Dziś już 37. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Obrońcom udało się odbić od Rosjan kilkanaście miejscowości, jednak wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk ostrzega mieszkańców przed powrotem. Jak informuje, rosyjskie wojsko przed odwrotem zaminowało teren. Wciąż w trudnej sytuacji jest Mariupol – Rosjanie nie zezwolili na bezpieczny przejazd konwoju Czerwonego Krzyża z pomocą humanitarną. Tymczasem Rosja informuje o ogromnym pożarze w Biełgorodzie – płoną tam zbiorniki z paliwem. Rosjanie twierdzą, że pożar spowodował atak rakietowy przeprowadzony przez Ukrainę. Władze w Kijowie tych doniesień nie komentują. Najważniejsze wydarzenia związane z rosyjską agresją na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 01.04.2022 r.

Pożar magazynu ropy naftowej w Biełgorodzie. To rosyjskie miasto, położone 40 km od granicy z Ukrainą. Rosjanie twierdzą, że pożar spowodował atak rakietowy przeprowadzony przez Ukrainę. Władze w Kijowie tych doniesień nie komentują.

Konwój Czerwonego Krzyża z pomocą humanitarną i medyczną dla oblężonego Mariupola utknął w Zaporożu, bo nie dostał gwarancji bezpiecznego przejazdu. Rosyjskie wojska zatrzymały też autobusy, którymi chciano ewakuować z Mariupola cywilów - podała w piątek BBC. Pojawiają się informacje, że Rosjanie zrabowali część przewożonej pomocy humanitarnej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyrzucił dwóch generałów, którzy służyli w ukraińskich służbach bezpieczeństwa. Mówi o nich "zdrajcy" i zapowiada, że zostaną ukarani.

"Putin nie jest człowiekiem o zrównoważonej psychice i systemie myślenia, który byłby dostępny dla innych. Trzeba zrozumieć, że Putin jest odrębną osobowością" - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka i kremlinolożka. "On nigdy nie uznał rozpadu Związku Radzieckiego" - dodała.

Personel Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej poinformował, że na terenie obiektu nie ma osób postronnych. Rosyjscy żołnierze, którzy opuścili Czarnobylską Elektrownię Atomową, zabrali ze sobą strażników z ukraińskiej Gwardii Narodowej, przetrzymywanych przez nich w charakterze zakładników od początku wtargnięcia 24 lutego - podała jeszcze w czwartek portal Ukrainska Prawda.

23:07

Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz posiada lub jest powiązany z kolekcją pięciu jachtów, których wartość szacuje się na prawie 1 mld dolarów, w tym trzech, o których do tej pory nie było wiadomo, że są jego - ujawnił dziennik "Financial Times".

22:42

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował na Twitterze, że rozmawiał w piątek z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułebą o pomocy USA i ich sojuszników dla Ukrainy. "Była to dobra kontynuacja (rozmów) po naszym niedawnym spotkaniu w Warszawie" - napisał Blinken.

22:20

Zamknięcie handlu towarowego z Rosją, całkowite odcięcie wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT oraz zawieszenie wydawania wiz dla Rosjan chcących wjechać do Unii Europejskiej są wśród postulowanych przez premiera Morawieckiego w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej sankcji na Rosję - informuje portal interia.pl.

22:17

USA przekazały Ukrainie sprzęt ochronny przeciwko ewentualnym atakom chemicznym lub biologicznym - powiedziała w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. To efekt obaw o potencjalne użycie takiej broni przez Rosję - dodała.

22:07

Wojska rosyjskie zmieniły taktykę walki w powietrzu i skoncentrowały się na wschodniej części Ukrainy; ich lotnictwo nie wchodzi w strefę ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, natomiast ostrzeliwuje miasta i infrastrukturę - podały ukraińskie siły powietrzne.

22:01

Mamy do czynienia z bardzo specyficzną grupą uchodźców wojennych. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci. Myślę, że mamy już około 1 miliona ukraińskich dzieci w naszym kraju - powiedział w piątek na antenie TVP Info szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

21:58

Pomimo wycofania na Ukrainie części sił rosyjskich na kierunku północno-wschodnim nie doszło tam do znaczących zmian w pozycjach walczących stron. Rosja nie zamierza oddać inicjatywy na północy Ukrainy - oceniają eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) po pełnych 36 dniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

21:55

Pod Mińskiem zauważono długą kolumnę pojazdów transportujących systemy rakietowe S-300. Pojazdy zmierzały w kierunku granicy z Ukrainą - podaje Ukraińska Prawda.

21:50

Nowy, zaskakujący krok Rosji - państwowa spółka Gazprom oddziela się od swojej niemieckiej spółki zależnej Gazprom Germania. Pytanie, jakie konsekwencje będzie to miało dla dostaw gazu w Niemczech, pozostaje otwarte. Według Federalnej agencji ds. sieci, dostawy gazu w RFN były w piątek stabilne - pisze agencja dpa.

21:40

Aplikacja randkowa Badoo nie działa już w Rosji i na Białorusi - informuje NEXTA.

21:38

Do Rzymu wraz z Parą Prezydencką samolotem specjalnym przyleciało pięcioro onkologicznie chorych dzieci uchodźców wraz z opiekunami i rodzeństwem. Mali pacjenci trafili pod opiekę szpitala Bambino Gesu - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

21:37

Na przejściu granicznym w Medyce przekazane zostały w piątek trzy namioty pneumatyczne do Lwowa i Truskawca na Ukrainie. Sprzęt zakupiony został przez Fundację PGE.

21:26

Pracownicy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) nie dotarli w piątek do oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola i podejmą w sobotę kolejną próbę - poinformowały służby prasowe organizacji, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina.

21:19

MSZ Bułgarii poinformowało w piątek, że uznało kolejnego rosyjskiego dyplomatę za persona non grata w związku z podejrzeniem o działalność szpiegowską i nakazało mu opuszczenie kraju w ciągu 72 godzin. Z tych samych względów 18 marca z Sofii wydalono 10 rosyjskich dyplomatów.

21:15

Reżim Alaksandra Łukaszenki sprowadzał migrantów na granicę polsko-białoruską. Działo się to za pełną aprobatą i wiedzą Moskwy - podkreślił szef MSWiA Mariusz Kamiński w TVP Info. To był element tego samego scenariusza, czyli destabilizacji sytuacji w naszym regionie Europy - stwierdził.

20:49

Wojska rosyjskie przeprowadziły atak trzema pociskami rakietowymi Iskander na osadę w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - poinformował wieczorem szef władz obwodowych Maksym Marczenko w komunikatorze Telegram. Dodał, że są ofiary.

