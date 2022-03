Pocisk wystrzelony przez rosyjskie wojsko trafił w prywatny szpital położniczy w obwodzie kijowskim - poinformowała agencja Ukrinform. Rosjanie ostrzelali też centrum Charkowa. W sieci pojawił się film pokazujący potężną eksplozję. W Mariupolu natomiast – w wyniku rosyjskiego ostrzału – mieszkańcy zostali pozbawieni prądu i ciepła. Tymczasem do Kijowa zmierza duża grupa wojsk rosyjskich — na najnowszych zdjęciach satelitarnych widać, że konwój rosyjski ma już ponad 64 km długości. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z agresją rosyjską na Ukrainie znajdziesz w naszej relacji.

Zdjęcia satelitarne, opublikowane w poniedziałek przez amerykańską firmę Maxar Technologies, przedstawiają rosyjski konwój wojskowy na północ od Kijowa, który rozciąga się na około 64 km / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

08:10

11 osób zginęło, a 40 zostało rannych po uderzeniu rakiety w centralny plac Charkowa - taki bilans przekazują ukraińskie media. Budynki miejskich władz - bezpośrednio sąsiadujące z miejscem eksplozji - nie zostały zniszczone.

08:06

"Mamo, nie jestem już na Krymie. Jestem na Ukrainie. Tu jest prawdziwa wojna, boję się" - tak brzmi SMS, który rosyjski żołnierz wysłał do swojej matki tuż przed śmiercią. Treść wiadomości odczytał podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ ukraiński ambasador Serhij Kysłyca.

08:03

Do potężnej eksplozji w Charkowie doszło w samym centrum miasta - na Placu Wolności, tuż przed budynkiem lokalnych władz. Według ekspertów możliwe, że do tego ataku uzyto rakiety Iskander.

08:00

Hollywood reaguje na rosyjską inwazję na Ukrainę. Do rosyjskich kin nie wejdzie m.in. "Batman" z Robertem Pattinsonem, którego premierę bezterminowo wstrzymano.





07:53

"Ukrainska Prawda" podaje, że Rosjanie ostrzelali centrum Charkowa. W sieci pojawił się film pokazujący potężną eksplozję.

07:49

Wszyscy obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opuszczą dziś Donieck - podaje Reuters, powołując się na źródło z kręgów dyplomatycznych.

07:36

Poniższe nagranie ma być dowodem na to, że Rosjanie zdetonowali na Ukrainie bombę próżniową. Używanie takiej broni jest zakazane Konwencją Genewską.

07:26

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow potwierdził, że na wojnie z Ukrainą "są straty" wśród Czeczenów. Jak poinformował, to dwóch zabitych i sześciu rannych. Komentarz na ten temat Kadyrow zamieścił na swoim koncie w komunikatorze Telegram.

"Wśród rodaków z Czeczenii są już niestety straty. Dwóch zginęło, a sześciu odniosło rany różnego stopnia" - napisał Kadyrow. Zdanie to znalazło się w długim oświadczeniu, w którym Kadyrow zaatakował władze Ukrainy, określając je jako "terrorystów". Zapewnił, że czeczeńskie formacje rosyjskiej Gwardii Narodowej są gotowe wykonać "jak najtrudniejsze" rozkazy.



07:23

"Okupantów karmią przeterminowanymi o siedem lat racjami żywnościowymi" - napisał w komunikatorze Telegram doradca w ukraińskim resorcie spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko.

Przedstawiciel MSW opublikował nagranie, na którym widać jak ukraiński żołnierz wyciąga z kartonu pudełka zawierające racje żywnościowe. Na pudełkach widnieje napis "Wojentorg" - tak nazywa się firma, która jest dostawcą usług dla ministerstwa obrony Rosji. Data ważności zamieszczona z tyłu pudełka to 2015 rok.

Rosyjscy żołnierze - zwracam się do was i do waszych matek. Jakimi debilami muszą być wasi generałowie, by wyposażać swoją armię przeterminowanymi racjami? Teraz jest luty 2022 roku! Jesteście na Ukrainie. Giniecie na Ukrainie nie wiadomo za co i jeszcze, k****, dają wam te przeterminowane racje - mówił zbulwersowany żołnierz na nagraniu. Rosyjskie matki, zabierzcie stąd swoje dzieci, dopóki ich wszystkich tu nie pobiliśmy! - wezwał.

