Mimo zbrodni popełnionych przez Rosję Ukraina jest gotowa do rozmów – przekonywał szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Zaznaczył, że trudno ocenić szanse spotkania prezydentów obu państw, nie można też jeszcze mówić o warunkach układu pokojowego, które Rosja byłaby gotowa przyjąć.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podczas wizyty w stołecznym Muzeum Powstania Warszawskiego / Mateusz Marek / PAP

Dmytro Kułeba wiedził Muzeum Powstania Warszawskiego. Przed muzeum pytany był o prawdopodobieństwo spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Zapewnił, że wciąż trwają prace nad możliwością takiego spotkania. Pracujemy nad tym, ale trudno powiedzieć, jakie są szanse. Mogę potwierdzić, że jesteśmy gotowi mimo wszystkich okrucieństw popełnionych przez Rosję. Uważamy, że musimy ich powstrzymać. Powstrzymujemy ich na polu walki, ale musimy ich powstrzymać także dyplomatycznie; sprawić, żeby Putin zmienił stanowisko. Pracujemy nad tym spotkaniem, ale jest coraz trudniej rozmawiać z Rosjanami - mówił Kułeba dziennikarzom.



Zaznaczył, że nie może potwierdzić, by Rosja zgodziła się na jakieś warunki traktatu pokojowego. Nie mogę powiedzieć, że oficjalnie cokolwiek zaakceptowali. Trwa wymiana pomysłów, na pewne idee są bardziej otwarci, na inne mniej, ale ciągle nie mamy dokumentu, który byłby uzgodniony i gotowy na dalsze kroki. Wszystkie kluczowe kwestie są wciąż otwarte - zaznaczył.

"Rosja jest gorsza niż ISIS"

Odniósł się także do masakry cywilów w Buczy. Masakra w Buczy to najbardziej oburzające okrucieństwo XXI wieku - powiedział Kułeba, zwracając uwagę, że rosyjska armia popełniała zbrodnie na cywilach także w innych miastach i wioskach w obwodzie kijowskim.



Mówimy o Buczy, ale nie powinniśmy zapominać o innych miastach i wioskach w regionie kijowskim, które także stały się miejscem zbrodni rosyjskiej armii. Po tym, co widzieliśmy w Buczy i okolicach, możemy bez przesady powiedzieć, że Rosja jest gorsza niż ISIS, jeśli chodzi o skalę i bezwzględność popełnionych zbrodni. Będziemy zbierać wszystkie dowody, będziemy współpracować ze wszystkimi odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi, by zidentyfikować i pociągnąć winnych do odpowiedzialności - mówił dziennikarzom.



Także towarzysząca mu posłanka do Rady Najwyższej Ukrainy Mariana Bezuhla przypomniała, że rosyjskie wojsko dopuściło się zbrodni także w innych miastach, a sprawcy "powinni za to zapłacić". Porównała masakrę cywilów z Buczy do zbrodni II wojny światowej. Irpień to jedno z miast regionu Kijowa. Na własne oczy widziałam, jak snajper strzelał do ludzi czekających na ewakuację, żeby utrzymać atmosferę strachu - powiedziała.



Kułeba, który powiedział, że po zwiedzeniu MPW jest pod wrażeniem tych, którzy zdecydowali o budowie muzeum i upamiętnili w nim bohaterów i ofiary Powstania. Myślę, że przesłaniem tego muzeum dla nas wszystkich jest, że nie można wygrać ze złem bez poświęceń, ale dobra strona zawsze zwycięży. Płaci się za to cenę, ale dobro zawsze zwycięży - powiedział.

Szef ukraińskiej dyplomacji zwiedził muzeum, wpisał się do księgi pamiątkowej. Złożył także hołd żołnierzom AK pod pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach.