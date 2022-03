24. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. „Rozmowy o pokoju i bezpieczeństwie dla Ukrainy to jedyna szansa dla Rosji na zmniejszenie szkód po jej własnych błędach” – mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym wystąpieniu. Jak dodał, „czas przywrócić Ukrainie integralność terytorialną i sprawiedliwość”. Kijów przygotowuje się do spodziewanego ataku na miasto, tymczasem we Lwowie przygotowano interaktywną mapę schronów i bunkrów dla mieszkańców. Ukrainę od początku wojny opuściły już 3,2 mln obywateli, z czego do Polski przyjechały ponad 2 mln uchodźców. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 19.03.2022 r.

Ukraińscy ratownicy sprzątają gruz po ostrzale budynku w Charkowie / VASYL ZHLOBSKY / PAP/EPA





08:28

08:21

Władze Rosji mogą przygotowywać prowokacje na własnym terytorium. Pozwoliłoby to uzasadnić powszechną mobilizację - podał w sobotę rano sztab generalny ukraińskiego wojska na swoim profilu w serwisie Facebook.

08:07

Ukraińskie ministerstwo obrony publikuje film, na którym widać zniszczony ostrzałami i bombardowaniami Czernihów. "Rosyjscy okupanci kontynuują walkę z ludnością cywilną - kobietami i dziećmi" - pisze resort.

08:00

Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie dziennikarze lokalnego portalu Zaxid.net opracowali mapę schronów i bunkrów we Lwowie. Ludzie potrzebowali informacji, gdzie mogą się schronić, co zrobić w przypadku ostrzału i gdzie szukać pomocy - powiedział w rozmowie z PAP Jarosław Iwanoczko, zastępca redaktora naczelnego portalu Zaxid.net.



"Mapa schronów i bunkrów została przygotowana jeszcze przed wybuchem wojny. Mieliśmy odczucie i informacje od naszych zachodnich partnerów, że wojna rozpocznie się wcześniej niż myśleliśmy" - podkreślił Iwanoczko.

07:34

W ciągu ostatniej doby Sił Zbrojne Ukrainy zlikwidowały rosyjskiego generała porucznika Andrieja Mordwiczowa - podał w sobotę rano ukraiński sztab generalny w serwisie Facebook.

07:22

07:10

"Wszystko robimy sami, po godzinach pracy, żeby kogoś, kto uciekł przed bombą, nie zabiła niewyrównana cukrzyca w ciągu tygodnia od przyjazdu do Polski" - powiedziała PAP lekarka-wolontariuszka z punktu konsultacyjnego dla uchodźców z Ukrainy w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie Joanna Mieżyńska-Kurtycz.



"Zazwyczaj, gdy otwieramy o godz. 15, przed drzwiami czeka już kolejka pacjentów. Zgłasza się do kilkunastu osób dziennie, z przeróżnymi problemami. Najczęściej to choroby internistyczne: nadciśnienie, cukrzyca, niedoczynność tarczycy" - powiedziała PAP jedna z pomysłodawczyń punktu konsultacyjnego dla uchodźców Joanna Mieżyńska-Kurtycz ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



Punkt działa od 8 marca. Powstał z inicjatywy lekarzy-wolontariuszy, którzy przyjmują uchodźców z Ukrainy z przewlekłymi chorobami tak, aby ci nie przerywali rozpoczętego w ojczyźnie leczenia.

07:00

Ok. połowa polskiej przestrzeni powietrznej jest przeznaczona dla wojska i sił sojuszniczych w powodu wojny w Ukrainie - mówi szef PAŻP Janusz Janiszewski. Zamknięcie przestrzeni powietrznej Ukrainy i Mołdawii oraz restrykcje dot. Rosji mogą obniżyć przychody PAŻP o 30-40 mln zł kwartalnie - dodaje.



Dodał, że w związku z tym cywilny ruch lotniczy odbywa się w zachodniej części kraju. "Wiele linii lotniczych preferuje omijanie naszej wschodniej granicy w odległości mniej więcej 180 km, czyli tej części, w której dzisiaj obowiązuje szereg restrykcji i zakaz planowania lotów ze względu na działania obrony powietrznej" - wskazał.