20:41

6266 osób zostało ewakuowanych na Ukrainie poprzez korytarze humanitarne, ponad 3 tys. osób opuściło oblężony Mariupol - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Przekazał, że w obwodzie donieckim wywieziono z Mariupola 3071 osób. W obwodzie ługańskim, również na wschodzie Ukrainy, 285 osób wywieziono z Siewierodoniecka. Z Rubiżnego, w tym samym regionie, wyprowadzono 60 osób, z Lisiczańska - 1300. 52 osoby ewakuowano z Kreminnej, a 38 z Popasnej, również w obwodzie donieckim.

20:35

Rosyjska inwazja na Ukrainę dowodzona jest z Moskwy i Rosja nie ma na Ukrainie dowódcy kierującego całością operacji - informuje "New York Times", powołując się na przedstawicieli administracji USA. Według dziennika decyzje dotyczące ruchów wojsk ma podejmować m.in. sam Władimir Putin.

Według cytowanego przez gazetę byłego generała sił lądowych USA Jeffreya Schoessera zamiana rosyjskiej strategii i skupienie się na ofensywie w Donbasie mogą nie przynieść pożądanych przez Rosję rezultatów ze względu na brak wystarczających sił.

20:32

"Putin nie rezygnuje z kwestii zniszczenia naszego państwa. Teraz przegrupowuje swoje wojska, aby kontynuować atak na nasz kraj" - sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Według sekretarza RBNiO Putin chce zakończyć wojnę paradą zwycięstwa.

"Oczywiście, oni potrzebują zwycięstw. Mają sakralny dzień ‘9 maja’. Putin stawia sobie za zadanie zakończenie tej wojny paradą. Przed nami jeszcze wiele bitew. Nie wolno nam się rozluźniać. Sytuacja nie jest tak wesoła, jak byśmy tego chcieli" - przestrzegł Daniłow.

20:21

20:16

W okolicach Kijowa Gwardia Narodowa Ukrainy zniszczyła kilkadziesiąt jednostek rosyjskiego sprzętu.

20:13

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zamierza powołać okupacyjne władze na zajętych przez wojska rosyjskie obszarach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Będą to struktury złożone z funkcjonariuszy rosyjskich służb - ostrzegło ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

"Pierwszym zadaniem nowej ‘władzy’ będzie wytworzenie u miejscowej ludności przekonania, że tylko Rosja może ich uratować od klęski głodu. Dlatego już teraz rosyjskie wojska blokują na tych terenach pomoc humanitarną. Prawdopodobnie raz w miesiącu okupanci przekażą cywilom własną pomoc i nagrają jej dostarczanie na wideo w celach propagandowych" - napisano w komunikacie Centrum, które podlega Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

20:04

Firmy sprzedające paliwo do statków przyłączyły się do sankcji nakładanych na Rosję.

Jak podaje agencja Reutera, w największych portach Europy - w tym w Hiszpanii i na Malcie jednostki pływające pod rosyjska banderą nie będą mogły zatankować.

Eksperci wyjaśniają, że to poważny problem logistyczny dla tankowców płynących z bałtyckich portów do Azji.

20:01

19:52

"Niestety, przewaga liczebna rosyjskich okupantów i wiarołomstwo miejscowych zdrajców doprowadziły 1 kwietnia 2022 roku do przejęcia przez wroga kontroli nad Iziumem" - poinformował przedstawiciel rady miejskiej Maksym Strelnyk.

Przypomniał, że 26 marca miejscowi mieszkańcy wprowadzili wojska rosyjskie do południowej części miasta. Sprawiło to, że zablokowana została trasa, którą dostarczano pomoc humanitarną i ewakuowano ludność.

19:45

Rosyjskie wojska ustanowiły swą bazę i punkt planowania ataku na Kijów w świątyni położonej około 35 km na północny zachód od ukraińskiej stolicy - poinformował wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA.

"Personel wojskowy znajduje się zarówno w świątyni, jak i na otaczającym ją zamieszkanym terenie" - powiedział przedstawiciel władz amerykańskich, powołując się na odtajnione informacje wywiadowcze.

19:42

6 zniszczonych rosyjskich wozów bojowych w okolicy Hostomela.

19:33

Rosyjskiemu dziennikarzowi telewizyjnemu i propagandziście Kremla Artiomowi Szejninowie zamrożono prawo do jego mieszkania w nadbałtyckim kurorcie Połąga na mocy finansowych sankcji UE zastosowanych wobec Rosji - poinformowała litewska Służba Dochodzeniowa ds. Przestępstw Finansowych (FNTT). W 2014 roku jego wartość szacowano na 60 tys. euro. Teraz jest warte znacznie więcej.

19:31

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, do północy z czwartku na piątek w wyniku działań wojennych na Ukrainie zginęło co najmniej 1276 cywilów, a 1981 zostało rannych - przekazało w piątek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

W czwartek informowano o 1232 zabitych cywilach i 1935 rannych.

19:22

UNESCO potwierdziło zniszczenie przez Rosjan 53 zabytkowych świątyń na terenie Ukrainy.

19:17

Kolejne nagranie ze zrujnowanego w rosyjskiej inwazji Mariupola. Jego odbudowę ukraińskie szacują na co najmniej 10 mld dolarów.

19:04

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o utrzymanie dialogu Moskwy z Kijowem w celu jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie - podała kancelaria tureckiego przywódcy.

Prezydent Turcji powtórzył wcześniejszą deklarację o gotowości Ankary do zorganizowania bezpośrednich negocjacji Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

19:02

"Dostawy humanitarne pomimo wszystkich uzgodnień i obietnic strony rosyjskiej nie docierają (do Mariupola). Korytarz humanitarny (...) w praktyce nie istnieje" - powiedział gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko, cytowany przez Reutera. Udający się do miasta konwój Międzynarowego Komitetu Czerwonego Krzyża został zmuszony do odwrotu.

Reuters przypomina, że liczne próby otworzenia tzw. zielonych korytarzy i dostarczenia pomocy do oblężonego miasta kończyły się niepowodzeniem z powodu rosyjskiego ostrzału.

18:58

Rosyjskim strażakom udało się zlokalizować źródło ognia w składzie ropy w Biełgorodzie.

18:48

Nie wszystko, co brzmi jak eksplozja, jest eksplozją. W obwodzie lwowskim powstaje nowe złoże gazowe. W ten sposób władze Ukrainy chcą jej zapewnić niezależność energetyczną.

18:41

Ukraińskie wojsko opublikowało kolejne nagranie z łupami rosyjskich szabrowników w Ukrainie. Wśród skradzionych przedmiotów znalazły się dziecięce zabawki, patelnie, rowery i wędki.

18:37

Mer Buczy Anatolij Fedoruk poinformował w piątek, że wojska ukraińskie wyzwoliły to podkijowskie miasteczko. Dzień 31 marca przejdzie do historii miasta jako wielkie zwycięstwo naszych sił zbrojnych - oświadczył na Facebooku Fedoruk.