07:19

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego złoży wniosek o umożliwienie obywatelom Polski służby w tworzonym na Ukrainie Legionie Międzynarodowym - podaje we wtorek "Gazeta Wyborcza".

Złożymy ten wniosek jako klub PSL, ale myślę, że poprze go zarówno cała opozycja, jak i kluby koalicji rządowej - mówi "GW" Piotr Zgorzelski, wicemarszałek reprezentujący w Sejmie ludowców. Jak wyjaśnia gazeta, "to właśnie do niego zgłosili się autorzy projektu nazwanego roboczo: Legion Ukraina".

Jak podaje "GW", założenia projektu zostały opracowane przez trzech prawników, którzy sami chcą zgłosić akces i walczyć w obronie Ukrainy. "Proponują zmiany, które ułatwią i przede wszystkim przyspieszą procedury. Na razie kwestię służby polskiego obywatela w armii innego kraju reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Mówi ona, że taka służba jest dopuszczalna, ale musi wyrazić na nią zgodę MSWiA po zasięgnięciu opinii MON. W ustawie jest wiele zastrzeżeń" - wyjaśnia.

06:58

W wyniku poniedziałkowych rosyjskich ostrzałów rakietowych w Wasylkowie pod Kijowem zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne - poinformowała mer tego miasta Natalia Bałasynowycz. Rannych przewieziono do szpitala. Mer zaapelowała do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

Bałasynowycz poinformowała na Facebooku, że w ostrzale zniszczony został 4-piętrowy budynek, w którym byli ludzie. "To straszne nieszczęście. Po prostu brak mi słów" - powiedziała w nagraniu.

06:54

Armia rosyjska ustawiła posterunki na wjazdach do Chersonia, na południu Ukrainy, ale miasto nie zostało poddane - poinformował na Facebooku mer Chersonia Ihor Kołychajew. "Przy wjazdach do Chersonia wojska rosyjskie ustawiły punkty kontrolne. Trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać. (...) Chersoń był i pozostaje ukraiński" - zapewnił Kołychajew. Zaapelował do mieszkańców o zachowanie zimnej krwi.

"Proszę każdego z was o zachowanie spokoju i rozsądku. Nie wychodźcie na zewnątrz podczas godziny policyjnej. Nie wszczynajcie z nikim agresywnych dyskusji i nie prowokujcie wroga do konfliktów. Największą wartością tego miasta jest wasze życie. To nie jest bójka, to wojna. A wojnę wygrywa się rozsądnymi działaniami i opanowaniem. Chersoń przetrwa! Ale dajcie mu na to szansę" - wezwał mer Chersonia.

06:51

Jak wygląda sytuacja na polsko-ukraińskich przejściu granicznym Smolnica-Krościenko? Według ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Zasady, najszybciej mogą się wydostać z Ukrainy osoby piesze. Około 20 kilometrów od przejścia, w miejscowości Chyrów, zorganizowano specjalny punt przesiadkowy. Ludzi, którzy tam się dostają, na granicę zabierają autobusy kursujące wahadłowo. Pasażerowie są potem wysadzania w pobliżu szlabanów, gdzie przechodzą kontrolę. Pierwszeństwo w wejściu do autobusów mają matki z dziećmi, pojazdy odjeżdżają w miarę zapełniania się miejsc.

06:48

Na Ukrainie wyłączono roaming dla rosyjskich sieci. Rosyjscy żołnierze zabierają telefony Ukraińcom, a za odmowę oddania komórki mężczyzna w Berdiańsku, na południu Ukrainy, został zastrzelony.

Ukraińscy operatorzy odłączyli łączność okupantom, blokując dostęp telefonów z rosyjskimi numerami do swoich sieci - podała ukraińska państwowa służba ds. łączności specjalnej. Jak podkreślono, łączność to jeden z kluczowych elementów prowadzenia efektywnych działań bojowych. Nie mając możliwości dzwonienia ze swoich numerów, okupacyjne wojska coraz częściej zabierają telefony obywatelom - alarmuje służba.

06:39

Do ambasady Ukrainy w Londynie zgłaszają się ochotnicy, gotowi walczyć z rosyjskim agresorem. Brytyjski rząd wspiera ochotników, ale robi to ostrożnie.