06:53

"Wyobraźcie sobie, że na tym stadionie jest 14 tysięcy trupów i dziesiątki tysięcy okaleczonych" - powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo, komentując wystąpienie Władimira Putina podczas propagandowej imprezy na moskiewskim stadionie Łużniki z okazji 8. rocznicy aneksji Krymu.



"To jest cena wojny. Niewiele ponad trzy tygodnie. Ona musi się skończyć, propozycje Ukrainy są na stole" - powiedział prezydent.

06:38

Nexta publikuje zdjęcie z muralem w Pradze. Przedstawia dziewczynkę, chroniącą pod ukraińską flagą bajkowe postaci z różnych krajów. "Dziś Ukraina naprawdę decyduje o przyszłości Europy" - pisze Nexta.

06:30

Wojna na Ukrainie ma silny wpływ na dzieci we Włoszech - ostrzegają włoscy lekarze. Apelują do dorosłych, by nie dopuszczali do tego, aby najmłodsi oglądali w telewizji i w internecie drastyczne sceny przedstawiające skutki bombardowań.



"Dzieci - wyjaśnił - są jak gąbki i interpretują to, co widzą w sposób nieporównywalny z dorosłymi. Dlatego należy je chronić starając się przedstawić im fakty zgodnie z ich zdolnością do ich przyjęcia" - powiedział agencji Ansa Mattia Doria z włoskiej federacji lekarzy rodzinnych. Podkreślił, że to kolejny wstrząs po tym z początku pandemii, gdy podawano szokujące liczby dotyczące zmarłych i chorych.

06:24

"Uwaga! W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy! Prosimy wszystkich o pilne udanie się schronu obrony cywilnej!" - wiadomość o takiej treści dostali o poranku mieszkańcy Kijowa, informuje agencja Ukrinform.



Jak dodano, wezwano mieszkańców, by nie ignorowali alarmów.

05:30

Dzisiaj i jutro ( sobota i niedziela) przed przejściem granicznym z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie) ma się odbyć protest przeciwko transportowi towarów z Europy do Rosji - informuje Nexta. Będzie blokada ciężarówek.





05:22

Derek Chollet, doradca sekretarza stanu USA, oceniając koszty, jakie Rosja poniesie w stosunkach międzynarodowych z powodu agresji na Ukrainę, przewiduje, że "przestanie ona być bardzo atrakcyjnym partnerem, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej".

"Wobec brutalnej próby zniewolenia Ukrainy podjętej przez Putina, kraje regionu, które mają silne więzi z Rosją, będą musiały zadać sobie pytanie, jakie korzyści mogą one przynieść w przyszłości" i "co osłabiony Putin będzie miał do zaoferowania Ameryce Łacińskiej" - powiedział Chollet w wywiadzie dla latynoamerykańskiego portalu informacyjnego INFOBAE.





04:28

Okupanci ostrzelali szpital w Trościańcu w obwodzie sumskim. Na szczęście nikt nie zginął - napisał na Telegramie w nocy z piątku na sobotę Dmytro Żywycki, szef sumskiej obwodowej administracji państwowej. Żywycki poinformował również o pożarze magazynu przemysłowego w Sumach, do którego doszło po rosyjskim ostrzale budynku.

04:23

Dzisiaj o godz. 8:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie rusza największy w Polsce centralny punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Na miejscu przygotowano stanowiska i sprzęt do obsługi interesantów. Mają w nim pracować urzędnicy stołecznego samorządu i oddelegowani przez rząd - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

03:34

Rosyjska wojna z Ukrainą może zepchnąć 40 mln ludzi do "skrajnego ubóstwa" - informuje "The Kyiv Independent" powołując się na analizę przeprowadzoną przez amerykański ośrodek analityczny Center for Global Development.

03:10

W ocenie sekretarza obrony USA w czasie działań na Ukrainie rosyjska armia popełniła taktyczne błędy. "To była seria błędnych kroków" - powiedział w piątek Lloyd Austin stacji CNN. "Wyobrażali sobie, że szybko pójdą naprzód i błyskawicznie zajmą stolicę , ale nie byli w stanie tego zrobić" - stwierdził szef Pentagonu. Dodał, że Rosjanie nie wykorzystali właściwie informacji wywiadowczych, wskazał także na brak efektywnej współpracy między rosyjskimi siłami powietrznymi a wojskami lądowymi.