"Jestem przekonany, że takiego wielkiego zwycięstwa doczekamy się też na całej Ukrainie" - dodał mer.

18:34

Dowództwo rosyjskie wycofuje niektóre jednostki spod Kijowa i Czernihowa, żeby przygotować natarcie na Charków i na kierunku donieckim - podał sztab generalny ukraińskiej armii.

Oprócz tego, jak twierdzi ukraińskie dowództwo, na terytorium Białorusi, do homelskiego centrum medycyny radiacyjnej, trafiają rzekomo ranni żołnierze rosyjscy, którzy zostali napromieniowani podczas pobytu w strefie Czarnobylskiej.

18:26

Kanadyjskie muzea, galerie, teatry i festiwale otrzymały od rządu instrukcje, by zawiesić relacje z partnerami, którzy są finansowani przez rządy Rosji i Białorusi.

18:21

Czeskie ministerstwo spraw zagranicznych zaapelowało do rosyjskich dyplomatów, aby nie służyli reżimowi w Moskwie. W wezwaniu opublikowanym po angielsku i rosyjsku podkreślono, że Rosja będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami wojny i zniszczeń na terytorium Ukrainy.

Jak dodano, dyplomaci powinni być w stanie krytycznie analizować i oceniać informacje oraz przestrzegać prawa międzynarodowego, a także wiedzieć i potrafić rozpoznać, kiedy elita polityczna działa na szkodę kraju.

18:15

86 wojskowych ukrańskich, w tym 15 kobiet, zostało uwolnionych w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy w ramach wymiany jeńców z Rosją - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy, Kyryło Tymoszenko.

18:01

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w piątek z merem okupowanego Melitopola Iwanem Fedorowem, który w marcu został uprowadzony przez wojskowych rosyjskich i później uwolniony w ramach wymiany jeńców. Macron zapewnił, że Francja "jest razem z Ukrainą".

"Nie można sobie wyobrazić, co przeżył mer Melitopola, porwany przez armię rosyjską. Uwolniony, opowiedział o tym. Jego historia nami wstrząsnęła. Wyraziłem zachwyt i poparcie dla niego i towarzyszących mu kobiet-deputowanych ukraińskich" - napisał Macron na Twitterze.

17:55

Do Niemiec przybył w piątek z Mołdawii drugi samolot z ukraińskimi uchodźcami wojennymi. W samolocie, który po południu wylądował na lotnisku Erfurt-Weimar, znajdowało się 117 osób. Niemcy zgodziły się przyjąć 2500 uchodźców, którzy przedostali się z Ukrainy do Mołdawii - informuje telewizja ARD.

17:47

Eksperci policji i pogotowia ratunkowego odnaleźli i zneutralizowali dotąd ponad 10 tys. sztuk różnego rodzaju amunicji w Kijowie i obwodzie kijowskim - poinformowała w piątek na Telegramie ukraińska policja.

"Wśród amunicji znalazły się m.in. pociski taktyczne, bomby lotnicze, amunicja artyleryjska i granaty ręczne" - podano w komunikacie.

17:34

Zdaniem resortu obrony Ukrainy Rosjanie wykorzystują dzieci jako żywe tarcze. Rzecznik praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa ostrzega, że to zbrodnia wojenna i łamanie konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

17:31

Drodzy ukraińscy przyjaciele, wkrótce pomożemy wam odbudować wasze miasta i miasteczka, będziemy nadal opiekować się waszymi rodzinami, które zostały zmuszone do ucieczki, dopóki nie będą mogły bezpiecznie wrócić - powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w Kijowie.

17:27

W okupowanej Kachowce w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, rosyjscy wojskowi wyznaczyli nowego mera, Pawła Filipczuka - poinformowała gmina Kachowki.

Jak podano, kilkudziesięciu żołnierzy rosyjskich przybyło wraz z niektórymi mieszkańcami do budynku władz lokalnych. Tam wojskowi zebrali wszystkich urzędników, którzy byli wówczas w pracy, odebrali im telefony komórkowe i oświadczyli, że rada miejska, która zarządza gminą, nie radzi sobie z obowiązkami.

17:20

17:05

Parlament Ukrainy przyjął w piątek ustawę o wypłatach dla rosyjskich żołnierzy za uzbrojenie i sprzęt wojskowy przekazany dobrowolnie ukraińskiej armii. Warunkiem wypłaty środków finansowych jest dobry stan techniczny broni lub sprzętu, umożliwiający wykorzystanie w walce.

Rosyjski myśliwiec wyceniono na 1 mln dolarów, okręty wojenne różnych klas na 0,5-1 mln dolarów, śmigłowiec bojowy na 500 tys. dolarów, samobieżny system artylerii na 100 tys. dolarów, a transporter opancerzony na 50 tys. dolarów.

16:56

Nieodłączony od systemu SWIFT Gazprombank nadal finansuje wojnę z Ukrainą - podał Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (wywiad wojskowy - GUR MO).

"W szczególności ustalono, że za pośrednictwem rosyjskich Promswiazbanku i Gazprombanku pozyskiwane są bezzałogowe statki powietrzne, komponenty do sprzętu wojskowego oraz elektroniczny sprzęt rozpoznawczy dla 47. Gwardyjskiej Dywizji Pancernej" - czytamy w komunikacie.

16:47

W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu uprowadzone zostały dyrektorki szkół, które odmówiły współpracy z nowymi władzami miejskimi i nauczania według programów rosyjskich - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Rosjanie postanowili "od 4 kwietnia br. rozpocząć w mieście proces edukacyjny w języku rosyjskim według rosyjskich programów".

16:29

Wszystkie systemy Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, w tym odpowiedzialne za kontrolę i monitoring wskaźników promieniowania, pracują w normalnym trybie. Na terenie obiektu nie ma rosyjskich żołnierzy - poinformował dyrektor elektrowni Wałerij Sejda, cytowany w komunikacie koncernu Enerhoatom.

16:26

Rosyjski śmigłowiec Mi-28 rozbił się w Pierwomajsku w obwodzie ługańskim.

16:22

Niezwykle ważnym aspektem działania Polskiej Akcji Humanitarnej jest jej apolityczność, dzięki której możemy skutecznie udzielać pomocy humanitarnej ofiarom wojny po obu stronach frontu - mówi szef misji PAH na Ukrainie Stephane Moissaing.

"Jednak ta wojna, która wybuchła 24 lutego, przeszła wszelkie oczekiwania, a jej skala wykracza poza wszelkie najgorsze przypuszczenia" - mówi szef misji. "To powoduje, że potrzeby (w zakresie) pomocy humanitarnej dla ofiar tej wojny gwałtownie się zwiększają. Dotyczy to zwłaszcza wschodu Ukrainy i okolic Kijowa" - dodaje Francuz.

Moissaing przyznaje, że nie we wszystkie rejony Ukrainy PAH jest w stanie dotrzeć z pomocą.

