Pięć osób zostało rannych w miejscowości Biłozerka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdy wojska rosyjskie ostrzelały punkt wydawania pomocy humanitarnej. W chwili ostrzału rozdawano chleb. Pomimo zapewnień o zakończeniu mobilizacji, Rosja wciąż potajemnie rekrutuje nowych żołnierzy i planuje drugą falę mobilizacji - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Pierwszy pociąg z Kijowa dotarł do Chersonia po wyzwoleniu tego miasta z rąk rosyjskich okupantów. Wzrastają rosyjskie wydatki zbrojeniowe, które w 2023 roku mają być o ponad 40 proc. wyższe, niż pierwotnie planowano; te wydatki są w coraz większym stopniu finansowane poprzez emisję długu - powiadomiło brytyjskie ministerstwo obrony. Sobota jest 269. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Ukraiński żołnierz w Chersoniu

18:18

Paczki i listy do mieszkańców Chersonia, których miesiącami nie można było doręczyć do okupowanego przez Rosjan miasta dotarły na miejsce. Ponad 2 tysiące przesyłek dostarczył pierwszy po wyzwoleniu Chersonia pociąg z Kijowa - podał portal Suspilne.



17:48

Pięć osób zostało rannych w miejscowości Biłozerka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdy wojska rosyjskie ostrzelały punkt wydawania pomocy humanitarnej; w chwili ostrzału rozdawano chleb - podało biuro (kancelaria) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.



W tym samym, niedawno wyzwolonym przez siły ukraińskie regionie, samochód wjechał na minę na trasie Berysław-Zmijiwka. Zginęła jedna osoba, jedna została ranna.

16:58

Wielka Brytania przekaże Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej, w szczególności - działka przeciwlotnicze, będzie też szkolić ukraińskich lekarzy wojskowych i inżynierów - zapowiedział w Kijowie brytyjski premier Rishi Sunak.



Wielka Brytania "będzie wspierać was, dopóki Ukraina nie osiągnie należnego jej pokoju i bezpieczeństwa, a wówczas będziemy wspierać was w odbudowie" kraju - powiedział Sunak na konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Odwaga narodu ukraińskiego jest inspiracją dla świata. W przyszłości będziemy opowiadać o waszej historii naszym wnukom - mówił brytyjski premier.

16:11

Według przedstawicieli Pentagonu intensyfikacja rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainie ma na celu wyczerpanie zasobów obrony powietrznej kraju. Władze na Kremlu mają nadzieję, że w ten sposób osiągną dominację powietrzną nad Ukrainą.

Oni naprawdę próbują obezwładnić i wyczerpać ukraińskie systemy obrony powietrznej - oświadczył wiceszef Pentagonu Colin Kahl, którego wypowiedź cytuje agencja Reutera.

Wiemy, jaka jest rosyjska koncepcja zwycięstwa i jesteśmy zdecydowani, aby zapewnić, że to się nie uda, poprzez zapewnienie Ukrainie wszystkiego, czego potrzebuje, aby utrzymać swoją obronę powietrzną w gotowości do działania - dodał Kahl.

Od 8 października, gdy funkcję głównego dowódcy inwazyjnych rosyjskich wojsk objął gen. Siergiej Surowikin, siły agresora znacząco zintensyfikowały ostrzały obiektów energetycznych na Ukrainie. W ostatnich tygodniach atakowano tego rodzaju instalacje m.in. w Kijowie, a także w większości regionów kraju.

15:40

Zakończenie wojny rozpoczętej przez Rosję i pokój nastaną wtedy, gdy siły ukraińskie zniszczą oddziały rosyjskie w swym kraju i staną na granicy z 1991 roku - oświadczył Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.



Wcześniej szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że celem partnerów Ukrainy powinno być zwycięstwo Kijowa, a nie propozycje przedwczesnych - jak ocenił - rozmów pokojowych z Rosją. Kułeba w wystąpieniu cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina przekonywał, że Moskwa nie dąży do procesu pokojowego.