Według Pentagonu rosyjska armia nie poczyniła na Ukrainie, w tym także na obrzeżach Kijowa, znaczących postępów. Rosjanie nie zdobyli także przewagi w ukraińskiej przestrzenie powietrznej.

03:00

Suwerenność i integralność terytorialna, a także niezależność państwowa są i pozostaną tak zwaną czerwoną linią w obecnych negocjacjach pokojowych z Rosją - oświadczył przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

Stefanczuk podkreślił, że wynik rozmów może być tylko jeden: "Nasze zwycięstwo". "Zmierzamy we właściwym kierunku, ale ukraiński naród już za swoją niezależność zapłacił życiem wielu obywateli (...) Odpowiedzialność za to spada na Rosję" - napisał Stefanczuk na stronie internetowej Rady Najwyższej.

02:41

Stany Zjednoczone chcą wbić klin między Chiny i Rosję- to komentarz chińskich mediów po wczoraszej rozmowie prezydentów USA i Chin. Według nich, Waszyngton żąda od Pekinu by wywarł presję na Moskwę w sprawie Ukrainy po to, by poróżnić Rosję i Chiny i przerwać ich partnerstwo.

02:07

Rosjanie próbują nalotami zrekompensować niepowodzenia na lądzie. W piątek wykonali ich ponad 40 - poinformował w nocy z piątku na sobotę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Tylko w ciągu ostatniego dnia najeźdźcy wystrzelili w Ukrainę 14 rakiet i przeprowadzili ponad 40 nalotów" - podano w komunikacie sztabu. Poinformowano również o tymczasowym odcięciu Ukrainy od dostępu do Morza Azowskiego.

01:57

Ogród zoologiczny pod Kijowem zaapelował o pomoc humanitarną w ratowaniu zwierząt - informuje "The Kyiv Independent". Ogród zoologiczny "Park XII Miesięcy", położony 25 km na północ od Kijowa, zwrócił się z prośbą o pomoc w ewakuacji zwierząt lub przywiezieniu karmy dla tych, których transport jest utrudniony.

01:25

W piątek nad Ukrainą zestrzelono "12 rosyjskich wojskowych obiektów powietrznych", w tym dwa samoloty - poinformowało dowództwo sił powietrznych Ukrainy. Samoloty ukraińskich sił powietrznych strąciły w piątek 10 rosyjskich celów powietrznych, dwa kolejne zostały zniszczone przez systemy przeciwlotnicze. Wśród zniszczonego przez Ukraińców sprzętu rosyjskiego znalazły się dwa samoloty, trzy helikoptery, trzy drony oraz cztery pociski manewrujące.

00:52

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a amerykańskie giełdy zanotowały najlepszy tydzień od 2020 roku. W centrum uwagi rynków pozostaje rosyjska agresja militarna na terenach Ukrainy.

00:28

W wyniku nalotów i ostrzału 18 marca w Mikołajowie, ucierpiały dziesiątki mieszkańców. Miasto zostało ostrzelane z bliskiej odległości, więc nie było czasu na włączenie syren przeciwlotniczych - informuje Kyiv Independent cytując mera miasta Ołeksandra Senkiewicza.

00:08

"Rozmowy o pokoju i bezpieczeństwie dla Ukrainy to jedyna szansa dla Rosji na zmniejszenie szkód po jej własnych błędach. Czas się spotkać. Czas pogadać. Czas przywrócić Ukrainie integralność terytorialną i sprawiedliwość- powiedział w najnowszym przemówieniu w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

23:40

Ukraiński wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow podziękował w piątek wieczorem m.in. polskiemu rządowi i spółce Orlen za Starlinki. "Nowa partia stacji Starlink! Podczas gdy Rosja blokuje dostęp do internetu, Ukraina coraz bardziej otwiera się na cały świat. Ukraina to prawda. Prawda zawsze zwycięża. Podziękowania dla @elonmusk, rządu Polski i Orlenu" - napisał na Twitterze Fedorow.

23:32

WOŚP buduje wielki namiot na tyłach Dworca Wschodniego w Warszawie. Będzie to kolejny punkt tranzytowy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ma zacząć działać już w przyszłym tygodniu.