przygotowują się na inwazję wojsk rosyjskich - wynika z nagrań krążących w poniedziałek w mediach społecznościowych. Tłumy ludzi przenoszą worki z piaskiem do budowania zapór.

18:01

"Powiedzieli nam, że Zełeński podpisał rozkaz kapitulacji. A teraz trzeba po prostu dojechać do Kijowa, zająć obronę i wrócić" - mówi jeden z rosyjskich jeńców.

17:54

Aleksiej Daniłow poinformował o likwidacji czeczeńskiej grupy Kadyrowa, która planowała zabójstwo prezydenta Ukrainy.

17:46

5 osób zginęło, a 5 odniosło rany we wtorkowym ostrzale wieży telewizyjnej w stolicy Ukrainy Kijowie przez siły rosyjskie - przekazała państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy. Agencja Unian dodaje, że ofiary to cywile, którzy znajdowali się w pobliżu obiektu.



17:42

"Do świata: Jaki jest sens mówienia przez 80 lat ‘nigdy więcej’, jeśli świat milczy, kiedy bomba uderza w to samo miejsce - Babi Jar? Co najmniej 5 osób zginęło. Historia się powtarza..." napisał Wołodymyr Zełenski komentując rosyjski atak rakietowy na Kijów. Jeden z pocisków uderzył w pobliżu miejsca upamiętniającego ofiary Holokaustu.

17:34

Trofea wojenne nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie zostały zdobyte w wyniku transakcji, a poza tym zwykle zostały już zniszczone - poinformowała we wtorek ukraińska Narodowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji.

17:32

Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oleksii Morklianyk zginął we wtorek w obwodzie kijowskim. Samochód, którym się przemieszczał, został trafiony odłamkami pocisku - poinformowała uczelnia. My, Wspólnota SGH, nie godzimy się z tą stratą - podkreśliono w oświadczeniu.

Student polskiej uczelni zginął szóstego dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

17:30

Ukraińskie MSZ poinformowało, że rakieta, która uderzyła w wieżę telewizyjną w Kijowie, trafiła nieopodal miejsca pamięci Holokaustu.

17:28

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej".

17:24

22, 21, 20, 19... To nie odliczanie, to średnia wieku rosyjskich najeźdźców znajdujących się obecnie w niewoli ukraińskiej. Apelują do rosyjskich rodziców: "Nie pozwólcie dzieciom iść na wojnę! Zbierzcie się i idźcie na Putina!"

17:21

Brytyjskie wojska nie będą walczyć z siłami rosyjskimi na Ukrainie. Wzmacnianie ich obecności na wschodniej flance NATO ma miejsce w granicach Sojuszu - podkreślił we wtorek premier Boris Johnson podczas wizyty w Estonii.

17:15

Wierzymy w dyplomację i dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu, ale pod żadnym warunkiem nie pojedziemy na negocjacje, jeśli Rosja planuje na nim tylko wygłaszać swoje ultimata - oświadczył we wtorek szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba podczas briefing dla mediów, transmitowanego na Facebooku.

17:09

Z danych władz ukirańskich wynika, że od początku inwazji zginęło koło 400 cywilów, a ponad 2 tysiące osób zostało rannych.

17:05

Moment uderzenia rakiety w kijowską wieżę telewizyjną.

17:03

Borodzianka, miasteczko położone 50 km od Kijowa. Samolot wroga zrównał z ziemią dwa bloki mieszkalne. Rosja i Białoruś łamie wszystkie zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.

16:58

Nasilenie rosyjskiej ofensywy na Ukrainie ma katastrofalne skutki dla kobiet i dzieci. Według dyrektor wykonawczej Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) Catheriny Russell ich sytuacja pogarsza się z minuty na minutę. Dzieci są zabijane. Dzieci są ranione. Dzieci doznają głębokich traumatycznych przeżyć w wyniku przemocy, która je otacza, dodała Russel.

16:52

Kolejne rosyjskie rakiety spadają na stolicę Ukrainy.

16:48

16:45

Szpital w Charkowie zniszczony przez rosyjski pocisk.

16:41

Europejska Akademia Filmowa, w związku z inwazją na Ukrainę, dołącza do bojkotu rosyjskich filmów.

16:32

Kiedy w Kijowie słychać alarm przeciwlotniczy mieszkańcy błyskawicznie udają się do pobliskich schronów. Są teraz nimi podziemia budynków mieszkalnych, sklepów, gmachów instytucji a także metro, które od poniedziałku znów przewozi pasażerów i pełni funkcję podwójną.

16:29

Wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk zaapelowała we wtorek do Czerwonego Krzyża o zorganizowanie korytarzy humanitarnych w Kijowie i w obwodzie kijowskim. Jej nagranie opublikował Ukrinform.

16:26

Rosyjska rakieta trafiła w 385 metrową wieżę telewizyjną w Kijowie.

16:25

16:23

Władimir Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy na Majdanie dokonał wyboru na rzecz pokoju, demokracji i praworządności. Rosyjska inwazja to geopolityczny terroryzm - oświadczył we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego szef Rady Europejskiej Charles Michel.

16:21

Władze obwodu sumskiego poinformowały, że doszło do wymiany jeńców między Ukrainą i Rosją. Z oficjalnych informacji wynika, że strona ukraińska odzyskała pięciu żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. W zamian Rosjanom oddano jednego oficera.

16:15

Kolejne kraje decydują o zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. Taką decyzję podjęło już 36 państw.

16:11

Kolejny atak rakietowy na Charków. Ukraińskie źródła - w tym Ołeksij Arestowycz - doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - twierdzą, że jeden z pocisków spadł na szpital w Charkowie.



Liczba ofiar ostrzału jest ustalana - powiedziała przed chwilą zastępczyni mera Charkowa - Swietlłana Gorbunova-Ruban. Dodała, ze rosyjskie pociski uderzyły w klinikę numer 3 w dzielnicy Nowobarawskiej w zachodniej części Charkowa.

Z jej słów wynika, że nie było ofiar wśród lekarzy i personelu, ale w szpitalu przebywało wielu bezdomnych, dla których szpital był schronieniem.