Potrzebne jest nam zwycięstwo, a nie remis. Jeśli pozwolimy Rosji teraz zrobić przerwę, to Putin stworzy zamrożony konflikt w centrum Europy - gigantyczną bombę z opóźnionym zapłonem - powiedział Kułeba. Szef MSZ wypowiadał się przez łącze wideo dla uczestników Kongresu Paneuropejskiego w Wiedniu.



15:22

Brytyjski premier Rishi Sunak złożył wizytę w Kijowie i spotkał się prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O jego wizycie poinformował sam Zełenski w komunikacie opublikowanym na serwisie Telegram.

Ukraiński przywódca opublikował nagranie wideo z ich spotkania. Omówiliśmy najważniejsze kwestie zarówno dla naszych krajów, jak i dla bezpieczeństwa globalnego - poinformował Zełenski.

Podkreślił, że od pierwszych dni inwazji rosyjskiej "Ukraina i Wielka Brytania były silnymi sojusznikami".

Telegram

15:04

Nie spodziewamy się wizyty rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa na Radzie Ministerialnej OBWE na początku grudnia w Łodzi - poinformował rzecznik MSZ. Stanowisko zostało przekazanie stronie rosyjskiej. Moskwa nazywa tę sytuację "bezprecedensową i prowokacyjną". Polska w tym roku sprawuje prezydencję w Organizacji.

14:41

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że do Kijowa przyjechał premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak.

Podczas dzisiejszego spotkania omówiliśmy najważniejsze kwestie zarówno dla naszych krajów, jak i dla bezpieczeństwa światowego. Razem jesteśmy silniejsi i osiągniemy upragnione rezultaty - napisał Zełenski.

Telegram

14:00

Bułgaria przekaże Ukrainie czołgi, wyrzutnie artyleryjskie i amunicję - oznajmił w wywiadzie dla telewizji publicznej minister obrony Dymitar Stojanow. Resort obrony opracował listę uzbrojenia, które ma być dostarczone Ukrainie na podstawie uchwały parlamentu z początku listopada o pomocy wojskowej dla Kijowa.

Minister poinformował, że przeciwlotnicze systemy rakietowe S-300 nie zostaną udostępnione Ukrainie, ponieważ służą do obrony przestrzeni powietrznej Bułgarii i ważnych strategicznych obiektów, w tym elektrowni jądrowej w Kozłoduju. Rząd w Sofii nie może sobie pozwolić na to, by pozbawić się tego uzbrojenia.

13:10

Niemcy dostarczyły do tej pory Ukrainie 14 haubic samobieżnych. Błędy w planowaniu zamówień części zamiennych do tej broni mogą jednak zagrozić jej zdolności bojowej - tylko dlatego, że federalne ministerstwo obrony zaspało - poinformował portal dziennika "Bild".

12:50

Wojska ukraińskie mogą wrócić na Krym przed końcem grudnia, a cała wojna z Rosją zapewne zakończy się do wiosny - powiedział ukraiński wiceminister obrony Wołodymyr Hawryłow w wyemitowanym w sobotę wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News.

Hawryłow, generał dywizji w stanie spoczynku, zapewnił, że Ukraina będzie walczyć aż do zwycięstwa i nie powstrzyma jej nawet taktyczny atak jądrowy Rosji, choć uważa on prawdopodobieństwo takiego scenariusza za niewielkie.

12:36

Pierwszy pociąg z Kijowa dotarł do Chersonia po wyzwoleniu tego miasta z rąk rosyjskich okupantów.

12:17

W czwartek dwa rosyjskie myśliwce wykonały nieprofesjonalny, niebezpieczny przelot nad okrętami Stałej Grupy Morskiej NATO, realizującymi rutynowe działania na wodach Morza Bałtyckiego; piloci samolotów nie zareagowali na komunikaty naszych sił - poinformowało Sojusznicze Dowództwo Morskie NATO.

Jak powiadomiono, rosyjskie maszyny przeleciały na wysokości około 90 metrów nad okrętami i w odległości ponad 70 metrów od wojsk Sojuszu.