Władze sugerują, że można pomagać Ukraińcom na różne sposoby, ale nie zamierzają zniechęcać ochotników. Jesteśmy młodymi, zdrowymi i silnymi ludźmi - mówił jeden z nich. To mężczyźni w różnym wieku. Nie wszyscy mają doświadczenie wojskowe, a wielu nie ma żadnych powiązań z Ukrainą.



06:35

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę prezydent Andrzej Duda zwołał na środę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Prezydent będzie chciał omówić z głównymi siłami politycznymi obecną sytuację, współpracę sojuszniczą, zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz wsparcie dla Ukrainy - przekazał Soloch. Dodał, że "zaproszenia trafiły już do członków Rady".

06:31

Sean Penn, amerykański aktor i reżyser, który realizował na Ukrainie film dokumentalny o rosyjskiej inwazji, pokazał na Twitterze sznur aut zmierzających w stronę Polski. Razem z dwoma kolegami przeszliśmy wiele mil w stronę Polski po zostawieniu naszego auta na poboczu. Prawie wszystkie samochody na zdjęciu przewożą kobiety i dzieci. Większość z nich nie ma bagaży, a samochód to ich jedyna wartościowa rzecz - napisał.

06:22

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie działający przy Konferencji Episkopatu Polski wraz z Fundacją Aniołów Stróżów organizuje transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Potrzeba przede wszystkim środków opatrunkowych, lekarstw i noszy wojskowych - powiedziała PAP Olga Pawłowska z Fundacji Aniołów Stróżów w Drohobyczu.



Pierwszy transport z pomocą dla dzieci w Drohobyczu ze słowami sługi bożego kard. Augusta Hlonda - Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii - wyruszył w poniedziałek na Ukrainę. Były w nim materace, śpiwory, poduszki, koce oraz prowiant - powiedział PAP dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża.



06:19

Zarząd firmy Mastercard poinformował, że blokuje możliwość prowadzenia transakcji "licznym instytucjom" w ramach sankcji nakładanych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Wkrótce potem Firma Visa podała, że zastosuje się do wytycznych ws. sankcji.



Mastercard zapowiedział też przeznaczenie 2 mln dol. na pomoc humanitarną dla Kijowa i oznajmił, że będzie blisko współpracował w najbliższych dniach z regulatorami rynków finansowych z uwagi na wdrażanie restrykcji wobec rosyjskich podmiotów.



Zarząd Visy podał, że dopilnuje, by wprowadzone zostały ustalone sankcje na Rosję i jest gotów wdrożyć następne ograniczenia.

06:17

Światowa Federacja Taekwondo ogłosiła pozbawienie prezydenta Rosji Władimira Putina honorowego czarnego pasa 9 dan, przyznanego mu w listopadzie 2013 roku - donosi Newsweek. "Światowa Federacja Taekwondo jednoczy się z mieszkańcami Ukrainy. Mamy nadzieję, że ta wojna natychmiast się skończy" - napisano w oświadczeniu.

Federacja podkreśliła, że hymny Rosji i Białorusi nie będą wykonywane na imprezach międzynarodowych, a ich flagi narodowe nie będą wywieszane.

W niedzielę Międzynarodowa Federacja Judo zawiesiła Putinowi funkcję honorowego prezydenta.

05:52

05:47

Chiny rozpoczęły akcję ewakuacji swoich obywateli z Ukrainy. Ambasada w Kijowie poinformowała, że wczoraj wyjechała pierwsza zorganizowana grupa, a państwowe media podały, że byli to chińscy studenci z Kijowa udający się do Mołdawii.

05:40

Ukraina ma otrzymać od zagranicznych partnerów 70 myśliwców MiG-29 i Su-25 - poinformowało we wtorek rano na Facebooku Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

Według Dowództwa Bułgaria przekaże Ukrainie 16 MiG-29 i 14 jednostek Su-25; Polska - 28 maszyn MiG-29; Słowacja - 12 myśliwców MiG-29.

05:33

"Zabijają naszych mieszkańców Mariupola - kobiety, dzieci, starszych. Nazywają to wyzwoleniem, nazywają nasz faszystami. To cynicy. Nie mają żadnych świętości. Dzisiaj pozbawili nas prądu. Jesteśmy odłączeni od ciepła. Ale wiemy, co robić" - zastrzega Wadym Bojczenko w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

05:27

Dmytro Żywycki podkreślił, że czasie ataku na Ochtyrkę zginęło wielu rosyjskich żołnierzy. "W mieście jest dużo ciał Rosjan, zbieramy je. Pracownicy Czerwonego Krzyża zabierają je do Rosji" - oświadczył.