16:17

Gazprom wycofuje się z niemieckiego biznesu w związku ze sporem o płatności w rublach. Firma poinformowała, że zakończyła swój udział w spółce Gazprom Germania GMBH i wszystkimi jej aktywami, w tym Gazprom Marketing & Trading Ltd. Spółka nie podała innych szczegółów ani wyjaśnień - przekazał Reuters

Gazprom Germania ma siedzibę w Berlinie, a jej jedynym udziałowcem jest Gazprom Export, spółka zależna należąca w całości do Gazpromu. Niemiecki podmiot posiada spółki zależne m.in. w Szwajcarii i Czechach.

16:11

Na polsko-ukraińskiej granicy w Hrebennem przedstawiciele władz Lwowa odebrali w piątek dwa wozy strażackie, przekazane przez stronę polską. Fundatorem jest Liwiusz Falak, społecznik z Kielc, który wcześniej wylicytował jeden z wozów w ramach WOŚP.

16:07

Ukraina nie ponosi odpowiedzialności za każdą katastrofę, która wydarzy się w Federacji Rosyjskiej - to pierwszy oficjalny komentarz Kijowa w sprawie porannego ataku rakietowe na bazę paliw w rosyjskim Biełgorodzie. To wypowiedź rzecznika ukraińskiego resortu obrony Ołeksandra Motuzjanyka.

16:03

Władze Mariupola na Ukrainie oceniły w piątek, że odbudowa zniszczonej przez rosyjskie wojska infrastruktury miasta będzie kosztować co najmniej 10 mld dolarów. Leżący nad Morzem Azowskim Mariupol, który od początku inwazji jest pod ciężkim ostrzałem, został zamieniony w ruinę. W mieście trwają walki.

15:51

Ukraińska armia poinformowała o wyzwoleniu Borodzianki w obwodzie kijowskim.

15:46

Omówiłem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem kwestie związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Jego inicjatywa w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych z Mariupola musi zostać zrealizowana - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Rozmowa dotyczyła również przebiegu i perspektyw negocjacji z Kremlem, a także gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa" - przekazał Zełenski.

15:39

Częściowe wycofanie wojsk rosyjskich z obwodów kijowskiego i czernihowskiego nie daje podstaw do osłabienia obrony Kijowa - powiedział rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk na briefingu w Kijowie. Ocenił, że należy "być gotowym do wszelkich scenariuszy".

Zdaniem rzecznika "według stanu obecnego armia rosyjska ma wyraźnie niedostateczne siły i środki, by szturmować stolicę" Ukrainy. "Co będzie dalej, czas pokaże" - podsumował przedstawiciel resortu obrony.

15:27

Szef Rady Europejskiej: wzywamy Chiny, by pomogły w zakończeniu wojny na Ukrainie; będziemy czujni na każdą próbę pomocy Rosji.

15:26

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała, że według dostępnych danych w wyniku rosyjskich bombardowań i ostrzałów uszkodzonych zostało 859 placówek oświatowych, 83 z nich zostały całkowicie zniszczone.

Denisowa przypomniała, że w trakcie wojny zginęło już 153 dzieci, a 245 zostało rannych. Rzeczniczka podała także, że ostatniej doby rosyjscy wojskowi ostrzelali w Hostomlu koło Kijowa samochód z kobietą i dzieckiem w środku. Matka zginęła na miejscu.

15:19

Uniwersytet Narodowy w Charkowie został kompletnie zniszczony w rosyjskim ostrzale. Jego siedziba została przeniesiona w bezpieczne miejsce.

15:15

Wartość uzbrojenia i sprzętu wojskowego, straconego przez siły rosyjskie podczas wojny z Ukrainą, przekroczyła 10 mld dolarów - oszacowało ukraińskie ministerstwo obrony. Resort przedstawił zestawienie siedmiu najdroższych rodzajów broni i sprzętu, zniszczonego dotąd przez siły ukraińskie.

15:12

Gazprom rozpoczął wysyłanie powiadomień do kontrahentów o przejściu na nowy system płatności za gaz w rublach - poinformowała służba prasowa koncernu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział z kolei dzisiaj, że dostawy nie zostaną odcięte, jeśli płatności nie będą natychmiastowo regulowane w rosyjskiej walucie.

14:59

"Wróg nie może przeprowadzić operacji ofensywnej, by otoczyć nasze oddziały w Donbasie. Do tej pory stosował jedynie ataki rakietowe, artyleryjskie i lotnicze, co może wskazywać na całkowitą niechęć do działań na lądzie. Jesteśmy dlatego ostrożnymi optymistami" - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

"Rosjanie nie są też w stanie utrzymać pozycji w pobliżu Kijowa, żeby dokonać rotacji wojsk. Są systematycznie wypychani przez żołnierzy ukraińskich, co praktycznie uniemożliwia im szturm na miasto" - wskazał doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

14:55

Według informacji gazety "Welt am Sonntag" niemieckie Ministerstwo Obrony wyraziło zgodę na dostawę Ukrainie opancerzonych wozów bojowych z zasobów armii NRD, które obecnie znajdują się w posiadaniu Czech. Stanowiły one część standardowego wyposażenia wojsk Układu Warszawskiego. Już w 2019 Czesi chcieli je sprzedać Ukrainie. Wtedy Niemcy się na to nie zgodziły.

14:46

W rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, przy granicy z Ukrainą, w piątek około godz. 12 czasu polskiego, była słyszalna kolejna eksplozja, o czym doniósł portal Ukrainska Prawda.

Do drugiej piątkowej eksplozji miało dojść we wsi Nikolskoje.

14:44

W obwodzie odeskim, na południu Ukrainy, ulegną nacjonalizacji rosyjskie wyroby metalowe warte ponad 3 mln dolarów - poinformował portal Ekonomiczna Prawda, powołując się na Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy.

"Państwowe Biuro Śledcze zwróciło się do szefa administracji obwodu odeskiego z wnioskiem o przymusowe zajęcie towarów i przekazanie ich na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy" - podano.

14:42

Wreszcie udało się rozpocząć ewakuację ludności cywilnej z Melitopola w obwodzie zaporoskim. Rosyjscy okupanci blokowali w ostatnich dniach korytarz humanitarny z miasta - przekazał mer Melitopola Iwan Fedorow.

"Kolumna składająca się z 6 autokarów, 3 samochodów ciężarowych i ponad 300 osobowych zmierza właśnie w stronę Zaporoża. (...) Na możliwość ewakuacji oczekiwało ponad 1000 mieszkańców" - relacjonował Fedorow.

14:36

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wysyła swój zespół do oblężonego Mariupola w nadziei na rozpoczęcie ewakuacji cywilów jeszcze w piątek. MKCK nie otrzymał pozwolenia na dostarczenie pomocy materialnej - poinformował rzecznik Czerwonego Krzyża Ewan Watson.

Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko przekazał, że wojska rosyjskie uniemożliwiają od czwartku dostarczenie mieszkańcom miasta jakiejkolwiek pomocy humanitarnej. Powiedział także, że miasto pozostaje zamknięte dla kogokolwiek, kto chciałby do niego wjechać, a sytuacja pozostaje "bardzo niebezpieczna" dla tych, którzy chcą z niego uciec.

14:32

Neurochirurdzy ze szczecińskiego szpitala "Zdroje" zoperowali w trybie pilnym 2-miesięczną Emilkę z Ukrainy, cierpiącą na wodogłowie wrodzone. Dziewczynka jest najmłodszą pacjentką, u której w placówce przeprowadzono tego typu zabieg.

14:26

Wielka bitwa toczy się właśnie na północ i wschód od Kijowa - powiedział burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Ostrzegł też, że sytuacja jest nadal groźna.

Od paru dni rosyjskie wojska wycofują się z tamtych rejonów w stronę Bialorusi. Ukraińska armia naciera - wyzwalając kolejne tereny.

14:23

Hostomel w obwodzie kijowskim. Na filmie z drona widać między innymi zniszczone po rosyjskim ostrzale lotnisko.

14:17

Rozpoczęto ewakuację mieszkańców rejonu (powiatu) iziumskiego w obwodzie charkowskim. Przewodniczący regionalnych władz potwierdził też doniesienia o stałym napływie pomocy humanitarnej do Charkowa - m.in. ze Lwowa, Połtawy, Winnicy, obwodu wołyńskiego, a także z zagranicy, m.in. z Polski i Czech.

14:14

W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy w obwodzie charkowskim 46 ostrzałów artyleryjskich, moździerzowych i czołgowych, a także 170 salw z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad - przekazał szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

"Miał także miejsce jeden atak rakietowy na centrum Charkowa" - podał Syniehubow.

14:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał ambasadorów w Maroku i Gruzji, zarzucając im niewystarczające wysiłki w obronie interesów kraju w czasie wojny, o czym poinformował w opublikowanym na Facebooku nagraniu.

"Są tacy, którzy robią wszystko dla obrony kraju, aby Ukraina wygrała swoja przyszłość; jesteśmy im wszystkim bardzo wdzięczni. Ale są też tacy, którzy tracą czas tylko po to, aby pozostać na stanowisku"- powiedział prezydent w opublikowanym w środę wieczorem na Facebooku nagraniu.

13:59

Siły rosyjskie nadal blokują i ostrzeliwują Charków, a w obwodzie charkowskim bronią zajętych miejscowości, w tym miasta Izium.

13:54

Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły dotąd 30 miejscowości - poinformował sztab generalny ukraińskich Sił Zbrojnych na Facebooku. Sztab wyraził przekonanie, że siły rosyjskie szykują się do przemieszczenia na Ukrainę rezerw ze Wschodniego Okręgu Wojskowego.

13:41

Mieszkańcy obwodu czernichowskiego witają ukraińskich żołnierzy.

13:32

"Odminowywanie" autostrady Kijów-Warszawa.

13:29

Negocjacje pokojowe z Rosją zostały wznowione w formule online - przekazał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoljak, cytowany przez agencję Reutera. Poprzednia runda rozmów miała miejsce 29 marca w Stambule w Turcji.

13:27

Pierwsze zdjęcie z Iwanówki z obwodzie kijowskim wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji.

13:23

Apelujemy do mieszkańców obwodu kijowskiego, aby nie spieszyli się z powrotem do domów znajdujących się na terenach, z których odparto wojska rosyjskie, ponieważ Rosjanie pozostawili tam miny i inne niebezpieczne przedmioty - przekazał w piątek wiceminister spraw wewnętrznych Jewhen Jenin, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Jenin dodał, że w obwodzie kijowskim liczba ofiar rosyjskiej agresji jest liczona w tysiącach.

13:17

W wyzwolonym 30 marca od czasowej okupacji Rosjan Trościańcu, w obwodzie sumskim Ukrainy, odnaleziono dwa ciała związanych cywilów z ranami postrzałowymi - przekazało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. W sprawie wszczęto śledztwo.

"Według ustaleń śledztwa, podczas okupacji Trościańca żołnierze rosyjscy porywali cywilów i znęcali się nad nimi, co jest pogwałceniem chroniących ludność cywilną zapisów Konwencji genewskich" - napisano w opublikowanym na Telegramie komunikacie.

Dodano, że zastrzelone osoby, których ciała odnaleziono, były cywilami, a ich zaginięcie zostało kilka dni wcześniej zgłoszone przez krewnych.

13:06

Polska jest liderem w rozmowach o rezygnacji z rosyjskich surowców energetycznych - powiedział w piątek w Warszawie szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba na konferencji podsumowującej jego rozmowy z polskimi politykami. Dziękował też Polakom za pomoc uchodźcom z Ukrainy.

12:58

"Mariupol. W przeszłości dzieci kręciły recenzje zabawek i tańczyły na TikTok-u. Dziś kręcą ogień w pobliskim domu, zbierają śnieg na podwórku, żeby pozyskać wodę do picia. To jest barbarzyński "rosyjski pokój", który Rosja przyniosła Ukrainie" - pisze na Twitterze Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta. Do wpisu dołączył film, ukazujący zniszczenia w Mariupolu.

12:50

Rada miejska Mariupola nad Morzem Azowskim zaapelowała w piątek do społeczności międzynarodowej o uznanie działań rosyjskich żołnierzy w tym mieście za ludobójstwo narodu ukraińskiego, zaś prezydenta Rosji Władimira Putina za zbrodniarza wojennego.



Cytat Mariupolska rada miejska potępiła zbrodnie wojenne Rosji przeciw mieszkańcom Mariupola i odrzuciła ewentualność jakiejkolwiek współpracy z okupantami i kolaboracjonistami. napisano w oświadczeniu rady, opublikowanym na Telegramie.

12:46

Niemiecka policja zarejestrowała do tej pory 294 508 uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformowało w piątek ministerstwo spraw wewnętrznych Niemiec. "Większość z nich to kobiety, dzieci i osoby starsze" - napisano na Twitterze MSW.

12:44

"Sytuacja humanitarna w Czernihowie pozostaje skrajnie trudna. Od ponad dwóch tygodni mieszkańcy bohatersko się bronią i żyją bez wody, prądu, dostaw ogrzewania i innych kluczowych mediów" - napisała ukraińska policja państwowa w komunikacie na Telegramie.

12:37

"Putin nie jest człowiekiem o zrównoważonej psychice i systemie myślenia, który byłby dostępny dla innych. Trzeba zrozumieć, że Putin jest odrębną osobowością" - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Krystyna Kurczab-Redlich , dziennikarka i kremlinolożka.

