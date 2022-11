"Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że jedna z rakiet ukraińskich, której celem było strącenie rakiety rosyjskiej, spadła na terytorium naszego państwa" - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef MSWiA Mariusz Kamiński, pytany o wtorkową tragedię w Przewodowie, gdzie zginęły dwie osoby.

Kamiński o tragedii w Przewodowie: Wszystko wskazuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szef MSWiA Mariusz Kamiński o eksplozji w Przewodowie

Kamiński nie zgodził się z zarzutami, że rząd zbyt długo zwlekał z wydaniem komunikatu dla obywateli o tym, co stało się w Przewodowie. W takich sytuacjach, a to była niezwykle ważna sytuacja, nie tylko z punktu widzenia opinii publicznej w Polsce, ale całej międzynarodowej sceny politycznej, każde słowo jest ważne. Musieliśmy szybko i to własnymi siłami ustalić, co się wydarzyło - powiedział.

To była mała wieś na kresach Polski wschodniej. Natychmiast musieliśmy uruchomić najlepszych ekspertów zarówno z wojska jak i z policji, którzy musieli jechać z Warszawy. Działali już w warunkach wieczornych, było ciemno - stwierdził szef MSWiA.

Kamiński: Musieliśmy układać kilka scenariuszy

Pojawiły się obawy, że doszło do ataku ze strony rosyjskiej. Dla każdego z nas pierwszą i oczywistą myślą było, że zostaliśmy zaatakowani przez Rosję. To była rzecz oczywista dla każdego Polaka i nie tylko Polaka. Musieliśmy natychmiast układać równolegle kilka scenariuszy wydarzeń - stwierdził gość RMF FM.

Minister stanowczo odrzucił sugestie, że mogła to być rakieta rosyjska, a nie ukraińska. Nieprawda. W takiej sytuacji najważniejsze jest ustalenie faktów. Przede wszystkim bazowaliśmy na naszych suwerennych ocenach, naszych ekspertów. Wysłaliśmy najlepszych ludzi z wojskowych instytutów i z centralnego laboratorium kryminalistycznego z Warszawy - powiedział.

"Doszło do nieszczęśliwego wypadku"

Na ten moment mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny: nasze ustalenia, jak również ustalenia naszych podstawowych partnerów, wskazują na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. W wyniku działań agresywnych rosyjskich na terytorium Ukrainy, związanych z atakami rakietowymi, były użyte rakiety ukraińskie, których celem było strącanie rakiet rosyjskich. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że jedna z rakiet ukraińskich, której celem było strącenie rakiety rosyjskiej, spadła na terytorium naszego państwa - oznajmił Kamiński.

Szef CIA w Polsce

W środę w Warszawie gościł szef CIA William Burns. Jakie zalecenia dał Polsce? To nie jest kwestia zaleceń. Mamy znakomite, partnerskie relacje ze służbami państw zachodnich. CIA jest od wielu lat podstawowym partnerem. Spotkania z szefem CIA odbywają się regularnie. Regułą jest, że nie wydaje się komunikatu po takich spotkaniach. Natomiast moment przybycia dyrektora CIA Williama Burnsa do Warszawy nie był przypadkowy, on był związany z tymi wydarzeniami i wspólnie ustaliliśmy, że po tym spotkaniu wydamy komunikat dla opinii publicznej - powiedział Kamiński.

Oczywiście, że omawialiśmy sytuację w Przewodowie i na Ukrainie, scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie i było to kolejne bardzo efektywne spotkanie - dodał.

Służby w stanie gotowości

Czy Polacy muszą obawiać się kolejnych tego typu wypadków? Każdy kolejny tego typu incydent natychmiast będzie neutralizowany przez nasze służby, zarówno wojskowe, ale również na miejscu podwyższona jest gotowość polskiej policji, straży granicznej - mówił szef MSWiA.