05:23

Ponad 70 osób zginęło w Ochtyrce w obwodzie sumskim na północy Ukrainy w wyniku ataku wojsk rosyjskich - poinformował we wtorek Dmytro Żywycki, szef Obwodowej Administracji Państwowej.

Większość ofiar to żołnierze, jednak szef regionu wyjaśnił, że są też ofiary wśród ludności cywilnej.

05:15

Liczba uchodźców z Ukrainy w Unii Europejskiej przekroczyła już pół miliona - przekazano podczas codziennego spotkania ONZ.

04:53

Życie milionów Ukraińców jest zagrożone, trzeba ich natychmiast wesprzeć - brzmiały apele podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconego pomocy humanitarnej dla ukraińskiej ludności.



"Ludność cywilna została pozbawiona podstawowych środków do codziennego życia. (...) Życie milionów cywilów jest po prostu zagrożone" - przestrzegał zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych i koordynator ds. pomocy w sytuacjach kryzysowych Martin Griffiths, podkreślając, że im dłużej będzie trwała ofensywa, tym większe będą koszty dla ludności cywilnej.

04:50

Słowenia wysłała na Ukrainę karabiny, amunicję i hełmy - poinformował minister obrony tego kraju Matej Tonin. Nie mówił o konkretnych liczbach, poza stwierdzeniem, że pomoc została już wysłana na pokładzie "kilku samolotów". "Nie byłoby mądrze ujawniać wszystkich tych liczb" - powiedział Tonin dziennikarzom.



Minister sprecyzował, że Słowenia wysłała na Ukrainę m.in. karabiny Kałasznikowa, których armia słoweńska używała przed wymianą na karabiny FN F2000.

04:43

Informacje o ofiarach wojny są w Rosji tajemnicą państwową. Dlatego matki poległych i schwytanych żołnierzy mogą nigdy nie dowiedzieć się niczego o swoich dzieciach - informuje NEXTA.

04:40

Przedstawiciele administracji USA poinformowali, że spodziewają się drugiej fali wojsk rosyjskich, które mogą przełamać opór Ukraińców - podała telewizja CNN. Spodziewane jest też oblężenie Kijowa i krwawe walki miejskie.

04:38

Zniszczonych pięć rosyjskich myśliwców, kolumna pojazdów opancerzonych, kolumna kolejowa z paliwem, system rakiet przeciwlotniczych i jeden pocisk manewrujący - to sukcesy w walce z agresorem, jakie wyliczają Siły Powietrzne Ukrainy, podsumowując poprzedni dzień.



"Podczas zuchwałych nalotów okupantów na Wasylków i Browary ukraińscy piloci myśliwscy przechwycili i zestrzelili dwa rosyjskie samoloty. Zdobycze wzbogaciły dywizje rakiet przeciwlotniczych S-300, które uderzyły w trzy samoloty okupantów" - podały Siły Powietrzne Ukrainy.

04:24

Pocisk wystrzelony przez rosyjskie wojsko trafił w prywatny szpital położniczy w obwodzie kijowskim - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku dyrektor generalny placówki Witalij Girin, którego cytuje agencja Ukrinform.



"Przyjaciele, wszyscy pytają, co się stało ze szpitalem położniczym. Dziękuję za Wasze wsparcie. Pocisk trafił w szpital, zniszczenia są duże, ale budynek stoi. Wszyscy ewakuowani i bezpieczni" - napisał Girin.

04:06

Tajwan dołączy do inicjatywy ws. zablokowania Rosji dostępu do systemu międzynarodowych rozliczeń finansowych SWIFT i dostarczy Ukrainie pomoc humanitarną - poinformował rząd w Tajpej.



Prezydent Caj Ing-wen powiedziała, że Tajwan będzie nakładał sankcje na Rosję w porozumieniu z zachodnimi partnerami.

04:00

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało wideo przedstawiające rosyjskie Mi-35M, Mi-8AMTSh i Mi-28UB uderzające w cele na Ukrainie.

03:56

Mastercard zablokował wiele instytucji finansowych należących do sieci płatniczej w wyniku nakazów sankcji wobec Rosji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat firmy.