Cytat On nie korzysta z internetu, nie ma żadnego dostępu - z własnej woli - do innych informacji niż te, które są mu dostarczane. Żyje więc w świecie zamkniętym, w świecie własnej wyobraźni, w rzeczywistości, która nie istnieje. W tej rzeczywistości okropna armia nazistowska ukraińska ośmiela się przeciwstawiać wspaniałej armii rosyjskiej. powiedziała rozmówczyni Krzysztofa Berendy.

12:16

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew w odpowiedzi na zachodnie sankcje zaproponował zakaz dostarczania rosyjskich produktów, w tym żywności, do "nieprzyjaznych" krajów. "Podzielimy się obiadem z przyjaciółmi i nie damy obiadu wrogom" - napisał.

12:04

Wojska rosyjskie wycofują się z obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy - poinformował w piątek szef władz obwodowych Wjaczesław Czaus na Telegramie.



Dodał, że nawet jeśli wojska rosyjskie wycofują się tylko w celu przegrupowania sił, to "będziemy na nie czekać i odpowiednio ‘przywitamy’".

12:00

BBC informuje, że zdobyła dowody wskazujące na popełnienie przez rosyjskie wojsko zbrodni wojennych pod Kijowem. Na 200-metrowym odcinku drogi znaleziono 13 ciał. Co najmniej dwie ofiary to cywile zabici przez rosyjskich żołnierzy - podała w piątek stacja.

11:52

Jeśli ktoś boi się podejmować niezbędne decyzje, abyśmy pozyskali samoloty, czołgi, niezbędną artylerię i pociski, to czyni tych ludzi współodpowiedzialnymi za katastrofę stworzoną przez wojska rosyjskie w ukraińskich miastach - ukraiński resort obrony cytuje Włodymira Zełenskiego, publikując zdjęcia zniszczeń w Ukrainie.

11:45

Rosyjscy żołnierze obrabowali salon przedsiębiorstwa rolniczego Agrotek w Melitopolu w obwodzie zaporoskim, kradnąc cztery maszyny o łącznej wartości jednego miliona euro. Sprzęt wywieziono do Czeczenii - informuje w piątek Interfax-Ukraina za oświadczeniem firmy Agrotek zamieszczonym na Facebooku.



Zrabowane zostały dwa kombajny, ciągnik i siewnik.

11:39

W związku z prowadzoną wojną przeciwko Ukrainie rosyjskie wojsko zakłóca sygnał nawigacji satelitarnej używanej również przez cywilne samoloty pasażerskie - informuje w piątek Bloomberg powołujący się na francuską Naczelną Dyrekcję Lotnictwa Cywilnego (DGAC).



Piloci zgłaszali zakłócenia w rejonie Morza Czarnego, wschodniej Finlandii i obwodu kaliningradzkiego; wydaje się, że były one wywołane przez rosyjskie wozy ze sprzętem zagłuszającym, które są używane do ochrony jednostek przed pociskami naprowadzanymi przez GPS - tłumaczy szef działu nawigacji satelitarnej w DGAC, Benoit Roturier.

11:35

Francuski aktor Gerard Depardieu, który w przeszłości wychwalał prezydenta Rosji Władimir Putina, teraz nazwał inwazję na Ukrainę "szalonym, nieakceptowalnym ekscesem". 72-letni aktor zapowiedział także, że przekaże wszystkie dochody z najbliższych trzech występów w Paryżu na pomoc "ukraińskim ofiarom tragicznej, bratobójczej wojny".

11:31

"Patrząc wstecz, rozumiemy bardzo dobrze, że przez wiele lat, przez dekady prezydent (Rosji Władimir) Putin podejmował wysiłki, by złamać solidarność Polski, Ukrainy i wszystkich innych krajów na każdy możliwy sposób, a teraz jest dla mnie absolutnie oczywiste, że Rosja odpowie za wszystkie zbrodnie, których dopuściła się w historii przeciwko naszym narodom" - powiedział Dmytro Kułeba dziennikarzom na Placu Piłsudskiego. Szef ukraińskiego MSZ złożył w piątek kwiaty przed Pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie.

11:23

Od początku inwazji zginęło około 17 700 rosyjskich żołnierzy. Ukraińska armia zniszczyła 625 czołgów, 1751 pojazdów opancerzonych i 316 systemów artyleryjskich. Zestrzelono 143 samoloty i 131 helikopterów - czytamy w najnowszym raporcie Sił Zbrojnych Ukrainy o stratach Rosjan.

11:05

"Ewakuacja trwa!" - informuje Rada Najwyższa Ukrainy. "Konwój ewakuacyjny z Berdiańska pojechał do Zaporoża. Do 42 autobusów eskortowanych przez pojazdy Czerwonego Krzyża i SES dołączyło wiele prywatnych pojazdów. Dziś spodziewamy się przybycia rekordowej liczby mieszkańców Mariupola" - czytamy w komunikacie.

11:02

W ciągu ostatnich dwóch tygodni 590 tys. uchodźców otrzymało numer PESEL - poinformował w piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.



10:58

10:52

Władimira Putina często odwiedza lekarz, który specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu nowotworów. W samym Soczi odwiedził rosyjskiego przywódcę co najmniej 35 razy - podaje raport rosyjskiego niezależnego portalu Projekt, cytowany przez portal Radia Swoboda.

10:45

Rosyjscy najeźdźcy niszczą własny sprzęt wojskowy i udają, że są "pobitymi Ukraińcami" - informuje SBU, cytowana przez Ukrinform.

10:33

Do 27 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego ostrzału rakietowego siedziby władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy - poinformował w piątek portal Suspilne, powołując się na służby ratownicze obwodu mikołajowskiego.



Według tych informacji w piątek rano spod gruzów w Mikołajowie wydobyto ciała kolejnych 3 osób. Wcześniej informowano o 24 ofiarach śmiertelnych.



10:26

Sytuacja w położonym na południu Ukrainy obwodzie zaporoskim jest napięta, ale kontrolowana, wojska rosyjskie kontynuują ostrzał i próbują posuwać się do przodu, ale siły ukraińskie stawiają im opór i niszczą ich sprzęt. W nocy zabito 32 okupantów - przekazała w piątek obwodowa administracja wojskowa.

10:20

10:06

Konwój Czerwonego Krzyża z pomocą humanitarną i medyczną dla oblężonego Mariupola utknął w Zaporożu, bo nie dostał gwarancji bezpiecznego przejazdu. Rosyjskie wojska zatrzymały też autobusy, którymi chciano ewakuować z Mariupola cywilów - podała w piątek BBC. Pojawiają się informacje, że Rosjanie zrabowali część przewożonej pomocy humanitarnej.

