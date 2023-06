Dowództwo Operacyjne Południe Armii Ukrainy poinformowało na Facebooku, że Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim."Skala zniszczeń, prędkość i ilość wody oraz prawdopodobne obszary powodzi są ustalane"– podano w komunikacie. Rosjanie nie przyznają się do ataku i twierdzą, że za wybuchem stoją Ukraińcy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołuje naradę Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RNBiO). Pod wodą może się znaleźć 80 miejscowości. Według rosyjskich źródeł na razie nie ma krytycznego zagrożenia dla Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W nocy Rosjanie przeprowadzili ataki na Kijów. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek na obszarze całej Ukrainy, silne eksplozje słychać było w stolicy kraju, Kijowie - poinformował portal Ukraińska Prawda. Wczoraj Ukraińcy zdementowali podobne doniesienia. Oto najważniejsze informacje dotyczące 468. dnia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

08:38

Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, który odwiedza Ukrainę powiedział, że jest za wcześnie, by ocenić skutki wybuchu zapory, ale "jedyną powodem tego, co się stało, jest nieuprawniona inwazja Rosji na Ukrainę". James Cleverly stwierdzi, że najlepsze co może teraz zrobić Rosja, to wycofanie żołnierzy z Ukrainy.

08:32

Po wysadzeniu przez rosyjskie wojska okupacyjne zapory w Nowej Kachowce na Dnieprze prawie dziesięć miejscowości zostało całkowicie albo częściowo zalanych, a w strefie zagrożenia znalazło się około 16 tys. ludzi - podała Chersońska Wojskowa Administracja Obwodowa.

Informacje te dotyczą kontrolowanej przez ukraińskie władze prawej, zachodniej części Dniepru i pochodzą z godziny 7.30 (6.30 w Polsce) - wyjaśniono w Telegramie.

"Według stanu na 7.30 całkowicie lub częściowo zalane zostały miejscowości: Tiahynka, Lwowe, Odradokamianka, Iwaniwka, Mykilske Tokariwka, Poniatiwka, Biłozerka i dzielnica Wyspa miasta Chersoń" - poinformowano.

"Na prawym brzegu Chersońszczyzny w strefie krytycznej znalazło się blisko 16 tys. osób" - wskazano.

08:03

Położona w Nowej Kachowce na południu Ukrainy zapora na Dnieprze została ukończona w 1956 r. Ma 30 m wysokości i 3,2 km długości, jej częścią jest Kachowska Elektrownia Wodna. Zapora została zajęta przez wojska rosyjskie 24 lutego 2022 r. We wtorek nad ranem władze ukraińskie poinformowały o wysadzeniu konstrukcji przez Rosjan.



07:56

Ukraińska agencja atomistyki twierdzi, że zniszczenie zapory w Nowej Kachowce zagraża funkcjonowaniu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, ale w tej chwili sytuacja w obiekcie jest pod kontrolą.

07:51

Rosyjska agencja RIA Novosti podaje - powołując sie na źródła w FSB - że Ukraina planuje zrzucić w Rosji "brudną bombę".

Brudna bomba składa się z dwóch części. Standardowego ładunku wybuchowego i materiału radioaktywnego, który rozprzestrzenia się po eksplozji. Skutkami eksplozji są fale uderzeniowe i cieplne oraz rozprzestrzenianie się materiału radioaktywnego.

07:45

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że zniszczenie zapory w Nowej Kachowce potwierdza, że "siły Moskwy muszą być wypędzone" z całej Ukrainy.

07:41

Wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce na południu Ukrainy to "ekobójstwo" i "kolejna zbrodnia wojenna" Rosjan - oświadczył we wtorek Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

To jest ekobójstwo. Rosjanie odpowiedzą za potencjalne pozbawienie wody pitnej ludzi w południowej części obwodu chersońskiego i na Krymie, za potencjalne zniszczenie części miejscowości i biosfery - napisał Jermak na serwisie Telegram.

Ostrzegł następnie, że działania Rosjan "powodują zagrożenie dla Zaporoskiej Elektrowni Atomowej".

07:27

Ukraińska Prawda publikuje materiały pokazujące jak wzrasta poziom wody w Chersoniu.