03:53

W wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie Mariupol został pozbawiony prądu i ciepła - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku mer Mariupola Wadym Bojczenko.



W wiadomości wideo Bojczenko powiedział, że wojska rosyjskie kontynuują naloty na miasto i nacierają ciężką artylerią, niszcząc infrastrukturę. Dodał, że Siły Zbrojne Ukrainy, Gwardia Narodowa i Pułk Azowski skutecznie odpierały ataki wroga.

03:41

Netflix poinformował, że z powodu agresji na Ukrainę nie doda do swej platformy państwowych rosyjskich kanałów telewizyjnych, mimo przepisu wprowadzonego przez rosyjskiego regulatora mediów Roskomnadzor, który wymaga od niego dołączenia takiej oferty od 1 marca.

03:36

"Czas aby sprzeciwić się agresji Rosji na Ukrainę" - powiedział szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell zwracając się w wideooświadczeniu do Białorusinów. Prosił ich o sprzeciw wobec dyktatury Aleksandra Łukaszenki.

"Wiem, że ciężko Wam wyrazić swoje uczucia w warunkach totalnej opresji. Ale wiem też, że trudno zachować ciszę wobec rosyjskiej inwazji i strasznego ataku na ukraińskich obywateli i ich miasta, patrząc jak ich dobytki są niszczone, jak giną" - dodał.

03:25

"Aplikacja została zarejestrowana. Proces właśnie się zaczął" - napisał na swoim Twitterze Wsiewołod Czentsow, przedstawiciel Ukrainy przy UE. Jak przekazał dyplomata, dokumenty ws. członkostwa Ukrainy w UE zostały oficjalnie wniesione.

03:23

Elon Musk dostarczył na Ukrainę terminale umożliwiające łączenie z internetem przez satelity Starlink.

Sieć Starlink może zagwarantować łączność internetową regionom Ukrainy, które atakowane są przez rosyjską armię - pisze AFP.

03:20

"Kolumna rosyjskich najeźdźców zmierzała w kierunku Mikołajowa na południu Ukrainy, ale zawróciła. Prawdopodobnie przegrupowała się w celu okrążenia Chersoniu" - przekazał szef administracji państwowej obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

03:16

General Motors, Volvo, Volkswagen poinformowały, że zawieszają dostawy samochodów do Rosji.

Ze względu na inwazję na Ukrainę również Grupa Mercedes-Benz bada prawne możliwości zbycia należących do niej 15 proc. udziałów w rosyjskiej firmie produkującej samochody ciężarowe i pojazdy opancerzone Kamaz - podał niemiecki dziennik "Handelsblatt".

03:14

Grupa francuskich żołnierzy wylądowała w poniedziałek wieczorem w bazie wojskowej Kogalniceanu, we wschodniej Rumunii. Ich zadaniem będzie wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego - poinformowało w komunikacie rumuńskie MON.

Resort sprecyzował, że w najbliższych dniach dołączą do żołnierzy z Francji "inne siły oraz środki" z tego kraju.

02:57

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wykluczył w rozmowie z publiczną telewizją TVE możliwość wysłania ofensywnej broni dla walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy.



Potępiając działania prezydenta Rosji Władimira Putina premier Sanchez opowiedział się za przyjęciem Ukrainy do UE. Zastrzegł jednak, że nie nastąpi to szybko.

02:52

"Od początku inwazji Rosja wystrzeliła 113 lądowych i morskich rakiet taktycznych Iskander i Kalibr przeciwko cywilnym miastom i wsiom Ukrainy. Ta nieuczciwa zbrodnia reżimu Putina wymaga zbadania przez Trybunał w Hadze!" - napisało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

02:49

Japonia nałożyła sankcje na przywódców Rosji, w tym Putina, Miedwiediewa i Ławrowa, Szojgu oraz trzech urzędników państwowych.

02:46

"Podkreśliłem: Ukraina chce pokoju, ale dopóki jesteśmy atakowani przez Rosję, potrzebujemy więcej sankcji i broni. Sekretarz stanu potwierdził, że pierwszego i drugiego będzie więcej. Uzgodniliśmy dalsze kroki" - napisał na Twitterze Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba o rozmowie telefonicznej z Blinkenem.

02:17

Rosyjskie wojsko rozpoczęło w nocy z poniedziałku na wtorek szturm na Chersoń, miasto położone nad Dnieprem na południu Ukrainy - poinformował portal Nexta.