10:00

Rosja kontynuuje ataki na Czernihów i Kijów, mimo że deklarowała ograniczenie działań wojennych w tych rejonach, w pobliżu obu miast siły ukraińskie przeprowadzają udane, choć ograniczone kontrataki - oceniło w piątek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

09:52

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło już 153 dzieci, a co najmniej 245 zostało rannych - poinformowała w piątek agencja Ukrinform, cytując najnowsze dane ukraińskiej prokuratury generalnej.



Dane dotyczące zabitych i rannych dzieci z Mariupola oraz niektórych części obwodów kijowskiego, czernihowskiego i ługańskiego są jeszcze ustalane - zaznaczono.

09:45

W Biełgorodzie, gdzie płoną zbiorniki z ropą ostrzelano również jedną z drukarni. Informację potwierdza jej właściciel - Biełgorod-Media. Jak zauważa Nexta, drukarnia znajduje się po drugiej stronie miasta w stosunku do zbiorników z paliwem.



09:36

"Dla okupanta pozostanie w Chersonie oznacza zamknięcie w kotle. Więc będą pośpiesznie stamtąd wychodzić. Następnym punktem oporu będzie most Antoniwski, czyli przeprawa przez Dniepr. Tam jest miasto Aleszki, domyślam się, że będą się okopywać właśnie tam" - mówił deputowany chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań w telewizji Espreso.

09:20

Ostre walki trwają w Stanisławie w obwodzie chersońskim Ukrainy; miasto jest już na granicy katastrofy humanitarnej - poinformował w piątek deputowany chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań w telewizji Espreso. Jak dodał, ze Stanisława udało się już ewakuować mieszkańców.

09:12

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 415 000 osób - poinformowała w piątek rano Straż Graniczna. W czwartek funkcjonariusze odprawili 23 tys. podróżnych, a w piątek do godziny 7 rano - 3,5 tys osób.

09:07

Cywilom nie pozwala się opuścić Melitopolu. Jedyna droga ewakuacji, to wywiezienie na Krym - informuje agencja Ukrinform.

08:55

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina , że od początku wojny żołnierze rosyjscy wywieźli do Rosji około 45 tys. mieszkańców Ukrainy, głównie z Mariupola w obwodzie donieckim i okolic. Powiedziała, że były też przypadki deportowania mieszkańców obwodu kijowskiego.

08:49

Powrót na wyzwolone terytoria na Ukrainie jest niebezpieczny, gdyż żołnierze rosyjscy je minują - ostrzegła w piątek wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.



Cytat Powrót teraz jest niebezpieczny i potwierdza to wojsko. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo te tereny są zaminowane. Jeśli jest oficjalna informacja, że Irpień został wyzwolony, nie oznacza to, że ludzie powinni wracać. Okupant zrobił wszystko, żeby krzywdzić także po tym, gdy zostanie w hańbie wypędzony z naszej ziemi. powiedziała Wereszczuk.

Podkreśliła, że należy śledzić oficjalne komunikaty. Zastrzegła, że trudno ocenić, ile czasu minie, zanim bezpieczny powrót będzie możliwy. Dodała, że chodzi także o kluczową infrastrukturę - dostawy wody, gazu, prądu i łączność - która została uszkodzona.

08:45

Wojska rosyjskie opuściły cały rejon browarski w obwodzie kijowskim Ukrainy - poinformował w piątek portal Suspilne, powołując się na mera Browarów Ihora Sapożko.



Mer zaznaczył, że bardzo wiele osób już wróciło do Browarów. "Widzimy, że zaczynają wracać do pracy małe i średnie przedsiębiorstwa. Otwierają się firmy, sklepy, pawilony. Miasto zaczyna żyć własnym życiem" - oświadczył.

08:38

W rosyjskim atak na Irpień zginęło do 300 cywilów i 50 obrońców miasta - twierdzi burmistrz Ołeksandra Markuszyna. 50 proc. budynków i infrastruktury krytycznej jest zniszczonych - dodała.

08:32

Rosyjska agencja RIA Novosti, że potwierdza w Biełgorodzie pali się osiem zbiorników paliwa i istnieje możliwość rozprzestrzenienia się ognia na kolejne.

Według rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych 16 kolejnych jest zagrożonych. Ten pożar ma być konsekwencją porannego ataku przeprowadzonego w Biełgorodzie przez dwa ukraińskie śmigłowce MI24.

08:12

Liczba ofiar śmiertelnych po rosyjskim ataku na budynek mikołajowskiej obwodowej administracji państwowej wzrosła do 24 osób - ciała 23 osób wyciągnięto z gruzów, kolejna zmarła w szpitalu. Cały czas trwają prace poszukiwawcze - pisze portal Hromadske.

07:56

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojazdy z pomocą humanitarną przekraczały granice tego kraju ponad 20 tys. razy; najwięcej wjechało z Polski i Słowacji - podała w piątek agencja Ukrinform, cytując komunikat państwowego urzędu celnego.



07:45

Australia przekaże Ukrainie transportery piechoty Bushmaster w odpowiedzi na apel ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o wsparcie zbrojne w wojnie z Rosją, o czym poinformował w piątek australijski premier Scott Morrison cytowany przez portal ABC News.



Jak wskazuje australijski portal, premier nie podał szczegółow dotyczących liczby Bushmasterów oraz tego, kiedy mają zostać wysłane do Europy.

07:38

Sztab poinformował, że w ciągu ostatniej doby armia ukraińska odparła 7 ataków na kierunku donieckim i ługańskim. Zniszczono 3 rosyjskie czołgi, 2 transportery opancerzone, 2 samochody i 2 systemy artyleryjskie, jak również samolot bezzałogowy Orłan-10.



Sztab podkreśla, że na zajętych terenach wróg nadal dopuszcza się bezprawnych działań, takich jak ograniczanie ruchu cywilów czy wykorzystywanie mieszkań do kwaterowania własnych żołnierzy. Trwają grabieże i przemoc wobec obywateli Ukrainy. W niektórych miejscach okupanci próbują zmusić ukraińskie firmy do przejścia na rozliczenie w rosyjskich rublach.

07:30

Siły rosyjskie kontynuują częściowe wycofywanie wojsk w północnej części obwodu kijowskiego - poinformował w piątek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Stwierdzono również ruch mieszanych kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego, w których skład wchodzą również cywilne środki transportu, takie jak ciężarówki czy autobusy skradzione przez okupantów podczas zajmowania ukraińskich terytoriów. Wywożony jest także inny skradziony majątek ruchomy.

07:24

Dwie osoby poniosły śmierć w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na skutek rosyjskiego ostrzału - poinformował w piątek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Facebooku. Hajdaj podał też, że dwie osoby odniosły obrażenia w ostrzale Lisiczańska i Toszkiwki. Zniszczono 18 budynków oraz obiekty infrastruktury podczas ataków na Rubiżne, Kreminną i Iwaniwkę. Z pożarów uratowano cztery osoby.