11:56

Po 28 latach do Grajewa (woj. podlaskie) wróci Wojsko Polskie; jednostkę wojskową w Grajewie zlikwidowano w 1994 r., dziś rząd PiS przywraca wojsko w tym mieście - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Jak podkreślił, Polska Wschodnia musi być "nasycona" Wojskiem Polskim.

Szef MON podpisał w sobotę w Grajewie (woj. podlaskie) porozumienie o przekazaniu nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej.

11:43

W związku z prowadzoną na Ukrainie wojną wzrastają rosyjskie wydatki zbrojeniowe, które w 2023 roku mają być o ponad 40 proc. wyższe, niż pierwotnie planowano; te wydatki są w coraz większym stopniu finansowane poprzez emisję długu - powiadomiło w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 16 listopada Rosja przeprowadziła największą w historii emisję długu w ciągu jednego dnia, pozyskując 820 mld rubli (13,6 mld dolarów).

"Jest to ważne dla Rosji, ponieważ emisja długu stanowi kluczowy mechanizm podtrzymywania wydatków na obronę, które znacznie wzrosły od czasu inwazji na Ukrainę. Deklarowane przez Rosję wydatki na 'obronę narodową' na 2023 rok planowane są na około 5 bln rubli (84 mld USD), co stanowi wzrost o ponad 40 proc. w stosunku do wstępnego budżetu na 2023 rok, ogłoszonego w 2021 roku. Emisja długu jest kosztowna w okresach niepewności" - czytamy komunikacie resortu.

11:34

Warunkiem zmiany reżimu w Rosji nie jest odsunięcie od władzy prezydenta Putina; doprowadzić może do tego znacznie trudniejszy proces, czyli obalenie rządów służb specjalnych, zwłaszcza Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - ocenił osyjski dysydent Jurij Felsztinski w rozmowie z niezależnym kanałem na Telegramie Możem Objasnit'.

Autor słynnej powieści "Wysadzić Rosję", poświęconej rosyjskiej FSB, jest zdania, że po niedawnych porażkach Kremla na Ukrainie, szczególnie wyzwoleniu przez ukraińskie wojska Chersonia, znacznie osłabła pozycja Putina w elitach władzy. "On jest już postacią bardzo niewygodną, lekceważoną. Nikt nie chce z nim rozmawiać ani siedzieć przy stole negocjacyjnym. (Putin) nie jest już nikomu potrzebny" - podkreślił Felsztinski.

Według rozmówcy niezależnych mediów Rosja znalazła się w "sytuacji bez wyjścia", a pozytywne przemiany w tym kraju byłyby możliwe tylko w przypadku porażki w wojnie z Ukrainą.

11:20

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,832 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 6,025 mln - poinformowała w sobotę Straż Graniczna.

"Wczoraj tj. 18.11 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 23,9 tys. osób. Od 24.02 - 7,832 mln osób" - przekazała w sobotę na Twitterze Straż Graniczna.

Z kolei na Ukrainę od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja, wyjechało z Polski ponad 6,025 mln osób, z czego w piątek odprawiono 21,7 tys. osób.

10:16

Estońska rządowa komisja sporządziła listę 322 sowieckich pomników i nagrobków znajdujących się w tym kraju i podjęła decyzję w sprawie usunięcia lub modyfikacji większości z nich - poinformował portal publicznego estońskiego nadawcy ERR.

Minister sprawiedliwości Lea Danielson-Jarg powiedziała, że 57 pomników lub nagrobków z listy zostało już usuniętych, 79 nagrobków z sowiecką symboliką należy stopniowo zastąpić obiektami o neutralnym wydźwięku ideologicznym, a w przypadku ponad 54 grobów podjęto decyzję o ponownym pochowaniu szczątków.

09:42

Pomimo zapewnień o zakończeniu mobilizacji, Rosja wciąż potajemnie rekrutuje nowych żołnierzy i planuje drugą falę mobilizacji, co prawdopodobnie jeszcze bardziej osłabi poziom wyszkolenia kolejnych poborowych - powiadomił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Na rosyjskich kanałach na Telegramie dyskutowano w piątek m.in. o wezwaniu otrzymanym przez mieszkańca Petersburga, któremu kazano stawić się do poboru w styczniu 2023 roku, mimo ogłoszenia przez Władimira Putina formalnego zakończenia częściowej mobilizacji 31 października - podkreślił think tank.