"Atak na Chersoń już się rozpoczął. Według naocznych świadków wróg zbliża się z lotniska na autostradę Nikołajewa" - potwierdziła agencja Ukrinform.

02:05

Rosyjskie wojska patrolują Berdiańsk w obwodzie zaporoskim - informuje NEXTA, publikując nagranie.

02:03

Ponad 50 Portugalczyków oraz rezydujących w Portugalii Ukraińców zgłosiło się do poniedziałkowego wieczora na ochotnika do walki z Rosją, prowadzącą od czwartku inwazję na Ukrainę - podała lizbońska telewizja SIC.

02:01

"Jeśli świat się zmienił, to polityka też musi się zmienić" - wyjaśniła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, którą w poniedziałek cytuje "Die Welt".

Baerbock (Zieloni) broniła w niedzielę wieczorem decyzji rządu federalnego o dostawach broni na Ukrainę i masowej pomocy w zbrojeniu przez Niemcy - pisze dziennik.

01:56

Trwająca ofensywa militarna jest z niezgodna (z Kartą NZ). Jest to obraza założycieli tej organizacji i wszystkiego, co ona reprezentuje - mówił Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego (ZO) Abdulla Shahid. W poniedziałek Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rozpoczęło "nadzwyczajną sesję specjalną" na temat kryzysu na Ukrainie.



Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówił o ukraińskich ofiarach wśród cywilów, w tym dzieciach. Napiętnował groźbę użycia broni jądrowej przez Kreml i wezwał do położenia kresu wojnie.

01:33

Już 64 km ma konwój rosyjskich pojazdów zmierzających z północy na Kijów. Informacje podano na podstawie zdjęć satelitarnych amerykańskiej firmy Maxar Technologies.

Widać na nich także, dodatkowe siły lądowe i śmigłowce są po białoruskiej stronie, nieco ponad 30 km od granicy z Ukrainą.

01:27

Walt Disney zapowiedział, że wstrzymuje kinowe premiery w Rosji - informuje agencja Reuters.

Decyzja została zmotywowana "niesprowokowaną inwazją na Ukrainę i tragedią humanitarną wywołana w związku z rosyjskimi działaniami".

01:04

Meta Platforms, spółka-matka Facebooka, ograniczy na swoich platformach w UE dostęp do rosyjskiej telewizji mediów RT i portalu Sputnik - poinformował w dyrektor firmy ds. globalnych Nick Clegg; wyjaśnił, że z wnioskiem o takie restrykcje wystąpiło wiele rządów.

00:52

"Zbrodnie na ludności cywilnej. Cierpienie dzieci i kobiet. Zamach na wolność i demokrację. To jest polityka Putina. Zwalczamy ją na każdym froncie" - napisał premier Morawiecki na swoim Twitterze. Poinformował także, że brał udział w kolejnych rozmowach ws. pomocy Ukrainie.



00:46

Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o nadaniu tytułu "Bohatera Ukrainy" dwunastu obrońcom kraju. Sześć osób otrzymało go pośmiertnie.

00:44

"Wiadomość do Władimira Putina: Niedługo poczujesz gniew wielu hakerów na całym świecie" - napisali w poniedziałek wieczorem na Twitterze hakerzy z grupy Anonymous.

"Putler nadszedł twój czas. Światła, kamera, akcja!" - napisała grupa.



00:41

Fotograf Associated Press opublikował zdjęcie, na którym widać niemowlęta, które śpią piwnicy używanej jako schron przeciwbombowy w szpitalu dziecięcym Ochmadet w centrum Kijowa na Ukrainie.

00:35

"Na dzielnice mieszkalne Kijowa, Charkowa i innych miast spadają rosyjskie rakiety i pociski, w tym zakazane międzynarodowo bomby kasetowe. Sytuacja jest trudna." - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Jak wspomniał we wpisie - jest świeżo po kolejnej rozmowie z ukraińskim prezydentem.



00:31

"Rosja ostrzelała dziś Charków z artylerii rakietowej. Jest to ewidentna zbrodnia wojenna. Rosjanie wiedzieli, gdzie strzelają. Za to powinien spotkać ich trybunał międzynarodowy" - mówił prezydent Ukrainy w wideooświadczeniu. Domagał się także zakazu lotów dla rosyjskich samolotów.



00:01