07:11

Ponad 800 schronów w Kijowie zostało podłączonych do internetu - poinformowała w piątek agencja Interfax-Ukraina, powołując się na wojskowe władze obwodu kijowskiego. Władze informują, że w stolicy wznawiają działalność przedsiębiorstwa, otwierają się sklepy i punkty usługowe.

"Wojsko apeluje o ostrożność, zwłaszcza w strefach parkowych i leśnych, na brzegach rzek i jezior oraz na drogach. Na wyzwolonych terytoriach wojsko ukraińskie i pododdziały Państwowej Służy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oczyszczają i rozminowują teren" - oznajmiły władze.



07:00

"My Ukraińcy jesteśmy silni, niezłomni, niezwyciężeni. Byliśmy, jesteśmy i będziemy" - pisze ukraiński resort obrony, publikując zdjęcia żołnierzy. "Wygrajmy razem! Chwała Ukrainie!" - dodaje.

06:50

Siły Zbrojne Ukrainy odzyskały pełną kontrolę nad 11 miejscowościami w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; miejscowa ludność otrzyma pomoc humanitarną - poinformowała w piątek agencja Ukrinform, cytując komunikat Zgrupowania Wojsk Południe.

Podczas operacji wyzwalania miejscowości 60. samodzielna brygada strzelców zmotoryzowanych zdobyła sprzęt wojskowy wroga, w tym czołgi T-64 wraz z amunicją, bojowe wozy piechoty BMP-2 i BMD-2 oraz transporter opancerzony - napisano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

06:38

06:30

Rosjanie ostrzelali dwie kolumny wolontariuszy, którzy niosą pomoc humanitarną dla mieszkańców Czernihowa i starają się stamtąd ewakuować ludzi - pisze Ukraińska Pravda. "Zginęło kilku ochotników. Kilku zostało rannych. Samochody spalone doszczętnie" - cytuje serwis wpis jednego z wolontariuszy.

06:23

Nad ranem wybuchł pożar w składzie ropy w Biełgorodzie w Rosji, ok. 40 km od granicy z Ukrainą. Władze zdecydowały o ewakuacji mieszkańców kilku sąsiednich ulic.

Gubernator Wiaczesław Gładkow cytowany przez agencję TASS poinformował, ze dwie osoby zostały ranne. "Są ranni, dwie osoby. Pracownicy bazy naftowej. Otrzymali pierwszą pomoc, ich życie nie jest zagrożone" - przekazał.

06:05

Kolumna rosyjskich pojazdów wojskowych pod Kijowem, która niedawno rozciągała się na długość około 60 kilometrów najprawdopodobniej już nie istnieje - przekazał rzecznik Pentagonu. Oni nigdy nie zrealizowali swojej misji. Nigdy tak naprawdę nie zapewnili zaopatrzenia o jakiejkolwiek wartości rosyjskim siłom, które gromadziły się wokół Kijowa - oświadczył John Kirby.

05:50

Niektórzy żołnierze z Osetii Południowej odmówili udziału w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy i samodzielnie wrócili do Cchinwali - informuje w piątek Ukraińska Prawda..



Portal Mediazona przytacza wypowiedź jednego z żołnierzy z czwartej bazy wojskowej na granicznym punkcie kontrolnym Niżny Zaramag, który postanowił wrócić do domu: "Zostaliśmy zabrani i chcieli żebyśmy zginęli, a nasi dowódcy dostali ordery"

05:43

W miarę trwania wojny Rosja popełnia coraz bardziej przerażające zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Jasne jest, że Rosja podważa wszystkie zasady, na których opiera się pokój i bezpieczeństwo w Europie. Sieje gwałt, przemoc i morderstwa, tak wygląda rosyjski świat - powiedział ambasador Jewhen Cymbaliuk Ambasador Ukrainy podkreślił, że Rosja "łamie marzenia, plany i życia" w Ukrainie.

05:40

Jak poinformował korespondent Ukrinformu, Ambasador Jewhen Cymbaliuk podczas czwartkowego posiedzenia Stałej Rady OBWE w Wiedniu stwierdził, że rosyjskie wojsko zachowuje się w Ukrainie jak terroryści, ostrzeliwując placówki edukacyjne oraz dokonując gwałtów i morderstw.

05:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że sytuacja na południu i w regionie Donbasu pozostaje niezwykle trudna i powtórzył, że Rosja gromadzi siły w pobliżu oblężonego miasta Mariupol.



"Nadchodzą bitwy. Nadal musimy iść bardzo trudną ścieżką, aby uzyskać wszystko, czego chcemy" - powiedział w nocnym przemówieniu wideo nagranym w Kijowie przed budynkiem Administracji Prezydenta

05:25

Żołnierze Pułku Azow nie poddadzą zablokowanego przez rosyjskich najeźdźców Mariupola i będą walczyć o miasto do końca - powiedział w wywiadzie telewizyjnym jego dowódca Denis Prokopenko, poinformował w piątek Ukrinform. Dodał: "Zrobimy wszystko, aby śmierć naszych braci i sióstr nie poszła na marne".

05:16

Prezydent Zełenski podpisał decyzję o nagrodzeniu kolejnych 136 żołnierzy. Jak pisze Ukraińska Pravda, nagrody przyznano "za osobistą odwagę i bezinteresowne działania w obronie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy, wierność wojskowej przysięgi". "Wszystkim jestem wdzięczny!" - powiedział Zełeński.

05:10

Rosja przerzuca na Ukrainę część swoich sił z Gruzji - od 1200 do 2000 żołnierzy - co niemal na pewno nie było planowane i świadczy o znacznych stratach, jakie rosyjskie wojska ponoszą podczas inwazji - podało w czwartek wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

05:07

"Państwowa służba zaczęła przyjmować wnioski o odszkodowanie za zniszczone nieruchomości naszych obywateli. Państwo zwróci naszym ludziom wszystko, co zniszczyli okupanci - domy i mieszkania" -powiedział w czwartek w wystąpieniu wideo Wołodymyr Zełenski.



W ciągu kilku dni, powiedział prezydent złożono już 25 491 wniosków. Liczba mieszkańców domów i mieszkań, które uległy zniszczeniu, to według naszych szacunków - 63 tys. 471 osób. Ale wiemy, że trzeba odbudować więcej. Wiele więcej.

05:03

"Dzisiaj zapadła kolejna decyzja w sprawie antybohaterów - teraz nie mam czasu zajmować się wszystkimi zdrajcami, ale stopniowo wszyscy będą ukarani" - powiedział w czwartek Zełenski.



Dodał, że ci wysocy rangą żołnierze, którym nie wolno było wybierać, gdzie jest ich ojczyzna, którzy złamali wojskową przysięgę wierności narodowi ukraińskiemu złożoną w celu ochrony naszego państwa, jego wolności, niepodległości, z pewnością zostaną pozbawieni wyższych stopni wojskowych.

05:00