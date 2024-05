„Cel jest jasny (…) zmiany są konieczne, ale chodzi o to, żeby były z korzyścią dla rolników, dla nas wszystkich” – powiedziała w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 Agnieszka Pomaska – posłanka KO i wiceprzewodnicząca sejmowa komisja ds. UE. Polityk mówiła o Zielonym Ładzie w dniu, w którym ulicami Warszawy przechodzą masowe protesty przeciwko jego wdrożeniu. „Na pewno mamy poważne zastrzeżenia do zielonego ładu” – tłumaczyła Pomaska.

Agnieszka Pomaska / Jakub Rutka / RMF FM

To premier Tusk wynegocjował zniesienie konieczności ugorowania. To jeden z konkretów, który już udało się załatwić - przyznała posłanka u Piotra Salaka. Zdaje sobie ona sprawę z negatywnego odzewu społecznego, który obejmuje wiele punktów Zielonego Ładu.

Te przepisy, które są kontrowersyjne, sprawią, że efekt będzie odwrotny od założonego (...) Chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie, że żywność, którą jemy, jest bezpieczna, ale w dłuższej perspektywie, że jej produkcja nie jest zagrożona ­- wyjaśniła.

Dziennikarz RMF24 wskazał, że protestujący w ogóle nie chcą Zielonego Ładu.

Jesteśmy na niego skazani czy trzeba zupełnie zmienić politykę? - pytał Salak.

To jest kwestia szukania optymalnych rozwiązań - powiedziała Pomaska. Dodała, że problem będzie polegał na godzeniu opłacalności produkcji i ograniczenia strat klimatycznych

Zmiany są potrzebne - konkludowała polityk.

Zmiany w ministerstwach

W piątek ogłoszono oficjalne zmiany w składzie rządu. Nowymi ministrami w gabinecie Tuska są: Tomasz Siemoniak, Hanna Wróblewska, Jakub Jaworowski i Krzysztof Paszyk.

Agnieszka Pomaska nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy usłyszała propozycję objęcia teki ministra aktywów państwowych.

Piotr Salak próbował jednak dowiedzieć się, co znaczą słowa Donalda Tuska o "szybko odchodzących" ministrach.

To jest kwestia zadań do wykonania, które ma każdy z ministrów (...) mamy też taki kalendarz wyborczy, że są wybory do PE, część ministrów zdecydowała się kandydować - powiedziała posłanka KO.

Dobrze, że w kampanii wyborczej mamy jasną sytuację kadrową, tzn. ci, którzy kandydują, robią kampanię wyborczą, a na ich miejsca w ministerstwach przychodzą nowi ­- dodała.

Polityk obozu rządzącego stwierdziła, że "są to nowe standardy, których przez ostatnie lata nie widzieliśmy".

Czy same nominacje są zaskakujące?

Nie są o tyle, że mamy do czynienia z fachowcami (...) to są właściwi ludzie na właściwych miejscach - powiedziała Pomaska.

Kolegium ws. sędziego Szmydta

Piątek jest również dniem, w którym zbierze się kolegium ds. służb specjalnych w sprawie byłego sędziego Szmydta. Premier zapowiedział reaktywację komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

To powrót do pomysłu PiS-u? - pytał Piotr Salak.

To jest przede wszystkim gotowość do wyjaśnienia w każdym szczególe tego skandalu, z którym mamy do czynienia, za który odpowiada poprzednia ekipa rządząca. Wypromowali gościa, który okazał się szpiegiem - odpowiedziała Agnieszka Pomaska.

Trzeba zbadać, czy takich przypadków nie było więcej - dodała polityk, stwierdzając jednocześnie, że za czasów poprzedniego rządu służby "nie zajmowały się szukaniem szpiegów, tylko szukaniem haków na opozycję".

Nie zajmowali się własnymi szeregami, a wiadomo, że tam, gdzie jest władza, tam mogą pojawić się potencjalne zagrożenia - podsumowała.

Czy w komisji powinni znaleźć się politycy, czy ludzie spoza?

Na pewno nie powinna mieć charakteru politycznego - powiedziała gość RMF24.

Kto powinien być wezwany przed taką komisję?

Ci, którzy prowadzili karierę Szmydta - stwierdziła Pomaska, dodając, że ma na myśli głównie ministra i wiceministrów z resortu sprawiedliwości.

Ustawa o KRS

Ostatnim wątkiem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 była kwestia nowej ustawy o KRS. Piotr Salak przypomniał, że tzw. neo-sędziowie będą mogli zasiadać w nowej KRS.

To jest ukłon w stronę prezydenta czy reakcja na sprzeciw m.in. komisji weneckiej? - pytał dziennikarz.

Sam proces powstawania tej ustawy o KRS, był bardzo transparentny, konsultacje ws. ustawy nie były fikcją i w toku tych konsultacji, postulatów jest przyjęta ta poprawka - powiedziała Pomaska.

Wszystkie te głosy, które były głosami krytycznymi, konstruktywnymi, były uwzględniane i stąd taki ostateczny kształt ustawy - dodała.

Na pytanie o to, czy spodziewa się, że prezydent podpisze ustawę, stwierdziła "zachęcałabym pana prezydenta, żeby zakończyć ten spór".