09:40

"Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że jedna z rakiet ukraińskich, której celem było strącenie rakiety rosyjskiej, spadła na terytorium naszego państwa" - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef MSWiA Mariusz Kamiński, pytany o wtorkową tragedię w Przewodowie, gdzie zginęły dwie osoby.

09:40

Rosyjskie szturmy pod Bachmutem, na wschodzie Ukrainy, trwają przez całą dobę, wróg nieustannie atakuje w dzień i w nocy; sytuacja jest trudna, ale skutecznie się bronimy; cały teren walk został dosłownie usłany ciałami martwych żołnierzy agresora - relacjonował ukraiński oficer Andrij Illienko na antenie telewizji Espreso.

"Działania zbrojne na kierunku bachmuckim toczą się właściwie bez przerwy. Może się zdarzyć sytuacja, że walki są przerywane na godzinę czy dwie, po czym znowu dochodzi do ataków rosyjskiej piechoty. Dowództwo (wroga) wysyła przeciwko ukraińskim pozycjom niedawno zmobilizowanych żołnierzy i więźniów" - relacjonował Illienko, służący w batalionie Swoboda.

09:30

Rosja przerzuca spod Chersonia do obwodu ługańskiego resztki swoich najlepszych wojsk, szczególnie jednostki powietrznodesantowe; są to dobrze przygotowani żołnierze, lecz te działania wroga nie wpłyną znacząco na sytuację na froncie - powiadomił w sobotę lojalny wobec Kijowa szef władz Ługańszczyzny Serhij Hajdaj.

09:27

Po miesiącach rosyjskiej okupacji na podwórka domów w Chersoniu wyszły dzieci. Z radością i niebiesko-żółtymi flagami zatkniętymi na patykach witają ukraińskich żołnierzy. Mali chłopcy z zabawkowymi karabinami organizują punkty patrolowe. Jesteśmy ukraińskimi kozakami - przedstawiają się.

08:02

Tylko w okresie od 10 do 16 listopada do szpitali w okupowanym przez rosyjskie wojska mieście Gorłówka w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, trafiło około 500 rannych żołnierzy wroga. Znaczna część spośród nich to osoby, które zostały niedawno zmobilizowane w Rosji - powiadomił w porannym komunikacie ukraiński sztab generalny.

Dowództwo wojskowe w Kijowie potwierdziło, że najbardziej intensywne działania bojowe trwają obecnie w obwodzie donieckim, szczególnie w okolicach Bachmutu i Awdijiwki. W ocenie sztabu ataki przeciwnika nie przynoszą powodzenia i są odpierane przez siły ukraińskie

06:47

Rosyjskie ostrzały obiektów infrastruktury krytycznej na Ukrainie doprowadziły do tego, że niemal połowa systemu energetycznego naszego kraju jest obecnie wyłączona z użytkowania - oznajmił w piątek ukraiński premier Denys Szmyhal, cytowany przez agencję Ukrinform.

06:33

W wykrytej katowni w wyzwolonej części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy było pomieszczenie, w którym rosyjskie wojsko więziło nastolatków - poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Zaznaczył, że obecnie ukraińskie służby ustalają wiek ofiar. Ludzie relacjonują, że niektórzy więzieni wyglądali na 14 lat.

06:30

Jakość sieci telefonii komórkowej na Ukrainie zależy od stanu sieci energetycznej; istnieje zagrożenie, że łączność komórkowa będzie występowała w kraju tylko fragmentarycznie - ostrzegł Ołeksandr Komarow, prezes największego ukraińskiego operatora komórkowego Kyjiwstar.

06:26

W ciągu ostatnich 24 godzin siły ukraińskie odparły ponad 100 rosyjskich ataków w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - poinformował w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nie ustąpimy jednak wrogowi nawet na krok (...) Wszędzie utrzymamy nasze pozycje - zapewnił ukraiński prezydent.